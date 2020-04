Arcadi Espada señala a Iván Redondo como el gran trilero capaz de imponer la campaña de los bulos sobre 22.000 cadáveres oficiales

Arcadi Espada, como muchos españoles de bien, está indignado por como en España ha cambiado el foco del debate en plena pandemia por el coronavirus.

Cuando en este país lo que debería de importar y ser el titular primero de todos los informativos son los casi 22.000 fallecidos oficiales (que no reales) por el Covid-19, el gurú de Pedro Sánchez, a juicio del columnista de El Mundo, ha conseguido que se imponga como asunto primordial la campaña de los bulos, de las supuestas mentiras para intentar desacreditar el Gobierno:

Reconozco que mi opinión sobre el que dicen que es uno de los hombres más poderosos del Gobierno está influenciada, cruelmente influenciada, por las anotaciones que fue escribiendo, antes de ser quien es, en un blog de este diario. Lo que hoy se dice de él en España es lo mismo que daba a entender entonces sobre sí mismo y su decisiva función en la política: si eres tonto, relátalo. He deducido, por tanto, que poder de convicción no le falta, aunque es verdad que tratándose de españoles la dificultad del reto disminuye. Estos días, sin embargo, he vuelto a pensar en él en términos distintos. Si a Redondo se debe la campaña del bulo, habrá que someter a este hombre a estrecha vigilancia.