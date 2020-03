Alfonso Ussía le hace un traje a medida al «mamarracho» ministro Castells

Alfonso Ussía, ácido e irónico como nadie sabe serlo en este bendito país llamado España, le dedica en La Razón de este 7 de marzo de 2020 una columna al ministro de Universidades, Manuel Castells, en la que le deja como un mamarracho de marca mayor:

Como suele hacer Ussía, arranca con una generalidad para poner en contexto al personal:

Las tres localidades albaceteñas que se estudiaban en la Geografía de mi infancia, eran Hellín, Almansa y Chinchilla. Hellín no me ha llamado nunca la atención, Chinchilla me evoca el abrigo de pieles de Massiel, y Almansa es otra cosa. En su cementerio, junto a la tumba de su madre, descansa don Santiago Bernabéu. Por otra parte, en Almansa, sobre una considerable elevación de terreno, se alza un castillo alto y enjuto, desde cuyas almenas orientadas al oriente los cruzados vigilaban la inmensa llanura para alertar a los cristianos cuando se advertían movimientos de la morería. En el litoral, la frase tranquilizadora «no hay moros en la costa» –el Refranero Español de Rodríguez-Marín–, se cambiaba en el interior por «no hay moros en el llano». De cualquier manera, millones de personas repartidas por todo el mundo, más que por su esbelto castillo, conocen Almansa por ser la cuna y la tumba del portentoso Bernabéu. A su lado, y lo escribo con todo respeto, Hellín y Chinchilla no me prestan en igual medida, como escribiría un asturiano.