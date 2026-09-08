 La muerte no puede ser la ‘solución’ a la injusticia con las largas carreras de cotización

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El Gobierno ha rechazado por enésima vez eliminar la penalización a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización, argumentando que el coste económico sería muy elevado y que en la Reforma 2021 ya habían aplicado un complemento a las largas carreras y que, en todo caso, cualquier cambio debería pasar previamente por el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social.Es una respuesta de manual para “marear la perdiz” y que vaya pasando el tiempo de forma que las personas afectadas vayan muriendo y, de esa forma, se acabe con “el problema “.

Respecto al coste económico de la eliminación, los datos oficiales son muy claros desde hace tiempo. Son 3.358 MEUR (en bruto). Ese importe no llega ni al 1,5% del gasto anual en Pensiones ni al 0,2% del PIB. Como comparativa de magnitudes, indicar también que el IPC a Julio 2026 es del 3,6%. Recordar que, además, a ese importe de 3.358 MEUR bruto se debería restar el IRPF que recauda en origen Hacienda. Adicionalmente, el mayor consumo generado por ese dinero en el bolsillo de las personas afectadas, supondría un ingreso en Hacienda por el IVA. En definitiva, el impacto para las “Arcas Públicas” es muy inferior al indicado.

Respecto al complemento a largas carreras de cotización de la Reforma 2021, éste ha supuesto, según datos oficiales, que su importe representa escasamente el 1,5% del montante de las penalizaciones a las largas carreras y solo “beneficia” a un 10% de las personas afectadas.

El importe medio es de unos 30 euros mensuales. Es una demostración de lo ridículo de ese complemento. No hace falta perder el tiempo pidiendo actualizar esos datos. No pasa nada si varía un 0,1 o un 0,2%. Esta es la trampa del Gobierno: hacer perder el tiempo al colectivo afectado.

Hasta aquí queda expuesta la hipocresía y falacia de la respuesta del Gobierno.

Lo que pido, una vez más, a las asociaciones que luchan por acabar con esta injusticia e indignidad, como pueden ser Coespe y ASJUBI40, y a los numerosos partidos políticos que apoyan esta reivindicación, que exijan al Gobierno actualizar, facilitar y publicar datos adicionales que ponen en evidencia el incumplimiento del principio de CONTRIBUTIVIDAD y la DISCRIMINACIÓN sufrida por el colectivo de personas con largas carreras de cotización:

Concretamente, es necesario disponer de las cifras de la Evolución, año tras año, desde la Reforma 2021 hasta ahora (datos de 2021 a 2026) de los siguientes datos:

-número de personas jubiladas de forma anticipada desglosando por RGSS, regímenes especiales de jubilación anticipada (taurinos, artistas, policías locales, personal vuelo, ferroviarios, etc.) y clases pasivas del Estado.

-edad de jubilación y años cotizados en el momento de la jubilación anticipada, con el mismo desglose del punto anterior (RGSS, regímenes especiales de jubilación anticipada y clases pasivas del Estado).

Estos datos, con ese desglose, no los facilitan nunca. El Gobierno los oculta.

¡Exíganlos! Es nuestro derecho. Es el deber del Gobierno.

Ahí, con esos datos, se demuestra que la Reforma 2021 no solo no ha solucionado la discriminación sino que la ha aumentado. Los últimos datos oficiales que poseo son de 2023, son muy claros al respecto. En efecto, mientras que para RGSS disminuye el número de Jubilaciones anticipadas, aumenta su edad de jubilación y aumentan los años cotizados, sin embargo, en los regímenes especiales y en clases pasivas del Estado, aumentan el número de Jubilaciones anticipadas y disminuye o permanece constante la edad de jubilación y los años cotizados en el momento de su jubilación anticipada.

Una vez más les pido que exijan al Gobierno esos datos actualizados. Seguro que es la prueba palpable de que la discriminación incluso ha aumentado desde la Reforma 2021.

Finalmente, y como complemento para resaltar la injusticia e indignidad que sufre el colectivo de largas carreras de cotización, solo hace falta que “se pongan encima de la mesa” los datos de las estadísticas oficiales de España y de la Comunidad Europea:

-Somos el país líder en desempleo en mayores de 50 años y en paro de larga duración (centrado en mayores de 50 años). Duplicamos la media de la Comunidad.

Son las cifras de la vergüenza. La deuda con toda una generación.

-Informe oficial SEPE 2026. Muestra el Edadismo sistémico y precarización trabajadores mayores 50 años.

Datos de accidentes de trabajo graves y mortales. Enorme incidencia en mayores de 50 años. Por cierto, de los regímenes especiales y clases pasivas del Estado, tan solo el sector minero está entre los sectores económicos con mayores índices de incidencia de accidentes. El resto, por supuesto, están en el RGSS.

Todo este contexto adverso para las personas mayores de 50 años, aboca a la jubilación anticipada penalizada a cientos de miles de personas.

Exijan al Gobierno todos estos datos urgentemente (muchos ya disponibles en las estadísticas oficiales) y dispondrán de toda la fuerza de la razón para demostrar la falsedad e hipocresía de las respuestas y argumentos trampa del Gobierno.

Por favor, no le hagan el juego al Gobierno.

¡No se pueden seguir ocultando esos datos!

La muerte de las personas que integran ese colectivo no puede ni debe ser la “solución”. a la injusticia con las largas carreras de cotización. Hasta ahora, lo único que están haciendo es “marear la perdiz” y que vaya pasando el tiempo… y el colectivo vaya desapareciendo. Una vergüenza.

