España: la anatomía de un desencanto

La historia de las naciones enseña que las grandes crisis no siempre comienzan con revoluciones, sino cuando sus ciudadanos dejan de creer que merece la pena sostenerlas.

El crecimiento electoral del PP y de VOX puede expresar también ese malestar acumulado: no necesariamente una conversión ideológica, sino el agotamiento de quienes ya no se reconocen en las prioridades de sus gobernantes.

España arrastra demasiadas heridas: precariedad, desempleo juvenil, vivienda inaccesible, salarios insuficientes, endeudamiento, presión fiscal, corrupción, clientelismo y deterioro de servicios esenciales. Pero existe una fractura más profunda: la pérdida de confianza en el mérito, el talento y el trabajo.

Pensemos en quien se levanta al amanecer, ama su profesión, estudia, se esfuerza, cumple sus obligaciones y contribuye con sus impuestos al sostenimiento del país. Sin embargo, apenas consigue prosperar. Observa cómo sus sacrificios no siempre se traducen en oportunidades y cómo la influencia, la proximidad o la habilidad para desenvolverse entre determinadas estructuras parecen pesar más que la competencia.

Un día, al mirarse al espejo, se formula una pregunta terrible: ¿de qué sirve amar lo que uno hace, cultivar el talento y trabajar honestamente si ni siquiera se puede construir un futuro digno con ello? ¿Merece la pena tanto esfuerzo?

No es la pregunta de quien ha dejado de creer en el trabajo, sino de quien empieza a perder la fe en su país.

El patriotismo también se desgasta cuando quien cumple con su deber comienza a sospechar que su país ha dejado de cumplir con el suyo.

Quizá el verdadero drama español no sea quién gobernará mañana, sino que quienes sostienen España estén empezando a preguntarse por qué deberían seguir haciéndolo.