Hay tragedias que suceden en silencio y otras que terminan bajo los focos.
Maricarmen, de 87 años, lleva 71 viviendo en un piso del Retiro. Trabajó 49 años como auxiliar administrativa. Su conflicto por la vivienda alcanzó una enorme repercusión pública. Tras un proceso judicial, llegó a un acuerdo que permitirá su regreso al inmueble por una cantidad acorde a sus ingresos.
Pero existe otra historia.
Olga tenía 54 años, dos hijas —una menor—. Tras perder su empleo, accedió a un alquiler social y fue desahuciada el 15 de abril. Había advertido que podía intentar quitarse la vida. El 7 de septiembre murió por suicidio.
Dos mujeres. Dos dramas. Una diferencia: una terminó bajo los focos; la otra, en silencio.
¿Cuántas personas como Olga quedan detrás de cada historia que alcanza el escaparate público? Miles de personas en nuestro país afrontan desempleo, precariedad, problemas de vivienda o soledad sin cámaras, titulares ni una institución que convierta su caso en símbolo.
El acuerdo fue real y su regreso, también. Pero conviene preguntar qué ocurre cuando una tragedia individual sirve para proyectar una imagen de eficacia política.
Resolver un caso concreto no equivale a resolver el problema. Tampoco permite medir cuántos quedan fuera del encuadre público.
No se trata de enfrentar sufrimientos. Maricarmen merece protección. Olga también necesitaba atención. Debemos desconfiar de los relatos cómodos: un drama, una solución y una institución que puede exhibirla como prueba de que todo funciona.
Una política de vivienda no se demuestra cuando hay cámaras. Se demuestra también cuando nadie mira.
El sufrimiento no comienza cuando aparece una cámara ni termina cuando se apagan los focos. Hay vidas que se convierten en noticia y otras que permanecen invisibles. Pero el silencio jamás las hace menos valiosas.
Una sociedad justa debe mirar también donde no mira nadie.
Porque detrás de cada cifra hay una vida.
Y cuando los focos se apagan, esas vidas siguen ya ahí.