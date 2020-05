Carlos Herrera: «Este Gobierno tóxico y frentista tiene hoy más oxígeno por Ciudadanos»

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es jueves 7 de mayo del 2020, hoy va a hacer más calor, temperaturas especialmente altas.

Es el día número 54 del confinamiento, hay repunte de casos, hay tensión en el Congreso y están las Comunidades Autónomas mirándose el plano del desconfinamiento para ver cuándo le toca a cada una o proponiendo cuando cada una quiere ir a la playa o a pescar o a los bares o a pasear.

Ayer, digamos, que los fallecidos repuntaron hasta los 244 en 24 horas, los datos…

Esto nos recuerda cuál inestable es todavía la situación, es muy difícil quitarse este virus de encima sobre todos en los núcleos de mayor densidad, Madrid, Barcelona que ayer aportaron la mitad de muertes y sobre todo cuánto más difícil va a ser si la gente sigue haciendo el canelo en la calle, es decir, si la gente no aplica medidas que están claras porque se repiten hasta la saciedad de imprudencia elemental cuando salen en los horarios que están contemplados para que salga.

FERNANDO SIMÓN OCULTA LA IDENTIDAD DE LOS EXPERTOS

En fin, hay una pregunta que sobrevuela el momento actual, habría que hacer caso al refranero español, es decir si tienes prisa vístete despacio.

A ese dilema se han enfrentado las Comunidades Autónomas antes de comunicar al Gobierno qué tal se ven ellas así mismas para avanzar o no.

Por ejemplo, Cataluña ha sido de lo más prudente, han anunciado que el 70% de la población pasa la fase 1.

En cambio el debate en la Comunidad de Madrid ha sido, vamos a decir, algo más barroco; hasta última hora de la tarde sin que estuviera clara la decisión final, la propia presidenta Díaz Ayuso había reconocido que el número de personas en la UCI podría dificultar que Madrid estuviera a punto de pasar a la fase 1 o en condiciones de pasar a la fase 1.

Otros dicen que hay que reactivar la economía, bueno pues Madrid ha solicitado cambiar de fase, va a tener que esperar a lo que diga Sanidad.

Aragón ha solicitado que algunas zonas rurales vayan ya a la fase 2, en la fase 2 ya puedes comer dentro de un restaurante envuelto en metacrilato, pero en un restaurante; Asturias algo parecido; Extremadura quiere acabar con las franjas horarias; Andalucía pedido fase 1 para todos menos Málaga y Granada; Castilla y León tres cuartos de lo mismo…

Simón no está para hablar de política

Todo eso quién lo decide, es decir, quién decide si de acuerdo en esas zonas de Andalucía o en esas de Castilla y León se puede hacer eso y no aquello.

Pues hay ha sido muy curioso porque al ser preguntado por el nombre de esa gente que son la que tiene que decidir qué puede usted hacer o qué no puede usted hacer, Simón ha dicho esto.

Pero bueno ¿cómo es posible eso?, es decir que aquellos que van a decidir si salimos o nos salimos a la calle, si comemos no comemos y paseamos, vamos en bici, si nos bañamos en la playa, es decir, los que van a decidir nuestra vida.

Nosotros ¿no tenemos derecho a saber quiénes son?, esa es una argumentación política y Simón no está para hablar de política eso se lo tiene que pasar al responsable político, la argumentación es ilógica.

Si son expertos, digo yo, es porque tienen opiniones independientes basadas en consideraciones científicas, si no van a ser capaces de mantener la independencia pues que busque a otros.

Es inasumible democráticamente hablando, vivimos en un régimen de opinión pública, tenemos derecho a saber quiénes son los expertos, cuáles son las cualificaciones, queremos saber si son independientes o si son expertos de los que decían que el 8 de marzo no pasaba nada en España, que a lo mejor son esos también.

Los votos de Inés Arrimadas le han dado un balón del oxígeno al presidente del Gobierno

Bueno y por demás, ayer debate en el Congreso sin grandes sorpresas porque el Gobierno sacó adelante la prórroga del Estado de Alarma con los votos de Ciudadanos, PNV y Coalición Canarias.

El Gobierno ha salvado el match ball, pero a la vista de las intervenciones, su situación no ha mejorado sustancialmente.

Sánchez tuvo que escuchar críticas muy duras hasta incluso por parte de los grupos que le apoyaron en la votación, ahora da la impresión de que ya no va a conseguir en la próxima los votos para una nueva prórroga y esto nos demuestra varias cosas: primero, que Sánchez solo dialoga a palos no por virtud, ha dejado muy claro a todos los grupos cómo se consigue que el presidente del Gobierno se vuelva empático, negociador; bueno pues presionando hasta el límite, solo cuando vio un riesgo de perder la votación se puso las pilas, salvo al PP con el que nunca había ni habrá plan B, ofreció concesiones a diestro, siniestro, incluso, vamos, más cosas de las que incluso habían pedido por ejemplo Ciudadanos que luego ya veremos si los cumple o no las cumple.

Ayer de lo que se trataba era de aislar al PP. He roto el trifachito, etc., etc… dejo al PP en tierra de nadie.

Inés Arrimadas, sus votos le han dado un balón de oxígeno al presidente del Gobierno y por eso dedicó buena parte de su speech a decir que era una cosa excepcional que era un mensaje que parecía iba más dirigido a los críticos de su partido.

Con la abstención unida a la del PP habría bastado para que la prórroga hubiese resultado aprobada pero Arrimadas prefirió el apoyo activo, hombre gana un espacio político que no tenía, recibe elogios, eso sí, envenenados por sus adversarios políticos, pero corre el riesgo de tener que arrepentirse en el futuro.

Y Casado está en la situación contraria, sus votos ya se sabían irrelevantes para el resultado de la votación y como también se preveía quedó en la abstención, fue muy duro con Sánchez y ya ha formalizado y anunció que la próxima vez el voto del PP, si no hay novedades, va el ‘no’.

Si este Gobierno tóxico y frentista hoy tiene más oxígeno es por la decisión de Ciudadanos

Si la política fuera la foto de hoy favorece a Arrimadas en detrimento de Casado, pero la política es puro movimiento. Los éxitos de hoy a lo mejor son lastres para mañana.

Sánchez sigue siendo Sánchez y sigue teniendo a Pablo Iglesias como vicepresidente y su vocación política sigue siendo mantener la mayoría Frankenstein, que no es por necesidad, oiga es por vocación, y si este Gobierno tóxico y frentista hoy tiene más oxígeno es por la decisión de Ciudadanos, porque Ciudadanos si se hubiera abstenido con el PP, la prórroga habría salido igual, Pedro Sánchez estaría más débil y el bloque derecho más fuerte

Y el otro protagonista es Pablo Iglesias que estuvo pero no se le vio, hizo lo posible para no hacerle más penoso a Ciudadanos el trago de apoyar al Gobierno o tal vez porque no quería escuchar las quejas de los amigos independentistas.

Es curioso, Esquerra, socio de investidura de Sánchez votó que ‘no’ y no hubo ni una sola ni una sola palabra dedicada a Gabriel Rufián, nada, todo era contra el Partido Popular.

¿Qué pasará cuando lleguen los Presupuestos?

Bueno pues que Sánchez dirá otra vez chantajista “o yo o el caos”, ¿qué harán entonces los independentistas?

¿Qué hará Ciudadanos? ¿Qué pasará en algunos gobiernos autonómicos dónde se puede inaugurar un nuevo escenario?

Porqué no tentar a Inés arrimadas a que, en Madrid, la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, Ciudadanos y el PSOE pacten y todo cambie, lo que una simple votación sobre el Estado de Alarma condiciona.

Ayer Sánchez recibió un vapuleo que le obliga a hacer lo que menos le gusta, negociar y ceder.

Y ahora tiene 15 días para elaborar un plan B, un plan B si es que es capaz este «napoleoncito«, como le bautiza hoy Agustín Valladolid en Vozpópuli, si es capaz de hacerlo que caben desde luego muchas dudas más que muchas dudas.