Raúl del Pozo no se extraña del tic racista de la alcaldesa de Vic: «En esa ciudad llamaron mala puta a Inés Arrimadas»

Raúl del Pozo no se cree las disculpas forzadas de Anna Erra, la alcaldesa de Vic (Barcelona), después de que esta tratase de vender en el pleno del Parlamento de Cataluña que hay que hablar a todo el mundo en catalán porque había personas que, pese a serlo, físicamente no parecían naturales de esa autonomía.

En su tribuna del 14 de febrero de 2020 en El Mundo, el genial escritor y periodista recuerda como históricamente siempre se ha dicho que el problema de Cataluña ha tenido muy difícil solución:

Ni la República ni la dictadura ni la Monarquía acertaron. Es un problema perpetuo. Quieren ser lo que no pueden ser, porque la mitad de la población prefiere seguir siendo española.

Ya se dijo en el Congreso de los Diputados cuando la II República : solucionar el problema de Cataluña es curar lo incurable. Habló Ortega y Gasset en 1932: «La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar».

Resalta que la llegada de Quim Torra a la presidencia de la Generalitat de Cataluña intensificó el problema:

LA EXPERTA EN ‘FISONOMÍAS CATALANAS’

Se centra en la alcaldesa de Vic, la ínclita Anna Erra, la experta en ‘fisonomías catalanas’:

Ahora, Anna Erra, la alcaldesa de Vic, ha propuesto poner fin a la costumbre de hablar en castellano a quien no parezca catalán por su aspecto físico o por su nombre. «Una de las costumbres y un gran defecto de muchos catalanohablantes es cambiar la lengua, es decir, pasarse directamente al castellano cuando el interlocutor que tienen delante les parece que es extranjero o simplemente no habla catalán. Piensan que dirigirse a alguien en castellano es un acto de respeto y no es así. Tienen que concienciar a los catalanes autóctonos de que los que han nacido fuera tienen que aprender el catalán».