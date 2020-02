Ignacio Camacho lapida a Pedro Sánchez: «Su falta de escrúpulos es lo único transparente en él»

Ignacio Camacho ‘cambia’ este 9 de febrero de 2020 de ubicación en su diario, en ABC, para ofrecer a sus lectores una amplia columna en la que relata con pelos y señales como Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno de España, ha hecho de la mentira su modus vivendi:

En un dirigente como Pedro Sánchez, la palabra «mentira» sólo debería salir de su boca asociada a la palabra «perdón». Mentir es por desgracia un vicio frecuente en política, pero no se conoce en la democracia española un precedente siquiera parecido de falsedad continua, de alguien que se haya desentendido con una naturalidad tan cínica de la coherencia no ya entre su discurso y sus actos sino entre sus propias premisas. Este presidente ha hecho de la mendacidad y de la doblez un atributo de estilo, una característica; hasta tal punto que su insinceridad se ha convertido en un rasgo normalizado que en vez de irritación provoca en la opinión pública chistes, memes y risas. Hay que reconocerle un mérito de auténtico fenómeno, de virtuoso, de artista: ha banalizado tanto la falta de credibilidad que los ciudadanos la dan por asumida y la despenalizan como parte de una especie de farsa frívola.

Recuerda el columnista todas las trolas que Sánchez ha ido dejando a lo largo de los últimos años:

El que ha ofrecido seis versiones distintas del Delcygate , lo que significa que al menos cinco de esos relatos no eran ciertos, a la espera del séptimo, y que se niega a entregar las grabaciones de las cámaras del aeropuerto para que no quede de manifiesto que un ministro llevó de paseo por suelo español a una mandataria que tiene prohibido pisar territorio europeo. Si ese escándalo se judicializa, o si la oposición consigue –que no lo conseguirá– investigarlo a fondo en el Congreso, tendrán que aparecer los vídeos… y los listados de llamadas de algunos teléfonos. En las reglas de gobernanza del mundo moderno, la transparencia es, o debería ser, un asunto muy serio.

Asegura Camacho que Sánchez tiene tal falta de escrúpulos que al mismo tiempo que pacta con los golpistas ya está pensando en traicionarlos más adelante:

No duda en rebajarlo, junto a sus socios, a la categoría de ventajista desahogado:

Subraya que Sánchez solo se conforma con ir parcheando la situación mientras que sus socios buscan ir más allá:

El presidente concede a Torra apariencia de igualdad de rango al tiempo que Iceta conspira con ERC el modo de desalojarlo. Junqueras finge desde la cárcel criterio pragmático en tanto hace cálculos de tiempo y porcentajes para intentar el definitivo golpe republicano. Y Pablo Iglesias lima sus perfiles más ásperos y asume un papel disciplinado desde el que organizar sin ruido una estructura de poder paralelo bajo su mando. Sólo el jefe de Podemos y el preso de Lledoners conservan en este baile de disfraces, en este carnaval de máscaras donde nadie es lo que parece, un cierto sentido panorámico. El uno pretende utilizar la vacuidad de Sánchez para ir cambiando la legislación-marco; el otro, fortalecer su liderazgo con una estrategia de independencia a plazos. El presidente, más corto de miras, se conforma con ir tirando.

Y tira a base de mentiras superpuestas y de deteriorar las vigas maestras del Estado al que representa. Desde la Corona, la Justicia o el Parlamento hasta las empresas públicas o el instituto oficial de encuestas, casi no queda una institución grande o pequeña cuya autonomía o su prestigio no haya invadido o menoscabado de una u otra manera. Con su visita a Cataluña no ha roto la unidad nacional pero ha permitido que lo parezca, ha legitimado una sedición, ha difuminado la jerarquía institucional y cuestionado –«la ley no basta»– el concepto del Derecho como directriz suprema, además de admitir privilegios territoriales que violentan el modelo autonómico de solidaridad interna.