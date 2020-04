Carlos Herrera: «Fernando Simón ha resultado ser el tío más sexy del mundo»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 de un martes 21 de abril, el día que hace el 38 de los que estamos aquí metidos, usted allí, yo aquí, el otro allá, en fin…

Y solventando como podemos o manteniendo como podemos el chiringuito.

Un virus tan chico la que ha formado y la que sigue formando, pues sigue poniendo el mundo patas arriba.

Donald Trump ha anunciado, por ejemplo, hace poco más de cuatro horas, que EEUU suspende todo tipo de inmigración de forma temporal.

Lo hace para proteger los puestos de trabajo estadounidenses. Y es un anuncio que se suma a otra consecuencia del coronavirus que no hubiéramos imaginado, a excepción del jeque saudita Yamani, que hace 20 años ya dijo que el petróleo sería inservible un buen día.

Dijo que lo sería dentro de 20, o sea, ahora, y el jeque Yamani acertó.

En el 2008 supimos que la emisión de deuda podía llegar a ponerse en negativo, es decir, nosotros teníamos que prometer altos intereses para que nos prestaran dinero, el Estado español.

En cambio, Alemania cobraba a sus inversores por guardarle la pasta. Tenía tanta fama de país solvente que algunos se conformaban con que les guardara el dinero.

Yo le pago para que me guarde usted el dinero.

LA CAÍDA DEL PETRÓLEO

Bueno, pues ahora en esta crisis hemos aprendido lo nunca visto.

El petróleo ahora se va a poner en negativo, el West Texas, no el Brent.

¿Por qué? Porque los productores norteamericanos tienen que pagar a los clientes para que se lleven los barriles.

Desde que EEUU inventó el fracking, el perforar la tierra de otra manera, obtiene, es seguramente la primera potencia mundial en producción de petróleo, lo cual, eso le permite el autoabastecimiento, le permite todas las reservas que quiera y allí en Oklahoma tiene praderas enteras llenas de almacenes, pero es que ya no le caben.

¿Por qué? Porque hay un exceso de producción, piense que ha habido inversiones bárbaras por lo del fracking, y hay una caída de la demanda por el coronavirus, es decir, China, que es el primer consumidor está exportando menos, está fabricando menos, necesita menos petróleo, pero es que el resto de los países también.

No se mueven aviones, no se mueven coches, con lo cual están desesperados. Se ha hundido el barril de referencia en EEUU.

Ahora te paga porque te lleves el barril porque es que no me cabe, lléveselo, y no puedo tener parada la maquinaria. Pues para que vean…

La evolución de la enfermedad en España, la cifra de fallecidos son 430 registrados este martes.

Habría que preguntarse qué barbaridad hemos vivido en España, qué agonía para que un nivel de calamidad como la noticia de 430 fallecidos se pueda acoger con una especie de alivio porque indica que estamos empezando a vencer la enfermedad, cosa que es cierto.

Hoy veremos en el Consejo de Ministros cómo se permite a los niños salir a la calle.

Hoy ‘El País’ cuenta que los test que sustituyeron a los primeros test defectuosos tampoco son buenos. Y está tratando el Gobierno de recuperar el dinero pagado a la empresa.

El Gobierno como ha suprimido el portal de la transparencia, sigue sin decir quién ha sido el intermediario de esa operación tan ruinosa, y sigue el escándalo por el lote de mascarillas defectuosas que ha obligado a poner en cuarentena a más de un centenar de profesionales de la Sanidad.

Ayer hubo acuerdo entre Casado y Sánchez. Un acuerdo, ¿para qué?

Para que en lugar de unos Pactos de Moncloa con una mesa de partidos, la propuesta de Casado, eso se realice en el Parlamento, donde está la soberanía nacional, y en función de las proporcionalidades de votos.

Miren, el Congreso es el cauce del río, pero otra cosa es lo que lleve el río. Puede llevar mucha morralla o puede llevar algún acuerdo de arranque por varias razones: porque sin Casado, el socialista Sánchez en Europa lo tiene difícil para conseguir pasta.

Desde luego, del brazo de Iglesias lo tiene muy difícil. Y muy mal se tiene que ver Sánchez para que haya tragado con esa propuesta de acuerdos que, en cualquier caso, van a ser muy difíciles. Muy difíciles.

Los socios de Pedro Sánchez no querrán ver al PP de por medio revolviéndoles la madeja.

Y luego, Casado tiene delante a un hombre que es un frentista lleno de oquedades, que más que el pacto, lo que le interesa es el teatro del pacto: socializar algunas culpas.

Ya les digo, muy mal se tiene que ver. Muy mal. Y veremos cómo continúa.

De momento, felicitémonos porque ha habido cierto entendimiento. Sin entendimiento entre los dos grandes partidos, sin acuerdos honrados, prácticos, moderados, esto no sale para delante.

Salimos de aquí y nos comemos las moscas. Es la única posibilidad.

Y ayer, bueno, me declaro incapaz de explicarles el lío que ha organizado Marlaska, la Guardia Civil, la Secretaría de Estado de Comunicación, ayer, en fin, las palabras del general Santiago no eran un lapsus.

Ya había publicado ‘El País’ el domingo una información en la misma línea,

La Ser confirmó anoche que existe una instrucción, un correo de la Guardia Civil remitido a las comandancias que insta a identificar noticias falsas susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno.

Lo que dijo el general fue minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.

Y ayer no le dejaron explicarse al general, que merece explicarse. Un tipo que tiene, oiga, una hoja de servicios como la que tiene el general Santiago, no puede embadurnárselo con una frase de pasada.

Tiene derecho a explicarse. Pues no le dejaron en rueda de prensa.

FERNANDO SIMÓN Y LA LEGIÓN DE FANS ‘FAKE’

El general no tiene quien le pregunte. Había preguntas, pero no pasaron ni una. Censura, que eso ya le digo, no le beneficia en absoluto.

A ver, Marlaska, monitorízame otra vez, ¿de quién es la mentira?

¿El lapsus del general, del Ministerio?

Porque hay tres versiones muy diferentes a las del lapsus que decía Marlaska.

Esto es como lo de Ábalos y Delcy Rodríguez. Es que este Gobierno ante cualquier dificultad sale mintiendo.

A lo mejor hasta las cosas podrían tener una explicación que podríamos entender, pero como nos mienten de entrada, pues es muy difícil confiar.

Ayer el general soltó una parrafada incongruente, dijo que las personas están «por cima» de las ideologías.

Bueno… Y Fernando Simón habló de la decencia, que cuidado con meterse en el jardín de la decencia, Fernando, que lo decente es haber hecho cosas que no se han hecho y otras que sí se han hecho.

Lo que no es decente es querer utilizar a la Guardia Civil para minimizar críticas al Gobierno, eso sí que no es decente.

Por cierto, la directora general de la Guardia Civil, ¿existe, se ha tenido noticia de algún tipo de actividad por su parte?

Y ayer descubrimos, esto es muy bueno, que Fernando Simón, ahí lo ven ustedes con sus rizos, su rebequita, que le ha salido muy buena, su media barba…

Pues ha resultado ser el tío más sexy del mundo. Ayer nos enteramos que una legión de tías buenas se ha apuntado a seguir sus explicaciones en Facebook, a aplaudirlas con entusiasmo.

Pero qué machista. Habla de tías buenas. No, no, vamos a ver, las supuestas seguidoras de la cuenta del Ministerio no existen, no son personas.

Han creado unos perfiles con un aspecto físico memorable para darle a «me gusta» a lo que dice Fernando Simón.

El Ministerio de Sanidad dice: «No, no, se ha hecho en contra de nuestra voluntad y nosotros mismos lo hemos denunciado».

Bueno, este es el extraño caso de las mamachicho de Fernando Simón.

Todos nos enteramos del asunto no por el Ministerio, sino por las redes sociales que el Gobierno monitoriza buscando bulos en los que un usuario explicaba el fenómeno curioso.

Facebook ha abierto una investigación sobre los hechos, pero, oye, mira, mientras no se aclare, Fernando Simón puede presumir de tener una legión de 42.000 seguidoras entusiastas y alguna reventona.

¡Qué afortunado!

CARLOS HERRERA