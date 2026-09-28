La falseada y reiterada ‘normalidad’

Tanto en los medios de comunicación oficiales como en los privados, se viene hablando o escribiendo diaria y continuamente respecto a la esperanza de que en Ceuta se consiga alcanzar una situación de normalidad social y yo me pregunto, ¿a qué tipo de normalidad se referirán?.

Si al mencionar esa condición o cualidad se refieren a la situación político/social del resto de España, se me abren y cierran los ojos, cual faro costero de Punta Almina en su rotación orientativa, cómo asombro y pasmo ante tal ingenua, falsa, descarada o cínica referencia.

Entiendo que, desde la desgraciada situación actual de Ceuta por la traición, desamparo o incapacidad del Gobierno Nacional, con mucho apoyo, resistencia, exigencia y colaboración se podría conseguir que esa ciudad española pudiera volver a la situación anterior, que sería la del resto de la Nación, pero ni siquiera la de ésta es una situación de normalidad, no hay normalidad en una Nación con un Estado fallido, con un Gobierno escandaloso y con una Oposición política inoperante.

Por todo lo anterior y con todo el dolor de mi alma, pero pensando en la salud, el bienestar y la tranquilidad de los ceutíes o caballas y para protegerse de todos “los merluzos y merluzas” que los rodean y atosigan, les apuntaría tener previsto el poner encima de la mesa su adhesión a Portugal, al menos hasta que constitucional y adecuadamente se solucione el problema de la vivienda, sin que esto pueda equivocarse con las ideas cancerígenas y perversas de los independentistas catalanes y vascos que son harina de otro costal y de respaldo al actual Ejecutivo.

Contra viento y marea, pelillos a la mar y sin perder el norte, ¡viento en popa a toda vela!.

Con mis mejores deseos, un afectuoso saludo y ¡mucho ánimo, Ceuta!.

Zaragoza a 28 de Septiembre del 2026

Bernardo Vicente Cebollero