Javier Batanero Martín: «Francia: El país que se enamoró de sus propias mentiras»

Hay países que construyen su identidad sobre sus grandes acontecimientos históricos. Otros, sin embargo, parecen haber construido la suya sobre la interpretación interesada de esos acontecimientos. Francia pertenece, en buena medida, a esta segunda categoría.

La Revolución francesa es probablemente uno de los mayores ejercicios de idealización histórica de la modernidad. Se nos ha contado durante generaciones como el nacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Como el momento en que un pueblo decidió romper sus cadenas y conquistar su dignidad frente al absolutismo.

Pero hay una pregunta que pocas veces se plantea con la contundencia que merece: ¿y si la Revolución francesa no hubiese sido exactamente la historia de emancipación que Francia ha querido contarse a sí misma?

Porque detrás de aquella proclama de libertad, igualdad y fraternidad hubo también persecución, terror, corrupción, ejecuciones masivas, guerras civiles y una concentración del poder que terminó reproduciendo aquello que decía combatir.

La revolución de la libertad que terminó en el Terror

La Revolución comenzó proclamando los derechos del hombre y del ciudadano. Sin embargo, apenas unos años después, Francia estaba gobernada por el miedo.

El Comité de Salvación Pública, dominado por los jacobinos y con Robespierre como una de sus figuras principales, convirtió la sospecha política en una sentencia de muerte. La guillotina dejó de ser una herramienta judicial para convertirse en el instrumento de una maquinaria de represión.

Durante el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, se registraron alrededor de 16.600 ejecuciones oficiales. Si añadimos las muertes en prisión, las ejecuciones extrajudiciales y otras formas de represión, las cifras aumentan considerablemente.

No fueron solamente aristócratas ni representantes del Antiguo Régimen. También fueron ejecutados revolucionarios, antiguos aliados, campesinos, trabajadores y ciudadanos cuyo principal delito podía ser no compartir la interpretación política dominante.

Y Robespierre, el hombre que había justificado la virtud política mediante el terror, terminó bajo la misma cuchilla que había contribuido a convertir en instrumento de gobierno.

La revolución devoró a sus propios hijos.

Después llegaron el Directorio y sus cinco directores, un régimen marcado por la inestabilidad, el clientelismo, los escándalos financieros y la corrupción. La promesa de regeneración moral había terminado en otro sistema de poder desacreditado.

Y cuando Francia parecía haber agotado todas sus fórmulas revolucionarias, apareció Napoleón Bonaparte. El hombre que puso fin a la experiencia republicana y terminó coronándose emperador.

La revolución que había nacido para acabar con el poder absoluto terminó entregando Francia a un nuevo poder imperial.

¿Qué había quedado de aquella libertad?

La Vendée: los muertos que incomodan al relato oficial

Pero si existe un episodio que pone especialmente en cuestión la imagen romántica de la Revolución francesa, es la guerra de la Vendée.

Allí, en el oeste de Francia, miles de campesinos se levantaron contra el poder revolucionario. Entre las causas de la rebelión estaban el reclutamiento obligatorio, las medidas contra la Iglesia y la persecución religiosa.

No estaban defendiendo necesariamente el absolutismo por encima de cualquier otra cosa. Muchos defendían sus parroquias, sus sacerdotes, sus tradiciones y su derecho a vivir conforme a sus convicciones.

La respuesta revolucionaria fue devastadora.

Las operaciones militares y la represión dejaron una cantidad de víctimas cuya dimensión exacta continúa siendo objeto de debate historiográfico. Se han manejado estimaciones que alcanzan las doscientosmil e incluso más, aunque no todas corresponden a ejecuciones ni todas las víctimas eran civiles o católicas.

Lo que no admite discusión es la brutalidad de la represión: fusilamientos, ahogamientos, incendios, ejecuciones y matanzas de población civil.

La Vendée se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la Revolución.

Y aquí aparece una contradicción que debería incomodar a cualquier defensor incondicional de su legado: ¿cómo puede presentarse como una conquista universal de los derechos humanos un proceso político que llegó a ejercer semejante violencia contra una población por su resistencia al nuevo poder y por su vinculación con el mundo religioso?

La libertad parecía tener condiciones. La igualdad parecía exigir uniformidad. Y la fraternidad no siempre alcanzaba a quienes pensaban de otra manera.

La guillotina y La Marsellesa: los símbolos de una memoria selectiva

Francia conserva dos símbolos que permiten comprender la naturaleza contradictoria de su relato revolucionario.

Uno es la guillotina. No es un emblema oficial de la República, pero sí uno de los instrumentos más reconocibles de aquella revolución. Representa la promesa de una justicia igualitaria llevada hasta una expresión extrema: la muerte como herramienta de transformación política.

El otro es La Marsellesa, convertida en himno nacional.

Su letra comienza con una llamada a las armas:

«¡Marchemos, hijos de la patria,

que ha llegado el día de la gloria!».

Y continúa:

«El sangriento estandarte de la tiranía

está ya levantado contra nosotros».

Pero es en los siguientes versos donde encontramos una imagen que merece una reflexión especial: «¿No oís bramar por las campiñas

a esos feroces soldados?

Pues vienen a degollar

a nuestros hijos y a nuestras esposas».

La Marsellesa nació en 1792, en un contexto de guerra contra las monarquías europeas. Su letra expresa el temor a una invasión y llama a la defensa de la patria.

No hay que descontextualizarla para reconocer su enorme carga emocional y su capacidad para movilizar a un pueblo.

Pero resulta inevitable establecer una conexión histórica y moral.

Los versos hablan de soldados que vienen a degollar a los hijos y a las esposas. Sin embargo, en la propia Francia revolucionaria, miles de familias conocieron la violencia, la persecución y la muerte a manos de quienes decían combatir la tiranía.

La Marsellesa denuncia una amenaza que, paradójicamente, la propia revolución terminó reproduciendo sobre parte de su población.

Y ahora, cuando contemplamos las imágenes de los disturbios de Marsella, donde las protestas del 17 de octubre de 2026 terminaron acompañadas de saqueos, incendios y ataques a establecimientos y edificios públicos, la ironía histórica adquiere una dimensión inquietante.

Más de 500 establecimientos resultaron dañados, según informaciones recogidas por la BBC, y 118 policías resultaron heridos.

No estamos diciendo que los protagonistas de aquellos disturbios sean herederos directos de los jacobinos, ni que las circunstancias sean las mismas. Sería una comparación históricamente simplista.

Pero sí podemos preguntarnos si una sociedad que ha convertido la ruptura revolucionaria en uno de sus grandes mitos fundacionales ha terminado perdiendo parte de su capacidad para distinguir entre emancipación y destrucción, entre protesta y violencia, entre libertad y ausencia de límites.

La Marsellesa sigue sonando. Sus versos siguen llamando a combatir a los enemigos de la patria. Pero ¿qué sucede cuando una sociedad deja de saber qué es aquello que constituye su patria y qué valores está dispuesta a defender?

La emancipación que terminó convirtiéndose en desarraigo

La Revolución francesa no solamente transformó las instituciones políticas. También emprendió una profunda transformación de la relación entre Francia y su tradición religiosa.

La Iglesia fue despojada de sus bienes, el clero quedó sometido al poder político mediante la Constitución Civil del Clero y, durante la fase más radical, se impulsó una política de descristianización que incluyó el cierre de iglesias, la persecución de sacerdotes y la sustitución de referencias cristianas por nuevos cultos revolucionarios.

Conviene recordar que Napoleón restableció posteriormente una relación institucional con la Iglesia mediante el Concordato de 1801. Por tanto, no hubo una eliminación definitiva del catolicismo en aquel momento.

Sin embargo, la ruptura cultural había dejado una huella profunda.

Con el paso de los siglos, la laicidad francesa fue adquiriendo una dimensión cada vez más central en la identidad republicana. Separar las instituciones del poder religioso era una cosa. Considerar que la religión debía desaparecer de la conciencia colectiva era otra muy distinta.

Y aquí se encuentra uno de los grandes problemas de la modernidad francesa.

La emancipación del individuo respecto de la autoridad religiosa se presentó como una conquista de libertad. Pero en determinados sectores de la cultura política terminó convirtiéndose en una emancipación respecto de cualquier referencia moral heredada.

Se confundió la neutralidad del Estado con la irrelevancia de la tradición. Se confundió la libertad de conciencia con la ausencia de raíces. Y se fue construyendo una sociedad que, en ocasiones, parece avergonzarse de reconocer el origen histórico de sus propios valores.

No se trata de defender que el Estado deba imponer una religión. Tampoco de negar los abusos históricos cometidos por instituciones religiosas. Se trata de comprender que una sociedad puede separar el poder político de la autoridad eclesiástica sin tener que borrar de su memoria el papel que el cristianismo desempeñó en su formación.

España: la razón antes que la guillotina

Y es precisamente en este punto donde conviene detenerse en una diferencia histórica que, a mi juicio, ha sido injustamente relegada al olvido: la aportación de España a la construcción intelectual de los principios que hoy identificamos con la civilización occidental.

Porque mientras Francia ha convertido su Revolución en el gran acontecimiento fundacional de la libertad moderna, España desarrolló varios siglos antes una tradición de pensamiento que abordó cuestiones fundamentales como la dignidad del individuo, los derechos naturales, los límites del poder político, la legitimidad de las leyes y la convivencia entre los pueblos.

Y lo hizo, además, sin necesidad de una revolución que derribara el orden establecido mediante la violencia.

Me refiero especialmente a la Escuela de Salamanca, uno de los movimientos intelectuales más relevantes del pensamiento europeo del siglo XVI.

Allí, religiosos, juristas y filósofos como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y, posteriormente, Francisco Suárez reflexionaron sobre cuestiones que siglos después ocuparían un lugar central en la filosofía política de la Ilustración.

Francisco de Vitoria cuestionó la legitimidad de determinadas formas de conquista y defendió que los pueblos indígenas de América eran titulares de derechos, que poseían legítimamente sus territorios y que ninguna autoridad podía despojarlos arbitrariamente de ellos.

Domingo de Soto profundizó en cuestiones relativas a la justicia, la ley natural y la dignidad humana. Francisco Suárez desarrolló una reflexión sobre el origen del poder político y la comunidad que contribuyó al debate europeo sobre la soberanía y la autoridad.

No estamos hablando de pensadores marginales ni de ideas aisladas. Estamos hablando de una tradición intelectual que contribuyó al desarrollo del derecho de gentes, del pensamiento jurídico moderno y de los debates sobre los límites del poder.

Y hay algo especialmente significativo: muchos de estos pensadores eran eclesiásticos. No llegaron a esas conclusiones mediante la negación de su tradición religiosa, sino precisamente a través de una reflexión racional y filosófica desarrollada desde ella.

Esto introduce una diferencia fundamental con el relato revolucionario francés.

La Ilustración francesa suele presentarse como el momento en que la razón liberó al individuo de las cadenas de la tradición y de la religión. Sin embargo, España demuestra que la razón, la reflexión sobre los derechos individuales y la crítica a los abusos del poder no necesitaban necesariamente romper con el pensamiento cristiano ni destruir el orden social mediante una revolución.

No se trata de afirmar que la Escuela de Salamanca formulase exactamente los derechos humanos actuales, ni que desarrollase una separación moderna entre Iglesia y Estado. Sería una simplificación histórica. Pero sí de reconocer que anticipó debates fundamentales sobre la dignidad humana, la libertad, la justicia y los límites del poder político.

Y, sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos hablar de Francisco de Vitoria cuando se explica el origen del pensamiento moderno sobre los derechos humanos? ¿Cuántas veces se reconoce la contribución española frente al protagonismo casi absoluto que se concede a la Revolución francesa y a la Ilustración?

España parece haber desarrollado una curiosa capacidad para olvidar sus propias aportaciones intelectuales.

Pero hay otro episodio de nuestra historia que merece ser recordado.

En 1975, tras casi cuatro décadas de dictadura, España inició un proceso de transformación política que culminó en la democracia constitucional de 1978.

Y lo hizo mediante un procedimiento que merece una reflexión propia: de la ley a la ley.

Las instituciones del régimen anterior aprobaron la Ley para la Reforma Política, que permitió desmontar jurídicamente aquel sistema y abrir el camino a unas elecciones democráticas. Después llegaron los Pactos de la Moncloa, las Cortes Constituyentes y una Constitución aprobada por referéndum.

España pasó de una dictadura a una democracia sin necesidad de una nueva revolución, sin asaltar el poder mediante una insurrección y sin reproducir una guerra civil.

No fue un proceso perfecto, ni estuvo libre de violencia. El terrorismo, las amenazas golpistas, las tensiones políticas y los asesinatos marcaron aquellos años. Tampoco debemos olvidar que la Guerra Civil seguía siendo una herida demasiado reciente en la memoria colectiva.

Pero precisamente por eso resulta significativo que una sociedad que había sufrido una guerra fratricida fuese capaz de construir un sistema democrático mediante la negociación, el acuerdo y la transformación legal de sus instituciones.

Y aquí encuentro un paralelismo que merece ser reivindicado.

España había llegado siglos antes, mediante la reflexión de sus juristas y teólogos, a planteamientos fundamentales sobre la dignidad y los derechos del individuo. Y, siglos después, fue capaz de transformar una dictadura en una democracia mediante el acuerdo y la evolución jurídica, sin necesidad de una nueva revolución.

Mientras tanto, el relato francés ha situado la revolución, la ruptura y la violencia en el centro de su mito fundacional.

¿Significa esto que España fue siempre más respetuosa con los derechos individuales? Evidentemente, no. Nuestra propia historia está llena de intolerancia, guerras, persecuciones y contradicciones. Pero sí significa que existe otra tradición intelectual y política que merece ser reconocida.

Una tradición en la que la razón no necesitó imponerse mediante la guillotina, en la que la reflexión sobre los derechos individuales no exigió necesariamente la destrucción de las raíces religiosas y en la que la transformación política pudo desarrollarse mediante el entendimiento.

Y quizá eso sea precisamente lo que nos hace especiales: haber demostrado, en determinados momentos fundamentales de nuestra historia, que se puede llegar a las mismas conclusiones sobre la libertad, la dignidad humana y los derechos individuales sin convertir la violencia revolucionaria en un requisito para el progreso.

No se trata de reclamar para España una superioridad histórica ni de negar las aportaciones de otros países. Se trata de recuperar una parte de nuestra historia que ha quedado injustamente relegada y de cuestionar una narración que atribuye casi en exclusiva a Francia y a su revolución conquistas intelectuales que tuvieron antecedentes importantes en otros lugares, también en España.

Porque la historia de Occidente no comenzó en 1789. Y la libertad tampoco nació en la guillotina. La falsa igualdad de las culturas

Y es precisamente aquí donde aparece otra de las grandes contradicciones de la Francia contemporánea: la dificultad para reconocer que no todas las tradiciones culturales han recorrido el mismo camino histórico ni han desarrollado las mismas concepciones de los derechos individuales.

La cultura occidental no apareció de la nada. Tampoco nació perfecta ni ha sido siempre coherente con sus propios principios.

Es el resultado de siglos de evolución, conflictos, reformas, debates filosóficos y luchas sociales. En ese recorrido han intervenido el pensamiento griego, el derecho romano, el cristianismo, la Ilustración y las revoluciones políticas posteriores.

De ese proceso surgieron, entre otras conquistas, la libertad de conciencia, la igualdad jurídica, la separación de poderes, la protección de las minorías y la progresiva ampliación de los derechos de las mujeres.

No fueron conquistas gratuitas. Costaron generaciones de enfrentamientos y sacrificios.

Sin embargo, una parte del pensamiento contemporáneo parece haber llegado a una conclusión profundamente equivocada: que reconocer el valor de la propia civilización equivale a despreciar las demás.

Y para evitar esa acusación ha terminado instalándose un relativismo cultural que coloca todas las tradiciones en un mismo plano moral, como si sus concepciones de la libertad, la dignidad humana o los derechos individuales fueran necesariamente equivalentes.

Pero no lo son.

No todas las sociedades reconocen los mismos derechos a hombres y mujeres. No todas protegen de igual manera la libertad religiosa. No todas aceptan la libertad de expresión, la libertad de abandonar una religión o la igualdad ante la ley.

Y señalar esas diferencias no constituye una declaración de superioridad racial, étnica o humana. Es reconocer que existen diferencias reales entre sistemas de valores y modelos de organización social.

La tolerancia no obliga a considerar aceptable cualquier comportamiento. El respeto a las culturas no exige renunciar a los principios que permiten convivir en libertad.

Una sociedad que ha conquistado determinados derechos tiene la obligación de protegerlos, también cuando entran en conflicto con prácticas culturales o religiosas que los cuestionan.

De lo contrario, la igualdad deja de ser un principio jurídico para convertirse en una excusa para no juzgar nada.

Y una sociedad que renuncia a juzgar moralmente determinadas conductas termina renunciando también a defender a quienes son víctimas de ellas.

Una nación que ha olvidado qué quiere conservar

Francia ha pasado de combatir el absolutismo monárquico a construir una identidad republicana profundamente marcada por la revolución.

Ha convertido en mito una etapa que también estuvo protagonizada por la persecución, el terror y la violencia. Ha celebrado la ruptura con el pasado como si toda tradición fuese una cadena y toda transformación representase necesariamente un progreso.

Y en ese proceso ha ido debilitando algunos de los vínculos culturales que durante siglos habían contribuido a dar forma a su sociedad.

No significa que todos los problemas actuales de Francia procedan de la Revolución. Sería absurdo atribuir a un acontecimiento del siglo XVIII fenómenos contemporáneos con causas económicas, políticas, sociales y demográficas muy diferentes.

Pero sí significa que las ideas fundacionales de una nación importan. Importa lo que una sociedad recuerda, lo que celebra y lo que decide olvidar.

Porque una nación no puede vivir eternamente de una revolución. Necesita algo más que un acontecimiento histórico convertido en religión civil. Necesita una identidad compartida, unos principios reconocibles y una voluntad de transmitirlos a las siguientes generaciones.

La libertad sin responsabilidad puede convertirse en arbitrariedad. La igualdad sin reconocimiento de las diferencias puede convertirse en uniformidad. Y la fraternidad sin una comunidad de valores puede terminar siendo una palabra vacía.

Quizá el gran problema de Francia no sea haber hecho una revolución, sino haber convertido su revolución en una verdad incuestionable.

Quizá el problema no sea haber querido emanciparse del pasado, sino haber terminado confundiendo emancipación con desmemoria.

Y quizá, cuando hoy escuchamos La Marsellesa, deberíamos recordar que sus versos no solamente hablan de libertad y de resistencia frente a la tiranía. También nos recuerdan hasta qué punto el miedo, la violencia y la deshumanización pueden esconderse detrás de las palabras más nobles.

Porque una sociedad no se define únicamente por los derechos que proclama, sino también por los valores que está dispuesta a defender y por aquello que no está dispuesta a permitir.

Francia lleva más de dos siglos cantando a la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Tal vez ha llegado el momento de preguntarse qué queda de ellas cuando se olvida todo aquello que permitió construirlas.