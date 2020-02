Ussía da con la clave para que el «trilero y mentiroso» de Pedro Sánchez se perpetúe en La Moncloa

Alfonso Ussía, de naturaleza normalmente optimista, se muestra este 29 de febrero de 2020, fecha del cumpleaños de Pedro Sánchez, muy desalentado porque ve con desencanto que será complicado desalojar de La Moncloa al líder socialista por mor de una sociedad española que considera en líneas generales entre aborregada y adocenada.

En su artículo de La Razón considera que la humillación a la que ha sometido a los españoles esta semana permitiendo la performance separatista en La Moncloa sería motivo más que suficiente para que el mandatario hubiera hecho ya las maletas, pero cree al mismo tiempo que la ciudadanía, por mor de sus medios de comunicación, está al mejillón y a los asuntos que en muchas tertulias pretenden venderles como lo más importante:

Subraya que Sánchez es capaz de vender todo con tal de conservar sus pequeños privilegios personales:

Sánchez ha recibido en La Moncloa después de pasar por la sede de la Generalidad de Cataluña al separatismo catalán. Para negociar. ¿Negociar qué? Bueno es recordarle a los bellísimos y encantadores Sánchez y Torra que ni La Moncloa es de Sánchez ni la Generalidad de Torra y los separatistas. Sánchez no puede disminuir el rango de España al nivel de una autonomía. Sánchez no puede prometer la salida de los presos rebeldes y sediciosos –ay, Marchena, qué decepción la suya–, de las cárceles. Están condenados por sedición. Sánchez no está por encima de la Justicia. Sánchez no está autorizado por los españoles –mintió, una vez más, durante la campaña electoral–, para formar una mesa de diálogo que no nace del diálogo sino de la violencia de los dialogantes de la escisión. Y por otra parte. ¿Qué pretende dialogar? ¿La separación de Cataluña? ¿La destrucción de los poderes independientes de un sistema democrático? Todo ello ¿para conservar palacios, viajes, fincas y privilegios? ¿Es así de hortera, amén de irresponsable? Me respondo: Sí.