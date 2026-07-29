Todos contra el fuego

Recuerdo siendo un joven este cántico de finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, no me sean mal pensados… Quiero recordar que el famoso cantautor catalán, Joan Manuel Serrat, fue uno de los abanderados de esta publicidad gubernamental para concienciarnos del problema del fuego para nuestros bosques… Y afirmaba el cántico: “Tú lo puedes evitar”.

Y así crecimos muchos españolitos tarareando esta bella canción y siendo conscientes de que el fuego podría devastar nuestro hermoso país. Y después de tantos años, este lema, para nuestra desgracia, se está haciendo realidad en estos infernales y calurosos días.

Y este 28 de julio de 2026 el periódico ‘El Mundo‘ nos informa en un gran titular: “La gran evacuación de la historia de España: 73.000 desplazados por los incendios que devoran cuatro provincias”. España y esto lo sabemos todos está ardiendo. Decía santa Teresa de Jesús se está ardiendo el mundo… ella lo decía para buscar la conversión de los cristianos. Y creo que también pudiera ayudarnos a nosotros, y sobre todo a nuestros políticos, a que se dieran cuenta que literalmente se está ardiendo el mundo.

Nuestro primer mandatario nos informa que esto viene provocado por el cambio climático y que hay que consolidar “de una vez por todas” un pacto de Estado contra el ídem climático. Y el buen hombre se queda tan ancho. El ciudadano Pedro es de mi generación y seguro oyó la canción con la que empezaba esta crónica…

Pero nada, oigan, que se empeña en que esto es consecuencia del cambio climático. Aquí entran sus asesores que le explican, por activa, pasiva y perifrástica que esta es la idea que tiene que imperar en su discurso. Así, los sesudos asesores de nuestro presi le aseguran que no entrarán en liza otros condicionantes para tratar de explicar el porqué de tantos incendios y para desgracia nuestra tan devastadores…

Y no, no es solo cosa del cambio climático, hay muchos otros factores que alientan estos pavorosos incendios. Los pirómanos, el descuido de los bosques, la falta de la ganadería extensiva, los problemas entre guardias forestales, bomberos y UME; intereses económicos… y que cada vez hace más calor. Y otros muchos factores… pero sobre todo la desidia humana y aquellos enfermos que disfrutan viendo arder las cosas, es decir, los pirómanos.

Se nos afirma en una noticia de protección civil que el 30,4% de los incendios esclarecidos, hay muchos que no lo son, son intencionados, ya sea por pirómanos, incendiarios, vándalos o por motivos cinegéticos. Y es aquí donde está el mayor problema. Y seguro que subiendo las penas a aquellos que provocan estos desastres algo se podrá paliar…

Pues eso, que luchemos todos contra el fuego, que está en todos nosotros el poderlo evitar y que nuestros políticos trabajen para anticiparse a estos desastres naturales o mejor dicho, humanos, que tanto daño y desolación están dando en las provincias de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón… ¡Todos debemos y podemos evitar los incendios!