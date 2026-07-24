Homo Argentum

Es una película que visioné unos días antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026. ¡Qué bella coincidencia la mía! Y debo decir que me gustó y mucho. Es un film que cuenta dieciséis historias que tienen un denominador común: el comportamiento de los argentinos. Todas las historias están protagonizadas por Guillermo Francella. Nombre español y apellido argentino. Y he de decir que lo borda. O al menos a mí me lo parece.

El film es una comedia podríamos tildarla de corrosiva que nos muestra, bien a las claras, la forma de comportarse de los argentinos… Habla de la inmigración, de la familia, del gobierno, de la mafia… un poco de todo y creo que muestra bien a las claras cómo son los argentinos. La crítica que recibió dicha película por parte de los argentinos no fue del todo buena. La alabaron y criticaron a partes iguales. Radiografía ácida y polarizante de la sociedad argentina con un buen humor negro que ayuda a entender a esta bella nación y otros, afirmaban que era clasista, superficial y hasta mal realizada…

Argentina viene del nombre latino argentum, plata en latín, ya que desde el Río de la Plata se transportaba el oro y la plata que luego en galeones, debía llegar a la metrópoli: España. Luego a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina se lleno de muchos migrantes italianos y también de españoles, en su mayoría gallegos… Es por eso que a los españoles los argentinos, de forma despectiva, les llaman gallegos. Con la pronunciación típica argentina de esa elle, que parece una mezcla de ese sonido con la ch española. Y con los italianos llegaron, para desgracia de la nación austral, la mafia, la camorra… vamos esas organizaciones criminales que tanto daño han hecho a Argentina.

Cuando estudiaba historia en la Universidad de Oviedo un buen profesor de historia contemporánea nos argumentó, bien o, mejor dicho, muy bien: como los migrantes italianos llevaron sus organizaciones mafiosas a Argentina. En EE.UU., Alcapone es un buen ejemplo, trataron de insertarse en el medio político… al final fueron derrotados. En cambio, en Argentina se establecieron unos lazos que duran hasta el día de hoy. Y esto es Argentina, le pese a quién le pese.

Y luego está el fútbol. Pasión para argentinos, italianos y españoles; y para otros tantos países. Pero estarán conmigo que en las tres naciones citadas el fútbol es casi una religión. También podemos decir sin miedo a equivocarnos que tres de los mejores jugadores del calcio de todos los tiempos han sido argentinos: Di Stefano, Maradona y Messi.

Y nada que todos vimos la final de este último mundial. Cómo consiguió llegar hasta la final Argentina. Infantino, de origen italiano, tendría que dar muchas explicaciones. Hasta el color de los fuegos artificiales, después de que España fuera justa vencedora, eran blancos y azules, como la bandera de… Bingo. Y en los noventa minutos ni un lanzamiento sobre la portería española. Y dos goles anulados a España y el que metió España gracias al empujón de un argentino a un español. Todo muy rocambolesco. Raro, raro. Patadas por doquier durante el partido y después de él. Al final justa vencedora: España. Y mala perdedora: Argentina. Todos de espaldas mientras España recibía la Copa.

Y esto es Argentina una nación diversa, dejémoslo ahí. Influenciada por italianos y gallegos. Hubo muchos más aficionados argentinos que españoles en la final. Ambos países están parejos en el número de habitantes y desparejos en cuanto al PIB, a favor de España… Pero más aficionados argentinos en la final del mundial que muestran una gran desigualdad económica dentro de la misma Argentina.

Desde que tengo uso de razón jugué al fútbol. Me gustaba, pero… no tenía muchas cualidades. Eso sí, siempre le puse ganas y traté de ser honesto y poco marrullero. Con el tiempo he llegado a afirmar que viendo jugar a los niños y niñas, hombres y mujeres… sé cómo son. Si son marrulleros, limpios, honestos, saben perder y ganar… si son, en definitiva, buenas personas. Juzguen ustedes el comportamiento de casi todos los jugadores argentinos y seguro que llegan a la misma conclusión que yo. Termino, mientras celebraba el triunfo de España, y ayudado por la birra que había ingerido, recordaba las expresiones de Bilardo: pisalo, matalo. Y me reía y se reían mis oyentes. Esas dos expresiones sintetizan lo que es el fútbol para casi todos los argentinos… Vencer: sea como sea.