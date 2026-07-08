Para uno de Burgos esta es la fiesta por antonomasia. De niño, o joven, ya no recuerdo bien… mi abuelo me dio un billete, de aquellos que no se veían, de diez mil pesetas. Luego supe que mi abuelo se los reclamó a mi madre, que se había equivocado… y mi mami le vino a decir que estuviera más vivo para la próxima. Recuerdo los fuegos artificiales, que veíamos en la ribera del Arlanzón, las barracas, y sobre todo y, ante todo, las peñas… yo era de los guajes, que ya no existen, Casa de Asturias y León y los toros y el bocadillo. Aquella fue mi infancia y primera juventud…. Luego vino el seminario y demás y todo aquello se esfumó.

Y después de tantos años vuelvo a celebrar los sampedros. No he visto los fuegos, que por cierto desde la terraza de la iglesia del Carmen se ven de forma preciosa y perfecta. Toda una maravilla. De niño, me asustaba según me decía mi madre… y ahora es ella la que lo pasa mal. Así es la vida.

Estaba yo, 29 de junio de 2026, día de San Pedro y San Pablo tomando una birra en La Vieja Castilla, taberna de mis amigos Juanjo y Merche. Por la tarde ha salido el cierzo, aire típico de estas geografías castellanas. Vamos que hacía un frío del carajo, igual que cuando el grajo vuela bajo. Yo salí a tomar la cerveza a la terraza y nadie vino acompañarme… la verdad que hacía ese frío típico de nuestra tierra. Y después de refrescarme, mucho y bien, entré dentro del recinto tabernero y hablé con los tertulianos y amigos de tantas batallas…

Se van todos los colegas. Me quedo solo. Entra un joven con su potito, puré infantil, y pide a la camarera que se lo caliente. La muchacha se lo calienta. El bueno del padre mete el dedo en el potito… y me mira, me expresa con la mirada diciéndome que está frío… Pide un tercio, una mahón. Y yo, pido a la camarera que vuelva a calentar el puré para el infante, o bebé. Lo vuelve a calentar, el abnegado padre mete el meñique en el tarro, me mira y me dice que sí, que está caliente. Es decir, apto para que su niño se alimente.

Le miro al padre. Me sonríe. Le digo que deja la cerveza…. Me asegura que la ha pedido para mí. Se va el padre de la criatura… y sonrío. Otra birra, y me quedo pensativo. Imagino, pues soy padre, pero sin hijos, que para un progenitor lo más importante es dar lo mejor para sus hijos. Y esto es lo que ha hecho el bueno de este papi en estos sanmpedros burgaleses, dar y conseguir lo mejor para su hijo.

Y eso es lo que esperamos todos los burgaleses, que todos los que dirigen nuestra ciudad, alcaldesa y concejales, den lo mejor para sus hijos, es decir, para los ciudadanos que vivimos en esta bella ciudad. Siempre hay que dar lo mejor para los demás.