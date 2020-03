Losantos ve en el coronavirus la ocasión de oro de acabar con el totalitarismo comunista

Federico Jiménez Losantos vuelve a dar en el clavo este 29 de marzo de 2020 a pocas horas de que el Consejo de Ministros extraordinario apruebe las nuevas medidas más restrictivas del estado de alarma y que tienen todo un tinte comunista que echa para atrás.

En su artículo dominical en Libertad Digital subraya que ya desde el 27 de marzo de 2020 se empezó a ver cuál era el rejo que iba tomando la situación con la salida de la ministra podemita de Empleo respecto a los despidos en plena pandemia del coronavirus:

Sin embargo, a las pocas horas se obligaba a la ministra morada a una pequeña rectificación:

Pero después de que Podemos se jactara y hagstara todo el viernes de su #ProhibidoDespedir , paso de gigante hacia la bolivarianización de la economía, el sábado por la mañana llegó al BOE en letra pequeña una pequeña rectificación: no se prohíbe despedir, sólo se encarece aún más: 33 días y sometidos al juez. O sea, que como las empresas cerraban por ruina, sin que les rebajaran ni un euro de impuestos, ahora cerrarán más deprisa. La arbitrariedad y la comunistización son idénticas: leninismo de 1917 o de la NEP, pero leninismo al fin. ¿Qué pasó en una noche para que ese alarde de expropiación de todas las empresas mitigara su letra, que no su música?

Aunque en realidad a Losantos lo que le preocupa hondamente es como el virus comunista ha paralizado al Gobierno y le hace dar bandazos más propios de un epiléptico:

Pero lo fundamental es entender que tenemos una política comunista epiléptica, un Gobierno que cambia cada día, sin un minuto de explicación ni un segundo de disculpas. Murcia pidió y el Gobierno rechazó la semana pasada lo que ayer anunció Sánchez: el paro de todos los sectores llamados no esenciales. O sea, todos. Hay argumentos, sin duda, pero el Gobierno no los da. La razón es que los tiene de dos clases: unos quieren aprovechar la crisis para ir hacia el modelo de Venezuela y otros se quedarían en México .

Aclara una vez más cuestiones básicas sobre el decreto ley del Estado de alarma:

En este punto recurre a mencionar a un autor imprescindible para entender de qué palo van los comunistas:

Conviene leer Los enemigos del comercio de Escohotado para ver cómo, en toda la Historia, prohibir la libertad de contrato entre empleador y empleado reduce el mercado de trabajo a un régimen de esclavitud. Si no hay salario, decía Ayn Rand , y mucho antes la Escuela de Salamanca , sólo hay servidumbre, alteración de moneda y precios, seguro de ruina. ¿Y qué salario puede ofrecer una empresa sin capacidad de fijar su plantilla? En los comunistas es natural: buscan el poder absoluto y para ello necesitan hundir el sector privado. Pero que la Oposición se oponga tan poco y que todas las empresas del Ibex-35 sigan financiando el enorme aparato de propaganda del Gobierno, desde Prisa a La Sexta , demuestra que el valor intelectual de la Derecha desaparece ante su histórica inacción ante el Poder político. No les basta someterse al verdugo: buscan la ocasión de ofrecerle el cuello.

Y se hace eco de otra voz autorizada sobre lo que suponen las medidas del Gobierno respecto a las empresas y los despidos:

Domingo Soriano , con su brillante minuciosidad habitual, explicaba ayer aquí el mecanismo que conduce fatalmente de prohibir (o encarecer) el despido al concurso de acreedores y la desaparición empresarial. Esto no tendría explicación lógica si socialistas y comunistas no hubieran elegido el intervencionismo generalizado en la economía y la aplicación de todas las recetas que el comunismo ha acreditado como letales en su larga y criminal historia. Para Iglesias, como cuento en Memoria del Comunismo , sólo en situaciones de excepcionalidad pueden comunistas y fascistas tomar el Poder. Cuando se produce esa situación excepcional, y la crisis sanitaria lo es, hay que aprovecharla para dar pasos adelante de difícil rectificación.

Losantos le aclara a la derecha algo de cajón, que no sueñe con la decapitación de Pablo Iglesias porque, precisamente, quien tiene bien arrinconado a Sánchez es el vicepresidente segundo del Ejecutivo socialcomunista:

Se pregunta con cierto pesimismo Losantos qué España nos espera después de que todo esto haya acabado:

Vuelve a darle a la derecha por tragarse muchas afrentas a cambio de volver a tocar poder:

Sentencia que dentro de todo lo malo, el coronavirus puede ser la ocasión perfecta para terminar de una vez por todas en España con el totalitarismo comunista:

Pero ahora no afrontamos sólo una intervención de nuestra economía por la UE, como imploró ayer Don Déficit Sánchez, sino una crisis que no padecía España desde la Guerra Civil. Y en uno solo de los bandos: el rojo. El azul tenía claras cuatro cosas: propiedad, familia, nación y, con matices, religión. En nuestra próspera y democrática sociedad, todas están en crisis. Faltaba esta maldición del coronavirus para entender el valor de lo perdido. No todo y no el todo, claro. Pero mucho deberemos cambiar y muy deprisa para que este apocalipsis de salud y de bolsillo no se nos lleve por delante.

Casi todo es posible, todavía. Esta crisis es una oportunidad de acabar con el totalitarismo comunista en ciernes, antes de que él acabe con nosotros.