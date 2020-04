Girauta estalla ante el silencio socialcomunista impuesto a Íker Jiménez y la proliferación de «verificadoras» estilo Ana Pastor

Juan Carlos Girauta se marca este 16 de abril de 2020 una tribuna en ABC donde pone a escurrir al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y a sus paniaguadas terminales mediáticas y sus palmeros escribas por la intención de controlar y silenciar a todos aquellos que se salgan del discurso oficial.

El exdiputado de Ciudadanos critica la moda de esos verificadores al estilo de Ana Pastor de escrutar todo bajo su sectaria y partidista lupa:

Se ha puesto de moda verificar al prójimo. ¡Ojo que te verifico! Es un buen momento para agarrar la lupa y ver quién, cuándo y dónde se ha anticipado de verdad. Si no, al fact checking lo poseerá el lenguaje orwelliano y acabará invirtiéndose su sentido.

Los que siempre llegan tarde tienen la convicción de anticiparse a los acontecimientos. No hay paradoja: todo el mundo tiene dicha convicción. De ahí la afición al «ya lo dije», cuatro sílabas odiosas. Pero más allá de la engañosa arquitectura cognitiva, de sus trucos y atajos en pos de la supervivencia de la especie, están los hechos desnudos.

Para Girauta, más de uno de estos chequeadores pretende convertirse en juez y parte:

Para el expolítico naranja, la intención está clara por parte de Pedro Sánchez, acabar constituyendo un Ministerio de la Verdad:

Hay un magma progre que incluye Gobierno, dos o tres partidos, varios medios, asociaciones y una tropa de paniaguados. Si no han dotado directamente a sus verificadores de asiento en el Consejo de Ministros es porque a eso solo se le podría llamar Ministerio de la Verdad, y cantaría. Pero por ahí van. Empezaron antes de la peste, mas es en esta donde han encontrado la coartada perfecta para atornillarnos, multiplicar sus procesos inquisitoriales extra judiciales (de momento) y presentar de repente la censura como algo deseable, justo y necesario.

Sobre el caso concreto del coronavirus, toma como ejemplo lo sucedido con Íker Jiménez y la manera en la que se ha tratado de ‘eliminarle’:

No pocos se anticiparon a la gravedad de la pandemia que se nos venía encima. Escogeré un caso extremo. Me interesan las reacciones que provocó, pero, sobre todo, las que no provocó. Muestran lo torticero de la nueva Inquisición. Es el programa televisivo de Íker Jiménez. El 20 de febrero (diecisiete días antes del 8-M), su colaborador Pablo Fuente advirtió sobre la escasez de respiradores, de camas de cuidados intensivos y de mascarillas para los sanitarios. Es algo objetivo y verificable.

El magma progre tenía una razón poderosa para borrar ese elefante en la sala de estar: su antelación contrastaba demasiado con la lenta reacción gubernamental y con la efectiva escasez de material sanitario que sufrimos, con las compras tardías y fallidas, con un desabastecimiento básico de mascarillas que se mantiene.