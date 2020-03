Losantos denuncia el guerracivilismo de PSOE y Podemos cerrrando el Congreso para evitar una moción de censura

Federico Jiménez Losantos comenta este 11 de marzo de 2020 la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de echar el candado al Congreso de los Diputados a cuenta de lo sucedido con el parlamentario Javier Ortega Smith, de VOX, contagiado por el dichoso coronavirus.

Comienza su tribuna en El Mundo recogiendo las palabras de la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo:

Tiene razón, como casi siempre, Cayetana cuando critica la razón argüída por Batet para cerrar las Cortes, que es la ausencia del grupo parlamentario de Vox. Pero su frase «el Congreso no se cierra ni en la guerra», certera como deseo, no se compadece con la realidad histórica. Las Cortes del Frente Popula r se reunieron alguna vez durante la Guerra Civil , tras dejar el Gobierno que asesinaran a Calvo Sotelo – Condés , escolta del socialista Prieto– y lo intentaran con Gil Robles . El Gobierno de Casares se negó a investigar el crimen para provocar una sublevación militar a la que estaban seguros de derrotar y, de paso, liquidar a la oposición civil.

Tira Losantos de memoria histórica y recuerda lo que pasaba unos meses antes del estallido guerracivilista en España:

Si además de exhibir pistolas en el Parlamento –de nuevo Prieto– se asesina a los líderes de la oposición con nocturnidad e impunidad, estaba claro que esas Cortes no representaban a los españoles, ni siquiera a toda la izquierda. Largo Caballero respondió a Stalin, que le pedía más disimulo: «La institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros». Y tanto. Tras robar las elecciones de febrero de 1936 y empezado a matar a los líderes de la oposición en julio, el predicamento era escaso. Y no cabía reunir a los miembros de una oposición que andaba huyendo de las checas.