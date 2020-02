El Gobierno de Sánchez es una fiesta del pijama más cursi que un koala con tirabuzones

Lo cuentan con mucho gracejo este 19 de febrero de 2020 los columnistas Álvaro Martínez y Luis Ventoso en las páginas de ABC. Ambos no se han podido resistir al ‘atractivo’ de comentar jocosamente el espectáculo que está dando el Gobierno de Pedro Sánchez con toda una serie de imágenes que han acabado rematadas con el famoso vídeo sorpresa de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad para celebrar su 32 cumpleaños.

Álvaro Martínez se lo pasa pipa narrando la fiesta del pijama que tuvieron en el departamento ministerial de la pareja de Pablo Iglesias:

Lo pasaron… guay, por utilizar un término que se adapte a la ñoñería del momento. Al menos eso parece en el vídeo de más de siete minutos, nada zarrapastroso sino correctamente editado, que el personal a las órdenes de Irene Montero colgó en internet con la sorpresa que le dieron a su «jefa» con motivo de su 32 cumpleaños. Momento histórico para España, sin duda. Ni en el chalé de Galapagar se vivieron semejantes albricias y alborozos. En realidad, no es que aquello contuviera un gramo de interés para el resto de los españoles; más bien al contrario, el «vídeo-chupiguay» puede dar hasta alipori por lo que contiene de exhibición del poder conquistado y el infantil alarde de lo mucho que trabaja la cúpula del Ministerio de Igualdad, que ni en las minas de Silesia en el siglo XIX.

Critica abiertamente los mensajes que se dejan filtrar en el vídeo donde encima quieren tomar al personal por bobo haciendo ver que trabajan a destajo:

Dime de qué presumes… «Ya he tenido tres reuniones y me quedan otras cinco», asegura una de las figurantes del festejo que a simple vista parece más agobiada por quién se encarga de traer la tarta del cumple que por semejante carrusel de encuentros de trabajo. Luego otras subordinadas insisten en lo mucho que se «curra» allí mientras media docena de ellas preparan la sorpresa de acá para allá por los pasillos del Ministerio, sigilosas para que nadie reviente antes de tiempo tan emotivo evento a la gran lideresa morada. Por fin llega la tarta y todas, no menos de diez, se dirigen a un salón de rica y palaciega decoración en el que «la jefa» sostiene a su bebé, para entonar el típico (y desafinado) cumpleaños feliz. Enternecedor…