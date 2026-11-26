España no puede permitirse volver a enfrentarse. La historia debería habernos enseñado algo

Estoy muy preocupado por la situación social y política que estamos viviendo en España. Me preocupan especialmente el deterioro de la convivencia, la pérdida del respeto al adversario y la facilidad con la que estamos aceptando unos niveles de enfrentamiento que deberían hacernos reflexionar.

Siempre he considerado que el pueblo español, en términos generales, ha demostrado ser un pueblo tolerante, solidario y respetuoso. Un pueblo que ha sufrido mucho a lo largo de su historia, demasiadas veces como consecuencia de unos dirigentes y unas élites que no han sabido anteponer el bienestar de los ciudadanos a sus propios intereses.

Porque hay algo que nuestra historia demuestra: cada vez que determinados grupos de poder han conseguido enfrentar a los españoles, las consecuencias las ha pagado el pueblo.

El último gran enfrentamiento fue nuestra maldita Guerra Civil. En mi opinión, aquel desastre pudo haberse evitado si los dirigentes políticos y las élites de entonces hubieran tenido la capacidad de negociar, ceder y rebajar la tensión social. Las responsabilidades históricas fueron diversas y complejas, pero el resultado fue una tragedia colectiva.

Millones de compatriotas quedaron enfrentados. Muchos combatieron sin comprender realmente por qué lo hacían; otros fueron movilizados, obligados o arrastrados por las circunstancias. Familias divididas, hermanos enfrentados, padres e hijos separados por unas ideas que terminaron convirtiéndose en trincheras.

Aquella guerra dejó una herida inmensa, difícil de cerrar, cuyas consecuencias se prolongaron durante generaciones.

Sin embargo, hay algo que admiro profundamente de nuestro pueblo: su capacidad para levantarse después de las mayores desgracias.

LA GRANDEZA DE UN PUEBLO QUE SUPO LEVANTARSE

Después de la Guerra Civil, y a pesar de la dictadura, de la represión, de la pobreza y de las enormes dificultades, España experimentó una profunda transformación económica y social.

No quiero idealizar aquel régimen político, cuyas carencias democráticas y vulneraciones de derechos son incuestionables. Tampoco quiero atribuir a un solo Gobierno los méritos de un desarrollo que fue fruto del trabajo de millones de españoles, de la iniciativa empresarial, de la emigración, de la apertura económica y de numerosos cambios sociales.

Pero sí quiero reconocer el esfuerzo de aquella generación.

España dejó progresivamente de ser un país predominantemente agrícola para convertirse en una sociedad industrial y de servicios. Millones de personas abandonaron el campo para trabajar en fábricas, en la construcción y en las ciudades.

Los datos permiten comprender la magnitud de aquella transformación:

La esperanza de vida pasó de aproximadamente 62 años en 1950 a más de 70 en 1975.

pasó de aproximadamente en 1950 a en 1975. La mortalidad infantil descendió de unos 57 fallecimientos por cada mil nacidos vivos en 1950 a menos de 19 en 1975.

descendió de unos en 1950 a en 1975. La alfabetización aumentó considerablemente: las estimaciones históricas la sitúan en torno al 83 % en 1950 y por encima del 90 % en 1970.

aumentó considerablemente: las estimaciones históricas la sitúan en torno al en 1950 y en 1970. La renta por habitante creció de manera muy importante, especialmente durante el periodo de expansión económica iniciado a finales de los años cincuenta.

creció de manera muy importante, especialmente durante el periodo de expansión económica iniciado a finales de los años cincuenta. La población ocupada en la agricultura pasó de representar cerca de la mitad de los trabajadores en 1950 a poco más de una quinta parte en 1975.

pasó de representar cerca de de los trabajadores en 1950 a en 1975. La industria se expandió, aumentaron las infraestructuras, se desarrollaron las comunicaciones y se multiplicaron las oportunidades de formación.

También se construyeron millones de viviendas, muchas de ellas acogidas a distintos regímenes de protección oficial. Entre 1956 y 1976 se terminaron aproximadamente 3,35 millones de viviendas protegidas.

Se ampliaron las redes educativas y sanitarias, se construyeron escuelas, centros de formación y hospitales, y se extendió el acceso a servicios que antes estaban fuera del alcance de muchas familias.

Naturalmente, aquel desarrollo tuvo desequilibrios territoriales, importantes desigualdades y enormes carencias sociales. No todos los españoles disfrutaron de sus beneficios en las mismas condiciones.

Pero sería injusto no reconocer el esfuerzo de quienes, después de una guerra, consiguieron sacar adelante a sus familias y construir un país con mejores condiciones materiales.

Aquella generación nos dejó una lección: el trabajo, la solidaridad y la voluntad de progresar pueden transformar una sociedad.

LA RECONCILIACIÓN: LA MEJOR LECCIÓN DE NUESTRA HISTORIA

Y llegamos a uno de los momentos que considero más importantes de nuestra historia reciente: la reconciliación nacional y la Transición democrática.

Los españoles comprendieron que no podían seguir enfrentados eternamente por lo que había sucedido décadas atrás. Era necesario mirar hacia delante, recuperar las libertades y construir un sistema en el que todos tuvieran cabida.

Nuestra Constitución fue el resultado de ese esfuerzo colectivo, de negociaciones, renuncias y acuerdos entre personas que procedían de tradiciones políticas muy diferentes.

Siempre pongo un ejemplo personal que me emociona: mi fotografía familiar.

En ella aparecen mi padre, legionario y falangista; mi madre, comunista; y mi suegro, socialista.

Todos juntos, celebrando una boda, compartiendo mesa y familia. Sin enfrentamientos, sin reproches, sin insultos y sin ningún problema.

Personas que habían vivido experiencias políticas completamente diferentes fueron capaces de convivir porque había algo mucho más importante: el respeto.

Puede parecer una anécdota familiar, pero para mí representa una de las grandes virtudes de nuestro pueblo.

Y hay otra imagen histórica que considero extraordinaria: la de Santiago Carrillo y Manuel Fraga.

Dos hombres procedentes de mundos políticos enfrentados, que habían vivido la historia de España desde posiciones radicalmente diferentes, fueron capaces de sentarse juntos y dialogar.

Manuel Fraga, antiguo ministro de la dictadura y dirigente de Alianza Popular, presentó a Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, en el Club Siglo XXI en 1977. Aquella imagen simbolizó que era posible superar las diferencias y reconocer al adversario como interlocutor político.

No tenían que pensar igual. No tenían que renunciar a sus ideas. Simplemente entendieron que España estaba por encima de sus discrepancias.

Quiero recordar especialmente a Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras, que pasó largos años en las cárceles franquistas por defender los derechos de los trabajadores.

Su intervención parlamentaria del 14 de octubre de 1977, durante el debate de la Ley de Amnistía, contiene unas palabras que todos deberíamos releer. Dijo:

«¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?».

Y añadió una reflexión extraordinaria: «Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra».

Incluso recordó que los comunistas, que tanto habían sufrido, habían enterrado a sus muertos y sus rencores.

¡Qué enorme lección de generosidad política!

Aquellas personas comprendieron que la reconciliación no significaba olvidar el sufrimiento, sino evitar que el sufrimiento del pasado condicionara para siempre el futuro.

EL RESPETO Y LA SOLIDARIDAD SON PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD

Por eso me preocupa tanto lo que está sucediendo hoy.

No es admisible que se haya normalizado insultar al presidente del Gobierno llamándole «hijo de puta», con independencia de quién ocupe ese cargo y de las críticas que merezca su gestión.

Se puede criticar a un presidente, exigirle responsabilidades, denunciar sus errores y pedir su dimisión. Todo eso forma parte de la democracia.

Pero el insulto personal no sustituye al argumento.

Tampoco es admisible que alguien exprese una opinión diferente y reciba de inmediato calificativos como homófobo, xenófobo, machista o racista sin que exista un análisis serio de lo que realmente ha dicho.

Las palabras tienen importancia. Las acusaciones, también. No podemos convertir las etiquetas en armas para silenciar al discrepante.

La democracia necesita debate, argumentos y respeto. Necesita ciudadanos que escuchen, que razonen y que sean capaces de cambiar de opinión cuando los argumentos del otro son mejores.

Y quiero detenerme en algo que considero fundamental: la solidaridad.

El ser humano ha desarrollado a lo largo de su evolución una enorme capacidad de cooperación. Los grupos humanos que fueron capaces de ayudarse mutuamente tuvieron más posibilidades de sobrevivir.

La solidaridad forma parte de nuestra naturaleza social. No es una debilidad, sino una de las grandes fortalezas de nuestra especie.

Y los españoles hemos demostrado esa solidaridad en innumerables ocasiones. La ayuda que nuestras organizaciones no gubernamentales prestan en otros países, la labor de nuestras misiones católicas, la cooperación internacional y el trabajo desinteresado de miles de voluntarios son buena prueba de ello.

Pero hay una cuestión que no debemos olvidar: la solidaridad también necesita inteligencia, planificación y responsabilidad.

Ayudar a las personas que llegan a nuestro país es una obligación moral que debemos ejercer con dignidad y humanidad. Pero no podemos confundir solidaridad con improvisación.

No podemos trasladar a miles de personas, alojarlas temporalmente en hoteles o centros de acogida y después dejarlas sin recursos, sin empleo, sin formación y sin posibilidades reales de integrarse.

Eso no es solucionar un problema. Es trasladarlo a otro lugar y, en muchas ocasiones, condenar a esas personas a la marginalidad.

Debemos disponer de políticas de inmigración realistas, vías legales, recursos de acogida, formación, empleo e integración.

También debemos pensar en los países de origen. Muchos de ellos necesitan precisamente a su población joven para desarrollar sus economías, sostener a sus familias y construir sistemas de protección social de los que hoy carecen.

La cooperación internacional debe contribuir a que las personas puedan vivir dignamente en sus propios países, sin que emigrar sea su única alternativa.

Miremos también a algunas grandes ciudades europeas. En determinados barrios de París y de otras ciudades se observan situaciones de exclusión, asentamientos precarios y personas que viven en tiendas de campaña.

Es una realidad que debería preocuparnos.

España conoció el chabolismo después de la Guerra Civil. Yo recuerdo el de Vallecas, donde muchas familias llegadas del campo construían como podían sus pequeñas viviendas para sobrevivir.

Nos costó muchísimo tiempo superar aquellas condiciones. No podemos permitir que vuelvan a reproducirse situaciones semejantes por falta de planificación.

Y esto no es racismo. Es defender una solidaridad eficaz, que ayude de verdad a las personas y que tenga en cuenta también las posibilidades de nuestra sociedad.

LA IGUALDAD, LA EDUCACIÓN Y EL RESPETO A LOS DEMÁS

Otro asunto que merece un debate sereno es la igualdad entre hombres y mujeres y la educación afectivo-sexual de nuestros menores.

Soy partidario de la igualdad de derechos y oportunidades. También defiendo que cada persona pueda decidir libremente sobre su cuerpo y su vida, siempre desde el respeto, la responsabilidad y la madurez.

Pero considero imprescindible que cualquier educación afectivo-sexual se adapte a la edad y al desarrollo de los menores.

La escuela debe informar, educar, prevenir abusos y enseñar a respetar la diversidad. No debe imponer comportamientos ni adelantar experiencias para las que los niños todavía no están preparados.

Educar significa proporcionar conocimientos y herramientas para que cada persona pueda desarrollar libremente su personalidad. Y en esto también necesitamos diálogo, rigor científico y sentido común.

LA DEMOCRACIA NO PUEDE PONERSE EN CUESTIÓN POR INTERESES POLÍTICOS

Hay un hecho reciente que me ha provocado una profunda preocupación.

Una periodista ha llegado a cuestionar si tiene cabida en nuestro sistema democrático un partido político al que votaron unos tres millones de españoles en las últimas elecciones generales.

Se puede estar completamente en desacuerdo con sus propuestas. Se pueden criticar sus declaraciones, sus planteamientos y sus actuaciones. Pero cuestionar su derecho a participar en la vida democrática exige una enorme responsabilidad.

La legalidad de un partido y las posibles causas de su ilegalización no las decide un periodista, ni un tertuliano, ni un dirigente político. Son cuestiones jurídicas que deben resolverse conforme a la ley y con las garantías judiciales correspondientes.

Y aquí quiero recordar una lección histórica.

Hitler no llegó al poder mediante un golpe militar convencional. Fue nombrado canciller en enero de 1933, dentro de un sistema político que ya atravesaba una profunda crisis. Después utilizó la violencia, el estado de excepción, la persecución de sus adversarios y la destrucción progresiva de las garantías constitucionales para establecer una dictadura de partido único.

Mussolini también aprovechó la debilidad de las instituciones y la crisis política italiana para consolidar un régimen dictatorial.

Las circunstancias históricas de ambos países fueron diferentes, pero hay una enseñanza común: las instituciones democráticas pueden ser debilitadas desde dentro cuando se renuncia a defender sus garantías.

Por eso debemos prestar atención a la separación de poderes, a la independencia judicial, a la libertad de prensa y al respeto a los derechos fundamentales.

No podemos defender la democracia únicamente cuando sus resultados nos favorecen.

DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA FRENTE A TODOS LOS AUTORITARISMOS

Quiero terminar con una reflexión personal.

He vivido muchos años de mi vida bajo una dictadura. Sé lo que significa no disponer de las libertades que hoy consideramos normales.

Por eso me niego a aceptar que las nuevas generaciones lleguen a considerar la democracia como algo garantizado para siempre.

La democracia necesita ciudadanos comprometidos. Necesita personas que no se dejen arrastrar por el fanatismo, que no acepten los insultos como forma de convivencia y que sean capaces de defender el derecho de los demás a pensar de otra manera.

Y propongo tres principios muy sencillos:

Primero: respetar siempre la opinión de los demás, aunque no la compartamos.

Segundo: analizar las propuestas políticas, discutirlas con argumentos y exigir responsabilidades a quienes nos gobiernan.

Tercero: defender la separación de poderes, la independencia de la justicia y las instituciones democráticas, porque sin ellas no existe una democracia plena.

No podemos permitir que España vuelva a convertirse en un país de trincheras.

No podemos olvidar la lección de nuestros padres y abuelos, que fueron capaces de compartir una mesa después de haber vivido una guerra.

No podemos despreciar el esfuerzo de quienes hicieron posible la reconciliación y la Constitución.

Y no podemos entregar a nuestros hijos y nietos una sociedad enfrentada por el odio y el fanatismo.

La libertad no pertenece a ningún partido. La democracia no es propiedad de ninguna ideología. Es patrimonio de todos los ciudadanos.

Paremos el fascismo, venga de donde venga. Defendamos nuestra democracia, venga de donde venga la amenaza contra ella.

Porque España es mucho más que sus dirigentes, mucho más que sus partidos y mucho más que sus enfrentamientos políticos.

Y termino como siempre he defendido:

EL PUEBLO, CUANDO SE RESPETA Y SE UNE, ES CAPAZ DE SUPERAR LAS MAYORES DIFICULTADES.