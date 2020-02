Arcadi Espada ajusticia al «iletrado» Albert Rivera a cuenta de la demolición de Ciudadanos

El periodista y escritor Arcadi Espada se cobra alguna que otra deuda con el que fuera hasta hace tres meses líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

El columnista de El Mundo reflexiona este 16 de febrero de 2020 sobre las causas y culpables del hundimiento del partido naranja y estalla ante las insinuaciones de que la responsabilidad haya podido ser de la parte intelectual de la formación.

Espada tiene claro que en todo caso quien tiene la mayor cuota en el fracaso es Rivera, pero también pone otros nombres de peso:

La historia última de Ciudadanos no es la del fracaso de los intelectuales en política. Todo lo contrario. Ciudadanos es el fracaso de los iletrados. Pericay (quien fuera candidato de Ciudadanos al Parlamento de Baleares en 2015) sostiene con pruebas que el partido estaba en manos de cuatro personas: Rivera, Villegas, Hervías y Páramo .

Se pregunta con mucha guasa que:

No sabemos qué número de libros suman entre todos. Pero hay una pista: «Hervías se jactaba de no leer libros. De ahí que a la hora de rodearse de acólitos su predilección recayera en los culturalmente yermos, o sea, en los bien llamados hervívoros, en tanto en cuanto no comen carne de libro».Alguien objetaría: «Hombre, pero quién puede demostrar que Ciudadanos cayó por la condición de iletrados de sus líderes… ¡Solo hay que ver quién dirige a los partidos que triunfan!». Desde luego. Pero entonces tampoco debe admitirse que los fracasos políticos de los intelectuales procedan de esa condición.