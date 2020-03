Jenaro Castro (RTVE) retrata a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por querer inocular en España el coronavirus de la autocracia mediática

Jenaro Castro, uno de los periodistas históricos de RTVE, se marca este 6 de marzo de 2020 un extenso artículo en El Mundo en el que deja al descubierto a los líderes del Gobierno de coalición por querer mangonear en los medios de comunicación.

Para este presentador de la cadena pública, lo verdaderamente preocupante es que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias hayan puesto su punto de mira en la prensa, sobre todo en aquella que no les baila el agua:

Cuando en una democracia como la española el poder gubernamental comienza a cuestionar a los medios críticos hay una amenaza seria de autoritarismo político que pone en peligro las libertades, empezando por la libertad de prensa y la libertad de expresión y opinión. Esa izquierda de dimensión universal que ha cargado contra el tic totalitario de Donald Trump por su fobia a la prensa crítica, que para el presidente de EEUU representa todo lo que no sea Fox News, parece contagiarse en España del coronavirus de la autocracia, lo cual es muy peligroso en tiempos de tanta poesía progresista.

Quizás piensa la coalición de coaliciones, en un arrebato vírico de MeToo procedente de Venezuela, Bolivia, Cuba o China, que no hay limitación al ejercicio del poder por el sólo hecho de sumar una mayoría parlamentaria que le permite promulgar leyes que satisfagan las necesidades de quienes conforman ese bloque mayoritario, empezando por el separatismo condenado por sedición. Pero, ciertamente, quiero escribir muy alto que sin prensa libre e incómoda no hay democracia, como no la hay sin Estado de derecho ni separación de poderes ni, por supuesto, sin Watergate(s).