Antonio Burgos revela lo que se hubiese oído en las calles si la crisis del coronavirus cae con un Gobierno del PP

Antonio Burgos tiene claro que España ha dado una lección magistral con esta crisis sanitaria del coronavirus.

En un magistral artículo este 18 de marzo de 2020 en el diario ABC, el también escritor sevillano, asegura que le sorprende que, pese al espíritu callejero del español, se haya asumido, salvo contadas excepciones, que haya que quedarse confinado en casa y salir únicamente a los cometidos esenciales contemplados en el decreto del estado de alarma:

Por teléfono, claro, porque no es cosa de verse con nadie ni hay nada abierto donde poder tomarse un café tranquilamente para comentar. El amigo me dice, sobre el Gobierno, naturalmente: «Tienen un país y una ciudadanía que no se la merecen». Yo diría que ejemplar. Cuando dijeron que en la Lombardía habían decretado el confinamiento de los vecinos en sus casas, pensé: «Pues verás tú si aquí llegamos a eso. Para que la gente no salga, con lo callejeros que somos, que hacemos la vida en la calle, va a hacer falta que pongan un guardia civil en cada portal». No ha sido así, sino todo lo contrario. La gente te invita a no salir ni lo imprescindible. Hay una ola de espontánea solidaridad:

—Oye, que si quieres que le traiga algo del supermercado a tu madre, que ya es mayor, no tiene más que decírmelo y aprovecho cuando yo vaya.