Carlos Herrera: «Hay 21 millones de españoles que cobran ya del Estado»

Señoras, señores, buenos días, me alegro: 40, 41, 41, 43, 44, 45 -que tiene muy mala rima- días de confinamiento.

Es martes, es 28 de abril del 2020, los fallecidos diarios han vuelto a subir a 331, esto no va ser tan fácil doblegarlo no va ser tan fácil.

Hemos superado las 100.000 altas médicas oficiales, pero todos son datos relativos y más si en el Gobierno de las cosas tenemos a un grupo de trileros, embusteros, como los que llevan no desde el Ministerio de Sanidad desde la Presidencia del Gobierno, la contabilidad de las cosas, el desahogo para maquillar las estadísticas de forma torticera, la última se la vengo contando desde las 6.

Ayer les contábamos que el Gobierno decidió dejar de contar en la lista de contagiados a los que dan positivo en las pruebas rápidas ¿por qué?

Pues porque le conviene reducir al máximo los contagios diarios para que haya más curados que contagiados, con lo cual lo de los test rápidos churrete, ¿qué pasa?

Que hay otro tipo de estadísticas en las que lo que les conviene no es reducir sino inflar todo lo que se pueda.

EL MAQUILLAJE DE LOS DATOS PARA LA OCDE

Miren en el ranking que elabora el portal ‘Our world in data’, España ni salía en estas cosas de los test, este mide las pruebas que realizan los países por cada 1000 habitantes es que España ni aparece.

Bueno pues ¿quién se basa en ese portal para elaborar sus estadísticas?

La OCDE, es decir, todo este tiempo España ni salía en el ranking de la OCDE de países que más pruebas realizan a la gente.

Bueno pues a 27 de abril, el Gobierno ha considerado que ya tiene algo medio decente, algo para que ni se le caiga la cara de vergüenza para mandar a la OCDE y ¿qué ha hecho?

En contra del criterio de la OCDE ha contabilizado los PCR, la polimerasa, el dato que utiliza el Gobierno solamente cuando le conviene dar pocos datos de contagiados, pero también ha enviado, ¡oh sorpresa! el de los test churretes, el de las pruebas rápidas.

En la OCDE, que deben ser unos benditos, han aceptado esa suma que no hace con otros países, pero buen, pues, aun así, aun dopando los datos España sale octavo no el primero, octavo sin los test rápidos, solo con los PCR España está por el 17 el 16 de los lugares.

Ángel Gurría que es el secretario general de la OCDE y ya tiene muchos años para tragarse trolas y embustes de todos estos, ¿dónde están los verificadores?

Lógicamente ya la oficina de Moncloa, lanzó un tuit inmediatamente de qué buena noticia, la OCDE nos coloca entre los 10 países que más pruebas realizan, pero qué embusteros qué embusteros.

A 27 de abril, así funciona la propaganda y el maquillaje creativo para tapar la mala gestión.

LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA EL DESCONFINAMIENTO

Vamos a ver, el desconfinamiento. Hoy se espera que el Consejo de Ministros apruebe un plan.

Ya saben que el 2 de mayo es la fecha se ha tomado como referencia para poner en marcha algunas medidas destinadas a aliviar la vida a la gente, tú a la gente le tienes que dar un horizonte puedes decirle quédate ahí ya te diré… lo que se llama la nueva normalidad.

¿Qué sabemos? Pues miren, no se descartan franjas horarias para la salida de la calle de diversos segmentos de la población, visto lo que pasó el domingo con los niños, es decir pues dicen los niños por la mañana las personas mayores por la tarde y también segmentar la jornada laboral que no es a ver qué es una idea medianamente razonable porque hay que evitar las horas puntas en el transporte público, para el que no tengo más opción que coger el transporte público, no tenga bicicleta o coche privado o lo que sea; uso obligatorio de mascarillas y tampoco se descarta que para salir a la calle hay que llevar mascarillas.

Y luego las medidas que se plantean para el comercio: mamparas protectoras, el pago con tarjeta, esto va arrinconar todavía un poco más al dinero físico, aforo máximo, es decir, gente esperando en la calle o sea no puedo entrar a la tienda si hay 3 personas eso está pasando ahora, los alimentos sin envasar detrás de una vitrina, cuarentena claro.

¿Qué pasa con el producto que es devuelto? Yo me pruebo una camisa y no me sienta bien, lo he comprado online y la devuelvo pues eso hay que desinfectarlo, el probador de una tienda donde se ha cambiado alguien hay que desinfectarlo, saben ustedes el trabajo es menudo.

EL FUTURO DE NUESTRA ECONOMÍA

Si hablamos de Economía, hay datos que nos dan una idea de la que se nos viene encima, sabe usted ¿cuántos españoles cobran del Estado?

Por uno u otro concepto que ahora les desgloso y paso a contarle: 21.000.000 ¿Eso de dónde sale?

Pues mire usted de los pensionistas que son 9, de los funcionarios pues que son casi 3, de los parados que son otros 3 y luego además de los cuatro millones y medio de personas afectadas por un ERTE que ahora tendríamos que escuchar a la ministra de Trabajo que nos dijera como Espinete y como los de Barrio Sésamo que un ERTE no son parados, pero pueden serlo, pero no, da igual.

Cuando salgamos del confinamiento de una o de otra manera más del 40% de los españoles vivirán del Estado, si luego quita usted a los jóvenes a los universitarios quita usted a los niños y toda esa gente… ¿cuánta gente trabaja cuánta gente mantiene todo eso?

Pues un tercio de la población, que son los que tienen empleo remunerado, el panorama es inquietante por lo que tiene de insostenible económicamente, bueno y también porque Podemos lo puede aprovechar como campo de pruebas para la estrategia estatalizadora que ahí está ahí está, y luego además con muy poca recauda para muy poca recaudación no con menos recaudación porque la actividad económica ha disminuido notabilísimamente y más que va a disminuir como no andamos con cuidado. por lo tanto, como se arregla, endeudándote, el panorama no es el más simpático.

LA CRÍTICA DE IGLESIAS A LA JUSTICIA

Y miren da la sensación, yo les decía Podemos aprovecha, Pablo Iglesias tiene el Gobierno a su merced, ayer Grande-Marlaska, juez de carrera y además juez oiga con un expediente notable eh muy notable, pues demostró ayer tener un respeto reverencial por alguien que tiene la llave del Ejecutivo y vicepresidente del Gobierno cuestionó la imparcialidad de la justicia española y que hace Grande Marlaska.

Es decir, decir que la justicia es corrupta porque los poderosos tienen contactos para que la ley no caiga sobre ellos, eso no es decir que ¿eso no es faltar al respeto a la Justicia?, ¿eso no es decir que los jueces como tú sois prevaricadores?, ¿eso no es…? … el vicepresidente de un gobierno que acusó de haber condenado a Isa Serra de forma injusta, ¿eso no se lo va a monitorizar asimismo el ministro? porque lo que hace Iglesias a lo mejor no se acaba el Gobierno, pero se acaba es Estado de Derecho qué es más grave.

Bueno si no es capaz de censurar eso pues no esperen que censure sobre lo de ir a la compra sin mascarilla.

Nadie le dice a este nada? ¿este hace lo que le da la gana? este es el chulo del gobierno?

Y Sánchez traga y seguirá tragando trabajando porque sabe que sin este no tiene gobierno y este estará ahí hasta que le convenga.