Carlos Herrera: «Macron tiene un plan contra el coronavirus, Sánchez solo un relato»

Más información

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes, es 14 de abril del 2020 y llevamos 31 días aquí.

Depende si usted lo cogió el viernes antes de que se publicara el domingo en el BOE el estado de alarma, el confinamiento y demás, podrían ser 33, pero bueno, entre 31 y 33. Y hoy toda España, hoy es el día en el que de forma conjunta vuelven a trabajar aquellos que trabajaban antes de estos 15 días en trabajos no esenciales.

¿Con las suficientes garantías?, es la pregunta. Bueno, a ello vamos a intentar responder esta mañana.

Primero, ya les digo, que la enfermedad evoluciona favorablemente, lo que pasa que a un ritmo mucho más lento del que todos quisiéramos. Ayer se volvió a reducir la cifra de fallecidos, 514. Siguen siendo una barbaridad, pero una cantidad inimaginable hace un mes, pero es que en un mes nuestras vidas han cambiado de una forma inimaginable.

Fíjense, estos 514 fallecidos hoy significan la cifra más baja en 20 días.

En total, 17.489 que es, insisto, el ratio más alto por millón de habitantes del mundo y nadie en el Gobierno es capaz de explicar la razón de este hecho contra el que se estrellan todos los discursos de Aló presidente Sánchez.

Ayer hubo todavía nuevos contagios, 3.500, y en cuanto al confinamiento, el Gobierno ha vuelto a descartar medidas de desconfinamiento para los niños tal y como habían solicitado algunos dirigentes como Núñez Feijóo o el alcalde de Madrid. Los niños de momentos en casa.

Pero el Gobierno ayer empezó a repartir mascarillas en el transporte público de las principales ciudades, aunque falta mucho para normalizar el uso de mascarillas en el conjunto de la población porque, por ejemplo, solo se repartieron en una de cada cinco estaciones de metro de Madrid, y hoy señalan algunos medios, por ejemplo, el diario El Mundo, es un reparto cosmético para salir en el telediario.

SOBRE EL REPARTO «COSMÉTICO» DE MASCARILLAS

De hecho, era tan cosmético que el resto de instituciones tenían instrucciones precisas de dejar constancia que el reparto corría a cargo del Gobierno de España. No había para todos y, efectivamente, son mascarillas de un uso muy corto de tiempo, de un uso muy corto de horas.

En cualquier caso, siempre será mejor que se empiecen a repartir mascarillas a que siguiéramos como hemos estado hasta ahora.

Al Gobierno le ha costado un mes entero empezar a normalizar la distribución de estos elementos.

Ahora dicen que el próximo paso será la distribución en farmacias. Y los test de detección porque, oiga, cuál es el problema de que salga gente a la calla, coja un autobús y se vaya a trabajar.

Que no sepa, al no tener síntomas que, sin embargo, puede contagiar. El contagioso sin sintomatología, el asintomático.

¿Y cómo puede saber esa persona que lo es y, por lo tanto, no ir a trabajar? Haciéndose el test. Claro, habría que recuperar para esto de los test, ahora que todo el mundo está citando tanto a Churchill, aquello que decía Churchill de la Unión Soviética. Mire, un enigma dentro de un misterio envuelto en un acertijo.

Pues se supone que esta semana comienza el estudio epidemiológico en 30 mil familias con estos test de tanta peripecia, pero todavía no se sabe cuándo ni por dónde van a empezar. Ayer dijeron que el protocolo no estaba listo.

Fíjense ustedes, es curioso como el Gobierno no para de dar ruedas de prensa, pero cada vez estamos peor informados.

Entre los misteriosos expertos, estos que justifican cualquier decisión, los famosos protocolos, entre eso y alguna cosa más, la gente no sabemos nada: ni cuántos test se hacen, ni cuándo, ni de qué tipo, ni el número real de contagiados, tampoco el de muertos. Oiga, con todo el espacio que ocupa en los medios de comunicación podría decir algunas cosas más y generar algunas confusiones menos.

Miren, anoche, el presidente francés, Macron, comparecencia en los medios, en la televisión, en las radios, para empezar solo media hora. Atención, Sánchez, toma nota, solo media hora, con eso llega, todo lo demás, Sánchez, sobra y aburre. Y en esa media hora Macron fue capaz de detallar ante los franceses un calendario para la salida del confinamiento a partir del 11 de mayo, y dijo también el orden por el que se irán reincorporando: industria, comercio, servicios y educación con revisiones semanales para estudiar el impacto, es decir, esta gente tiene un plan, Sánchez no tiene plan, lo que tiene es un relato y expertos y protocolos.

Y luego, claro, también, es verdad que Sánchez tiene que contar con que tiene a su alrededor a una serie de encargados en la gobernación de las cosas de España que son para echar a correr.

LAS «MOTIVACIONES POLÍTICAS» DE BUCH

Ayer la paletada de la jornada, las quejas, el rasgamiento de vestiduras del Gobierno catalán porque recibe del Gobierno un envío de un millón 714 mil mascarillas que también hay que contarlas, pero bueno, «1.714, como nuestro año de la guerra», que ellos dicen de secesión y que era de sucesión, «están tomando el pelo a los catalanes».

Esto es, eso merece figurar en un capítulo de Polonia, de la serie esa. Por favor, hágandolo, saquen a este tío, al consejero de Interior, Miquel Buch. «Como nos traigan ahora otro paquete que ponga 1.939 vamos, se van a enterar». De verdad, les falta una cocción mental. ¡Qué facilidad para hacer el ridículo! ¿Sus seguidores no tienen la necesidad ahora de meter la cabeza debajo de la almohada?

Bueno, y luego el pacto. ¿Cuándo va a llamar Sánchez a Casado? Pues no se sabe. ¿A los demás? Tampoco. Aquí Ábalos, que hace como nadie el papel de sargento chusquero de este Gobierno, y un respeto para los sargentos chusqueros, por cierto, ayer insistió en las presiones a Pablo Casado para sumarse al pacto.

Lo hizo a su estilo, ese estilo chulesco, mal encarado y prácticamente de caricatura. Bueno, «nadie tiene derecho a quitar a los españoles la esperanza».

La frase es muy bonita, pero lo lógica le falla. Si la única esperanza de los españoles es que Casado se sume al pacto, nos está diciendo Ábalos que los españoles han perdido toda esperanza en la gestión de este Gobierno que, cuidado con las florituras con las que te adornas que a veces te pasas de frenada.

Y Sánchez, en cualquier caso no va a renunciar a su coalición de Gobierno, sus socios no van a renunciar a sus posiciones maximalistas, extremistas, sectarias, algunas vengativas, ni al evidente objetivo de utilizar esta crisis para avanzar en su modelo populista. No van a renunciar a eso, con lo cual, un acuerdo parece literalmente imposible. Pero, en fin, Casado tiene que ir, escuchar, y cuando tenga el documento en la mano, esto es lo que me ofrecen, que lo enseñe.

SOBRE LA ECONOMÍA

Hoy se reúne el Consejo de Ministros, puede que haya una moratoria fiscal para pymes y autónomos hasta el próximo 20 de mayo, lo que no parec que vaya a salir es la famosa esa renta universal.

Y atención a la economía. El País cuanta hoy «el colapso en los servicios del Ministerio de Trabajo está provocando un retraso en el pago de prestaciones a los trabajadores afectados por los ERTEs».

Hasta el momento se han presentado 450 mil ERTEs que afectarían a tres millones y medio de trabajadores.

Fue particularmente interesante ayer en La Linterna el presidente del BBVA, Carlos Torres, que advirtió de que la caída de la actividad en España durante el primer trimestre ha sido del 12% y que en el conjunto del año podría llegar al 8% contando con la posible recuperación que habría a partir del verano si en el verano las cosas más o menos se normalizan, que no parece. Que no parece.