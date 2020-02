Losantos teme un estallido a gran escala del ‘coronavirus Ábalos’ si no se localizan las 40 maletas de Delcy Rodríguez

Federico Jiménez Losantos, como muchos periodistas españoles, está que se lleva las manos a la cabeza por el vodevil que, por fascículos, está ofreciendo el Gobierno de España a cuenta del ‘caso Ábalos‘ y su reunión con la número dos de la dictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez, a altas horas de la madrugada en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) ilustra a sus lectores con un largo artículo en Libertad Digital este 16 de febrero de 2020 sobre el esperpento que está suponiendo para el prestigio de España este caso:

Cuanto más sabemos del esperpento de Barajas, más recuerda a La hija del capitán , cierre de la trilogía Martes de carnaval , y en el que un billete de Lotería premiado acaba provocando, para tapar su turbio origen, un golpe de Estado. Al final, La Sini se burla así de la fanfarria militar, en alusión al Golpe de Miguel Primo de Rivera , que partió de la estación de Barcelona, con la burguesía catalana enchisterada despidiéndolo, y apoyó Alfonso XIII : «¡Don Joselito de mi vida, le rezaré por el alma! ¡Carajeta, si usté no la diña, la diña la madre Patria! ¡De risa me escacho!». Telón.

Losantos considera que el ‘caso Ábalos’ es fruto la necedad de unos determinados dirigentes políticos:

LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El articulista pasa a relatar la avería que ha supuesto para España el viaje de la número dos de Nicolás Maduro:

Cuando se filtró que la delincuente internacional Delcy Rodríguez, que tiene prohibido sobrevolar suelo español y de cualquier país de la UE por gravísimas violaciones de los derechos humanos, había aterrizado en Madrid y se había entrevistado con Ábalos, el ministro negó haber ido al aeropuerto. Cuando empezaron a salir datos y detalles del encuentro, dijo que sí había ido al aeropuerto pero que no la había visto. Cuando se supo que se habían visto, dijo que se habían visto pero no encontrado. Cuando se volvió a saber que sí se habían encontrado, dijo que sólo la había saludado dentro del avión en que visitó (…) a su amigo el ministro de Turismo de la narcodictadura venezolana que venía a Fitur .

Subraya que cuando ya no fue posible negar el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez, se quiso acotar el tiempo en la menor cifra posible y, de nuevo, el bochorno de que salieran veinte mil versiones:

Cuando se empezaron a contar los minutos que duró la entrevista con Delcy y no con el grotesco ministrejo bolivariano, dizque amigo de Ábalos, el ministro de lo que siempre se llamó Fomento y que tal vez ahora sea Ministerio de la lucha contra el déficit de caja del PSOE aclaró que sólo fueron dos minutos, para saludarla y recordarle que no bajara del avión, porque «lamentablemente, no podía pisar suelo español». Lo de calificar de «lamentable» una orden de captura internacional por gravísimos delitos contra los derechos humanos, muestra el estado de inquietud de Ábalos.

Pero no paró ahí el desgaste de su sistema nervioso. Otra filtración calculó en media hora la entrevista. Otra, en una hora. Y una tercera añadió media más a ese encuentro en la cumbre de la delincuencia internacional. Y al llegar a la hora y media, Ábalos decidió que Sánchez cronometrara el encuentro. Ya no había forma de disimular esa reunión que, según Ábalos, nunca tuvo lugar porque él nunca fue a Barajas; luego, que fue pero no la vio; luego, que la vio pero no se encontró con ella, luego que sí se encontró pero un momento; luego, que sólo el tiempo justo para amenazarla, por indicación del ministro del Interior.