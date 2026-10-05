Vuelva usted el lunes

Hay en España un hombre a quien le ha sido concedido un privilegio que rara vez alcanza al español: tiempo para pensar.

Llámase Pedro Sánchez y habita La Moncloa, donde las decisiones, según parece, no envejecen ni caducan.

Allí una duda puede conservarse durante todo un fin de semana sin que nadie venga a cobrarla.

En la calle ocurre lo contrario. El alquiler no espera; la factura tampoco; y hasta la compra, que antiguamente se hacía sin necesidad de preparación filosófica, exige hoy una pequeña conferencia de economía doméstica.

Pero el presidente piensa.

Y esta vez piensa hasta el lunes.

No es la primera vez que nos sucede.

Hubo otra ocasión en que don Pedro, hombre enamorado además de presidente, necesitó cinco días para resolver una cuestión del corazón. «Mi mujer», decía entonces, y España, que gusta mucho de los asuntos amorosos cuando los protagonistas viven en La Moncloa, siguió con atención aquella singular crisis sentimental.

Cinco días de reflexión.

Cinco días de suspense.

Cinco días durante los cuales el país descubrió que hasta el amor presidencial podía tener comparecencia.

Después volvió don Pedro, y con él volvió la política.

Ahora no es el corazón lo que le ocupa, sino el Congreso. Dos decretos de vivienda no han encontrado allí el acomodo que necesitaban y la legislatura se ha quedado, como suele ocurrir en estos casos, mirando al presidente.

—¿Y ahora qué?

Don Pedro se retira.

Va a pensarlo.

Hasta el lunes.

¡Qué ironía, señor Sánchez!

Hay quien tiene un fin de semana para decidir qué hacer con una legislatura y quien no tiene siquiera un fin de mes para decidir qué hacer con su salario.

Hay quien puede aplazar una decisión y quien descubre que las decisiones más importantes de su vida las toma el día cinco, cuando llega el recibo.

Pero no adelantemos acontecimientos.

El presidente piensa.

España espera.

Y así comienza el procedimiento.

—¿Podremos saber qué ha decidido?

—El lunes.

—¿Y no antes?

—No conviene precipitarse.

—Comprendo.

El ciudadano comprende siempre.

Es una de nuestras virtudes nacionales.

Comprendemos que hay que esperar al médico, que hay que esperar al tren, que hay que esperar una resolución, que hay que esperar una vivienda y, cuando ya hemos esperado bastante, comprendemos que habrá que seguir esperando.

Sólo que ahora la espera tiene rango presidencial.

España lleva algún tiempo acostumbrándose a que la realidad le visite sin anunciarse. Vino la pandemia; vino el volcán; vino la DANA; vino el apagón; vinieron los incendios, las crisis migratorias y todas esas novedades que el país recibe con la resignación de quien abre la puerta y encuentra otra vez al mismo cobrador.

Uno pregunta cuándo terminará la serie.

La realidad no contesta.

Trae otro capítulo.

Y mientras tanto, en el escenario político, tampoco faltan personajes. Koldo, Ábalos, Aldama, Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez, David Sánchez…

No son condenas, entiéndase bien; para eso están los tribunales.

Pero el espectador, que no tiene obligación de ser jurista, empieza a necesitar un programa de mano. Hay demasiados nombres, demasiados episodios y demasiadas explicaciones que parecen traer consigo la obligación de explicar las explicaciones anteriores.

Uno acaba por preguntar:

—Pero, en definitiva, ¿qué sucede?

Y la Administración, que tiene respuestas para todo menos para la pregunta que se le hace, parece contestar:

—Vuelva usted mañana.

Sólo que mañana, esta vez, es lunes.

Y aquí aparece lo verdaderamente curioso.

Mientras el presidente se concede un fin de semana de reflexión, el ciudadano continúa con su modesta existencia, que no ha sido invitada a reflexionar.

La casa sigue costando lo que cuesta.

La nómina sigue siendo la que es.

Los hijos siguen creciendo.

Los precios siguen subiendo.

Y la vida, esa funcionaria sin despacho, continúa sellando papeles sin consultar previamente al Gobierno.

¡Qué ironía, señor Sánchez!

Usted puede preguntarse durante un fin de semana si debe continuar.

Muchos españoles llevan años preguntándose si pueden permitirse continuar como hasta ahora.

Pero no se preocupe el lector.

El lunes llegará.

Llegará con su mañana, su periódico, su café y, probablemente, una respuesta.

O una explicación.

O una nueva pregunta.

Porque en España hemos perfeccionado mucho el arte de responder sin cerrar nunca del todo la pregunta.

¿Qué decidirá don Pedro?

¿Continuará la legislatura?

¿Convocará elecciones?

¿Habrá encontrado durante el fin de semana una solución que no encontró el Congreso?

¿O habrá descubierto que todavía necesita un poco más de tiempo para decidir qué hacer con el tiempo?

¿Y si el lunes tampoco decide?

Entonces, naturalmente, habrá que volver mañana.

Y si mañana no basta, pasado mañana.

Y si pasado mañana tampoco, ya encontraremos otro día.

Que por días no sea.

Lo importante es que nadie se precipite.

El presidente reflexiona.

El ciudadano espera.

Y España, paciente como siempre, permanece ante la ventanilla.

—¿Se sabe ya algo?

—Todavía no.

—¿Cuándo?

—Cuando termine de pensar.

—¿Y cuándo termina?

Una pausa.

—El lunes.

Y el lunes, como todos sabemos, es una manera muy elegante de decir:

Vuelva usted mañana.