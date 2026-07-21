Nadie es profeta en su tierra

Así me siento después de una llamada telefónica de la Diputación de Burgos. Llevé mi libro ‘Crónicas de un fraile’ a que fuera evaluado para que la Excelentísima Diputación de Burgos comprara veinte ejemplares al ser yo un autor burgalés. Lo llevé a examinar en mayo de 2025 y la negativa a comprar los ejemplares de marras me ha llegado un 20 de julio de 2026. Un día después de haber ganado España el Mundial de Fútbol masculino. Más de un año después… Las cosas de palacio van despacio… Eso sí extraoficialmente, hace unos meses, me dijeron que había sido aprobada la compra… ¿Qué pasó? En dicho libro hay un artículo que está publicado en la prensa digital. Y este artículo forma parte del libro: ‘Crónicas de un fraile’. A día de hoy se puede consultar y leer lo que digo, creo que argumentando con coherencia…

El problema viene dado porque Méndez Pozo es el capo de Burgos. Y nadie puede escribir algo que vaya contra este ser, digamos que angelical. La palabra la he escogido a posta, dados mis conocimientos de este grupo criminal: La mafia (siciliana), La ‘Ndrangheta (calabresa) y La Camorra (napolitana). Son grupos que a veces desde dentro del Estado y otras como estados paralelos imponen su ley y se lucran de formas contrarias al derecho.

Siempre recordare una Semana Santa en Polistena municipio de la región italiana de Calabria. Mi primer día, nada más llegar, paseé sin mis distintivos clericales… me sentí observado por muchos ojos. Nunca en mi vida me había sentido así. En la misa de Ramos que yo presidí ya todos los habitantes de este municipio sabían quién era… Ya pude caminar tranquilo por sus calles y plazas. Además de predicar esa bella Semana Santa tuve que confesar. Y nunca olvidaré las lágrimas de una joven muchacha que se tenía que casar sin amor porque la obligaban las malas artes de la ´Ndrangheta calabresa. No supe que decir a esa desventurada muchacha. Nunca me olvidaré de ella, de su dolor y de la injusticia que estaba padeciendo y que yo no podía solucionar… Ella lloraba y aceptaba ese casamiento por el bien de su familia…

Escribo esto porque mucho me temo que esto nos ocurre en la ciudad de Burgos. Me duele en el alma que uno no pueda expresarse con libertad y que haya una censura inmisericorde para los que no piensen como el capo de la ciudad y de las tierras del Cid. Podría escribir muchas más cosas sobre este digamos que señor y sus tentáculos en todos los ámbitos de poder, tanto económico, como político, como eclesial y social… ¿Va a servir de algo? Me temo que no. Yo seguiré escribiendo, de hecho tengo en prensa mi segundo libro con mis pensamientos: Patente de fraile. Espero eso sí que mis palabras remuevan la conciencia de aquellos que tengan la suerte de leer mis libros.

Y seguiré escribiendo porque un tal Jesús de Nazaret dijo algunas de estas frases, que como seguidor suyo, trato de vivir. «El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama» Mt 12,30. “He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!» Lc 12,19 y el “En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra» Lc 4,24. Pues eso que espero siempre tener la libertad de los hijos de Dios para decir y escribir lo que crea conveniente sin tener que casarme con nadie.