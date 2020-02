Alfonso Ussía conmueve a sus lectores con una impactante anécdota de uno de los 4 hijos de David Gistau

Alfonso Ussía conmueve este 13 de febrero de 2020 a sus lectores desvelando a sus lectores de La Razón una impactante anécdota durante la misa funeral por David Gistau.

Para el escritor y columnista, la reacción de como se tomó la muerte el hijo mayor del tristemente desaparecido periodista de El Mundo es para elevarla a los altares de lo que es asumir las vicisitudes que tiene la vida:

Comienza Ussía hablando de detalles sobre el oficio religioso:

Anteayer, durante la Misa en la capilla del tanatorio de Tres Cantos previa a la incineración de los restos mortales de David Gistau, me sentí emocionado en distintas ocasiones. Me sorprendió el pelo largo del oficiante, el padre don Javier Alonso. Parecía que iba a cantar acompañado de una guitarra eléctrica del decenio de los setenta. Pero su actitud me emocionó. Hablo con una voz rotunda, y con el alma abierta.