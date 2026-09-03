Javier Batanero Martín: «Carta abierta a Su Majestad el Rey Felipe VI»

Majestad:

Me dirijo a usted como ciudadano español y como uno más entre tantos españoles que contemplan con preocupación, impotencia y una creciente sensación de gravedad los acontecimientos que se suceden ante nuestros ojos.

No pretendo hablar en nombre de todos los españoles. Nadie puede hacerlo. Pero sí creo expresar una convicción ampliamente compartida: la sensación de que, ante determinados acontecimientos que afectan directamente a la soberanía, a la dignidad y al futuro de España, el pueblo español ve con una claridad que contrasta dolorosamente con el silencio y la confusión que se proyectan desde las instituciones.

La invasión de Ceuta dejó en la conciencia de millones de españoles una certeza difícil de borrar: que aquello no fue un acontecimiento espontáneo ni una simple crisis migratoria. El pueblo español tiene formada una convicción firme sobre la responsabilidad y la autoría política de aquellos hechos.

Del mismo modo, pese a la confusión informativa, las explicaciones cambiantes y todo aquello que se ha intentado presentar como incertidumbre o complejidad diplomática, existe entre una parte muy importante de los ciudadanos la convicción de que el Gobierno de España mantiene una relación de entendimiento y convivencia política con Marruecos cuyos términos, consecuencias y compromisos no han sido suficientemente explicados a los españoles.

Y existe también una preocupación aún mayor.

La certeza de que lo ocurrido puede no ser un episodio aislado.

Que quizás asistimos únicamente al comienzo de un proceso más amplio. Un proceso en el que la permanencia de Pedro Sánchez en el poder se ha convertido en un objetivo político capaz de justificar concesiones, renuncias y precios que muchos españoles consideran inaceptables.

Porque esa es, Majestad, la pregunta que comienza a abrirse paso entre los ciudadanos:

¿Qué está dispuesto a pagar este Gobierno por permanecer en el poder?

Y, sobre todo:

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

Mientras tanto, la Corona permanece en una posición extraordinariamente difícil.

Muchos españoles han demostrado una paciencia que probablemente ninguna otra institución habría recibido en circunstancias semejantes. Han comprendido las limitaciones constitucionales de la Corona. Han entendido la delicada posición en la que un Gobierno puede situar al Rey. Han aceptado silencios, gestos contenidos y una prudencia institucional que, en otras circunstancias, quizá no habrían aceptado.

Han tenido paciencia.

Mucha.

Pero la paciencia de un pueblo no es infinita.

Durante todo este tiempo, muchos españoles han intentado comprender que la Corona no puede actuar como un partido político, que el Rey debe permanecer por encima de la lucha partidista y que sus atribuciones están delimitadas por la Constitución.

Pero comprender no significa aceptar indefinidamente.

Y la paciencia tampoco puede convertirse en resignación.

Por eso, Majestad, creo que ha llegado el momento de decir algo que quizá resulte incómodo, pero que es necesario expresar con respeto y claridad:

a partir de ahora, todo aquello que continúe sucediendo tendrá consecuencias también sobre la percepción que los españoles tengan de la Corona.

No porque la Corona sea responsable de las decisiones del Gobierno.

No lo es.

Pero llegará un momento en que la historia ya no juzgará únicamente lo que hicieron quienes gobernaron, sino también lo que hicieron —o dejaron de hacer— las instituciones que permanecieron mientras todo ocurría.

España ha sobrevivido a malos gobiernos.

España ha sobrevivido a gobiernos incompetentes, corruptos, sectarios y autoritarios.

Y sobrevivirá a los que vengan.

Porque los gobiernos pasan.

Los presidentes pasan.

Los partidos desaparecen.

Las ideologías que parecen invencibles terminan cayendo.

España permanece.

Nuestra historia nos enseña que ningún gobierno, por poderoso que parezca en un momento determinado, es eterno. Los gobiernos déspotas terminan cayendo. Las sociedades terminan reaccionando. Los pueblos, tarde o temprano, recuperan aquello que les ha sido arrebatado.

España volverá a curarse.

Como tantas veces antes.

Podremos reparar las leyes.

Podremos reconstruir las instituciones.

Podremos recuperar la dignidad de nuestra política exterior.

Podremos cambiar a los gobernantes.

Porque a los gobiernos se les cambia.

Pero la Corona es diferente.

El daño que se haga a la Corona puede ser irreversible.

La confianza que se pierde puede no recuperarse jamás.

La historia española debería servirnos de advertencia.

Porque a los gobiernos se les sustituye mediante elecciones, mediante cambios políticos o mediante el paso inevitable del tiempo.

Pero cuando una Corona pierde definitivamente el vínculo emocional, histórico y moral con su pueblo, las consecuencias pueden ser mucho más profundas.

Y entonces no se cambia un gobierno.

Entonces se obliga a una Corona a marcharse.

España ya conoce ese camino.

Por eso esta carta no pretende ser una amenaza.

Sería absurdo que un ciudadano pretendiera amenazar a un Rey.

Es, sencillamente, una advertencia nacida de la preocupación.

Una advertencia respetuosa.

Pero también sincera.

Majestad: muchos españoles todavía creen en la Corona.

Muchos siguen creyendo que la Monarquía puede desempeñar un papel fundamental como institución de continuidad, de estabilidad y de defensa de la unidad nacional.

Pero precisamente porque todavía creemos en ella, porque todavía existe respeto y porque todavía existe una oportunidad de preservar ese vínculo, resulta necesario decirlo:

no se puede pedir eternamente paciencia a un pueblo mientras contempla cómo se ponen en riesgo los intereses, la soberanía y la dignidad de su nación.

La historia juzgará a este Gobierno.

Como ha juzgado a todos los gobiernos anteriores.

Pero también juzgará a quienes estuvieron presentes durante este tiempo.

España sobrevivirá a Pedro Sánchez.

España sobrevivirá a cualquier gobierno.

España se recuperará de cualquier etapa oscura, por larga que sea.

Pero la Corona debe comprender que su futuro no depende únicamente de lo que hagan sus enemigos.

También depende de cuánto tiempo esté dispuesta a permanecer inmóvil mientras sus propios defensores pierden la esperanza.

Todavía estamos a tiempo.

Todavía.

Un ciudadano español preocupado por el futuro de su país y por el futuro de su Corona.