Losantos echa la ‘peste china’ con el comisario liberticida de Sánchez por su esperpento desinformativo en Moncloa

Se veía venir. Federico Jiménez Losantos no ha dejado pasar la ocasión de meterle una buena tarascada a Miguel Ángel Oliver, el que lleva los asuntos mediáticos en La Moncloa y, por supuesto, tampoco se ha librado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) también comentaba en su tribuna de El Mundo de este 13 de marzo de 2020 el esperpento que se vivió en la tarde del 12 de marzo de 2020 con un jefe del Ejecutivo que salía a responder a preguntas del propio Oliver que este, previamente, había reclamado a los medios de comunicación y que, oportunamente, había pasado por su peculiar filtro.

Comienza, eso sí, dándole al jefe del Ejecutivo:

Nada repelente que un soberbio haciéndose el humilde. Nada menos creíble que un sordo que finge dialogar mientras tiene el audífono desconectado. Nada más estúpido que un mentiroso fingiéndose sincero. Nada, en fin, menos fiable que Sánchez pidiéndonos que confiemos en él.

Precisa Losantos que en la comparecencia de Sánchez quedó patente que el presidente no tiene ni la más pajolera idea de solucionar la crisis:

La rueda de prensa de ayer sirvió para poner en evidencia dos cosas: que el Gobierno no tiene la menor idea de cómo hacer frente a las crisis –que son varias– desatadas por el coronavirus, y que no está dispuesto a hacer ni un solo cambio en su proyecto político, empezando por la altiva estupidez de no ofrecer a la oposición, no a sus aliados antisistema, un cambio real en los Presupuestos Generales del Estado. Amén de no reconocer, claro, su gravísima responsabilidad al convocar el domingo pasado manifestaciones masivas en toda España para apoyar la demagogia hembrista del Gobierno.

Pasa a relatar el enésimo ejercicio de manipulación de este gabinete sanchista:

En las preguntas aliñadas de Oliver, el liberticida institucional, Don Falcon, con un tono de voz franciscano, mendicante, humildísimo, no contestó a la pregunta de si fue prudente, con varios muertos ya por la epidemia del coronavirus, insistir en esa demostración de poder callejero de su Gobierno, que incluyó la agresión ritual a representantes de Ciudadanos y la expulsión de periodistas de medios desagradables a la horda podemita.

Tiene claro que Oliver responde directamente a lo que le ordena su jefe:

Si Oliver no fuera lo que es, un comisario de la desinformación, habría repreguntado a Sánchez, por si se le había pasado por alto la respuesta. Naturalmente, no lo hizo. Pero además de la ministra de Igualdad, que ha podido contagiar con sus besuqueos hasta a la Reina, ayer había siete ministros ausentes o haciéndose esas pruebas que se niegan a los menores de 70 años, si no son políticos. Si no se reconoce ese error, monumental, masivo, ¿cómo creer a este farsante?

Y sentencia que las medidas anunciadas por Sánchez son meros fuegos de artificio, que o hay un gran pacto de Estado o nada hay que hacer al respecto: