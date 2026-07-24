El nombre me gusta. Me recuerda a un buen amigo: Julito. Al principio no se acostumbraba el pobre a que le llamara así. Él, era Julito de pequeño, para no confundirse con su padre: Julio. Y claro que yo le llamara Julito le jorobaba sólo un poco… pues le recordaba que de niño era Julito y él ya era Julio. Y encima todos los miembros de la curia general OCD en Roma… le llamaba así. Yo le contaba que en Asturias y en León el terminar el nombre en diminutivo era un símbolo de estima profunda. Yo de niño era Oscarín para mi tía la de León y en el Seminario El Carmelo, siempre fui Oscarín. Y de hecho me gusta que me llamen así…

Pero mis avezados lectores saben que hoy me refiero a otro Julito. El otrora amigo de Rodríguez Zapatero y ahora el confidente de la justicia, para culpar al expresidente de España: Julito. Y ha dicho que el 1% del rescate del Plus Ultra ha ido para estos dos angelitos, Julito y José Luis. Y seguro, que poco a poco, nos iremos enterando de más enredos y de más dinero que viajó a los bolsillos de los antes nombrados.

En mis seis años en el Seminario te podían perdonar todo. O casi todo, lo único que reprobaban los compañeros es que fueras o un pelota o un chivato. O ambas cosas a la vez, que de todo había y hay en la viña del Señor. Todos apechugábamos con la culpa de las acciones que cometíamos. Y había castigos comunitarios por defender a algún compañero. Todos a una como en Fuenteovejuna. El chivato era muy mal mirado. Y en el ejército ocurría lo mismo. En la denominada: Mili todos se apoyaban y preferían un castigo colectivo a cultivar la culpa personal. Esto era así.

Recuero mi época docente en Córdoba. Daba clase de religión y al entrar en un aula de cuarto de la ESO me encuentro en la mesa del profesor con una escultura. Hecha en cerámica estaba el órgano reproductivo masculino. Me enfadé, creo que con razón y pedí que el autor tuviera la valentía de corroborar su obra de arte. Silencio. Más silencio, no había chivatos. Al final una muchacha dijo que había sido ella… No me lo creí. Presioné y al final un muchacho, de los buenos y serios, me dijo que el artista había sido él y que otro lo había colocado en la mesa del profesor. Alabé la valentía del autor de los hechos y no hubo castigo… cómo había prometido. Solo y un poco, me reí de él en el día de su confirmación, cuando me acerqué y le di la enhorabuena: con un sonoro, ¡Gracias, artista!.

Y Julito, no mi amigo sino el de ZP, se ha convertido en un chivato, cosa que agradecemos todos los ciudadanos de este país que llamamos España. Colaborar con la justicia por el bien común de nuestra nación es necesario. Necesitamos más Julitos que nos muestren los desmanes cometidos por nuestros servidores públicos: los políticos. Espero y deseo que “el quinto levanta, tira de la manta” se haga realidad en nuestra querida patria. Y que aquellos que han ayudado a delinquir a nuestros políticos… digan la verdad, ayuden a la justicia y hagan, con sus chivatazos, que nuestra sociedad sea más justa. Ojalá sea así.