Derecho de rectificación de Jesús Santorio Lorenzo

«En relación con las manifestaciones realizadas por el periodista Marcos Ondarra Mendiluce en el programa “24X7 VERANO” emitido el 17 de agosto de 2026 en Periodista Digital (enlace: www.youtube.com/live/HMXaMrKyQB4), en las que se sugiere que acudí a una redacción con el objeto de buscarle para agredirle o intimidarle, yo, Jesús Santorio Lorenzo, abogado colegiado número 135.116, manifiesto de forma clara, categórica y pública lo siguiente:

Todas y cada una de las sugerencias e insinuaciones formuladas por el señor Marcos Ondarra Mendiluce son completamente falsas y difamatorias. El único propósito de mi visita a la redacción de The Objetive fue solicitar una cita formal con su director, Álvaro Nieto López, para tratar el reiterado incumplimiento del medio en la publicación de las rectificaciones que le he remitido formalmente por burofax, la continua publicación de mi imagen sin consentimiento y de artículos de contenido difamatorio, así como para solicitar formalmente la anonimización de mis datos personales y la retirada expresa del consentimiento para el uso de mi imagen, todo lo cual vulnera de forma grave mis derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En ningún momento se produjo incidente alguno. El señor Marcos Ondarra Mendiluce mantiene una animadversión enfermiza contra VOX y contra mi persona desde que comencé a colaborar profesionalmente con dicho partido, lo que se manifiesta en la reiterada elaboración de piezas y comentarios difamatorios dirigidos exclusivamente a desprestigiarme. El medio The Objective no responde a los requerimientos formales de rectificación y de retirada de contenido que le he remitido por burofax, y continúa publicando mi imagen y artículos difamatorios, vulnerando con ello de forma reiterada mis derechos fundamentales. El Sr. Jesús Santorio Lorenzo no es personaje público ni cargo público. La insistencia en publicar piezas o realizar manifestaciones sobre su persona, sin interés informativo alguno, responde únicamente a una finalidad difamatoria y de hostigamiento para intentar en vano impedir que ostente la dirección letrada en distintos procesos judiciales seguidos contra The Objective o alterar el actuar procesal.»