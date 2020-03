Alfonso Ussía le pega un buen mordisco a Pedro Sánchez por su ineptitud con el coronavirus

Alfonso Ussía rescata este 11 de marzo de 2020 lo sucedido hace casi seis años, en octubre de 2014, cuando se montó la mundial en España a cuenta del ébola y del sacrificio del perro Excálibur, cuya dueña fue la enfermera Teresa Romero, salvada por otros compañeros de esa enfermedad.

El columnista de La Razón recuerda todo el escándalo que montó el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, contra Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad, Ana Mato, y como ahora el jefe del Ejecutivo se ha escondido detrás de los expertos y se ha demorado semanas en tomar decisiones:

Cuando lo del ébola, dos misioneros españoles enfermos fueron repatriados por sendas tripulaciones del Ejército del Aire , que se jugaron la vida para que aquellos héroes pudieran morir en España. Sabían que su mal era irreversible y aguantaron en sus misiones, atendiendo a los moribundos, hasta que la cruel enfermedad los devoró. Dos aviones equipados convenientemente, los repatriaron, y alguna voz malvada y estúpida criticó la decisión del Gobierno de gastar el dinero público y poner en riesgo las vidas de nuestros militares del Aire en dos casos que no tenían solución. Y surgió Teresa. Una enfermera que reconoció posteriormente no haber cumplido estrictamente con los protocolos, que enfermó, y después de dos angustiosos meses salvó la vida. Le salvaron la vida los auténticos héroes del suceso, el equipo médico que atendió con exclusividad a la imprudente sanitaria. Pero se convirtió en la heroína, cuando los héroes fueron los que alcanzaron el milagro de sanarla.

Expone como pese a que la crisis del ébola se saldó con la sanación de la profesional sanitaria y el sacrificio del perro, Sánchez fue inmisericorde con el entonces líder del PP y jefe del Ejecutivo:

Pedro Sánchez exigió la dimisión de Rajoy. Para colmo, el Ministerio de Sanidad ordenó que el perro de la enfermera y su marido –creo recordar que se apellidaba Limón (el marido, no el perro)–, fuera sacrificado como presumible transmisor de la enfermedad. Y se armó la marimorena con lo del perro. Los animalistas se enfurecieron, cuando la medida no tenía otro objetivo que la prevención. El resultado del ébola en España se resumió de esta guisa. Dos misioneros contagiados en África que fueron traídos a España para morir. Una contagiada por incumplir los protocolos sanitarios que, a Dios gracias, sanó. Un perro muerto. Lo del perro fue demasiado. Y la izquierda política y mediática se propuso acabar con Rajoy. Sánchez se manifestó indignado. Lo del perro fue muy gordo.

Subraya que el presidente del Gobierno no quiso tomar medidas hasta pasado el 8-M:

Con el coronavirus el Gobierno de Sánchez no ha actuado hasta que se celebrara la manifestación del ultrafeminismo. Se cerraban escuelas, plantas de hospitales y se prohibían competiciones deportivas durante las semanas de «contención de la epidemia». De contención nada. Permitir las manifestaciones feministas convocadas por Podemos –ellos son los que mandan–, en España, no determina una política de «contención». Superado el día de las chicas sulfuradas, el Gobierno ha reconocido que el coronavirus ofrece unos números de contagiados y fallecidos en nuestra nación más que inquietantes. Pero nadie ha pedido la dimisión de Sánchez. Probablemente, porque no ha muerto ningún perro, o gato, o loro de compañía.