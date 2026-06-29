Hace una semana me encontraba en casa de mi primo mayor. Mi cuñado y él, como tantos españoles, contemplaban el partido de España contra Arabia Saudí.

Durante noventa minutos España hizo lo que mejor sabe hacer en los últimos tiempos: olvidarse de sí misma. Desaparecieron las preocupaciones, las noticias, los desencantos y las incertidumbres. Todo quedó suspendido. Solo existía el balón. Solo existía España. Y cuando llegó el tercer gol, llegó la explosión: abrazos, gritos, una alegría casi unánime, casi religiosa.

En la pantalla apareció la palabra orgullo.

Y yo me quedé mirándola.

Orgullo.

¿Orgullosos de qué?

No era ironía. Era una pregunta moral, casi dolorosa.

Porque España se une, sí. Pero se une donde no duele. Se moviliza, sí. Pero se moviliza donde no exige.

Un gol la funde en un solo cuerpo. Pero los problemas la devuelven a la dispersión, al cansancio, a la resignación.

Y esos problemas son viejos, persistentes, casi estructurales. La corrupción, que ya no escandaliza porque ha aprendido a convivir con la costumbre. La vivienda, convertida en frontera cerrada para generaciones enteras que ya no esperan entrar en ella. La precariedad laboral, que ha reducido el trabajo a mera supervivencia sin horizonte. El desempleo juvenil, que expulsa silenciosamente a quienes más deberían quedarse. La fuga de talento, que no es ya excepción sino rutina nacional. La polarización política, que ha sustituido la palabra por la trinchera. La degradación institucional, que avanza sin estruendo pero sin pausa. La banalización del debate público, reducido a ruido, consigna y espectáculo. Y la resignación social, quizá la más grave de todas, porque ya no protesta: se instala.

Y sin embargo, nada de esto moviliza como un partido de fútbol.

Nada convoca como un gol.

Nada une como una victoria deportiva.

La clase política lo sabe. Y la sociedad lo permite. Porque no hay poder sin reflejo, ni decadencia sin consentimiento.

Nos hemos acostumbrado a una inversión inquietante: exigimos excelencia en lo que entretiene y aceptamos mediocridad en lo que sostiene. Nos exaltamos ante lo accesorio y nos fatigamos ante lo esencial. Nos abrazamos durante noventa minutos y nos ignoramos durante años.

Cuando el árbitro pita el final, el estadio empieza a vaciarse. Las banderas se doblan con cuidado, como si volvieran a su sitio natural. Las pantallas se apagan una a una. Las luces del estadio se extinguen lentamente, y con ellas esa ilusión de unidad que parecía absoluta hace apenas unos minutos.

Y entonces no queda nada.

No queda la euforia.

No queda la certeza.

No queda el nosotros.

Solo vuelve el país de siempre, con su ruido habitual, con su cansancio habitual, con su indiferencia habitual.

Y es ahí donde reaparece la palabra.

Orgullo.

Pero el orgullo no puede ser un relámpago emocional ni una consigna de estadio. Debe ser una exigencia permanente, incómoda, sostenida. Porque un país no se mide por su capacidad de emocionarse junto durante un partido, sino por su capacidad de no romperse en silencio durante el resto del tiempo.

Y España, hoy, se emociona con facilidad.

Pero se sostiene con dificultad.

Tal vez por eso la pregunta no es retórica, ni literaria, ni siquiera política.

Es una pregunta de país.

Una pregunta que no se disuelve cuando se apagan las luces ni cuando se guardan las banderas.

Una pregunta que permanece.

¿Orgullosos de qué, exactamente?