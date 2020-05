José Ramón García: «Abogados desaparecidos en juicio»

Aunque no hay estadísticas sobre ello, probablemente tenga el récord de desapariciones de letrados en el ejercicio de sus funciones en estrados. Ciertamente no es algo muy habitual, en 35 años de ejercicio profesional nunca me había ocurrido hasta hace cinco años que empezó la racha, y es lo que voy a ir contando las siguientes líneas.

1ª Desaparición.- LEON, finales de enero de 2016

En una de las sesiones del juicio con más trascendencia mediática que se ha celebrado en la ciudad de León, (y con gran repercusión en toda España y hasta en el extranjero a través de la serie inglesa “Muerte en León”, que se ha emitido por Movistar y HBO), a las 9:00 h de la mañana que era cuando comenzaba la sesión del juicio, del miércoles 27 de enero, nos encontramos con la sorpresa, que la acusada que se encontraba en libertad, comparecía al juicio sin la compañía de su letrado, como hacía habitualmente, dando cuenta a Sala que había quedado con su letrado el día anterior a las 7 de la tarde y no había compareció a la cita, y no le cogía el teléfono móvil desde entonces, dando siempre apagado, y al parecer no había dormido en su apartamento y se encontraba no estaba el coche en su lugar donde solía aparcarlo.

Inmediatamente comenzaron las indagaciones por la policía tratando de localizar al letrado. Yo avise a mi mujer porque sabía la trascendencia que iba a tener el asunto para que se quedara tranquila, de que no era yo el desaparecido y se lo dijera al resto de la familia.

El día anterior, el último que había visto al letrado desaparecido al parecer era yo que había comido con él y con los procuradores, y cuando empezamos la partida de mus con unos policías nacionales con los que habíamos quedado para ello después de comer, como el compañero no era jugador dijo que iba a coger el coche para ir al pueblo Castrocalbón a comprar los famosos chorizos picantes de León.Esa era la última noticia que se tenía de él,después nadie había estado en contacto con el mismo.

Antes de las 10 comenzó la sesión cuando normalmente empezaba a las 9:00 en punto y el Presidente dió cuenta de lo sucedido de la forma que se recoge en este enlace.

En síntesis vino a decir que en un plazo de cuatro días la acusada tendría que tener una nueva defensa para poder continuar el juicio pues en caso contrario tendría que suspenderse si no aparecía su abogado, Ordenándose la repetición cuando fuera posible.

A continuación de esa pequeña sesión el presidente nos reunió a la acusada y a mí en su despacho para ver si era posible, en caso de no aparecer el abogado , o que apareciera en condiciones que le impidieran seguir con la defensa ( en ese momento se barajaban todas las hipótesis, accidente, secuestro etc) si la acusada consentía y a mí me parecía bien, puesto que yo conocía el sumario podría hacerme cargo también de la defensa de la policía local, puesto que no existía incompatibilidad alguna en su defensas con la defensas de mis patrocinadas, a lo que accedió la acusada y tampoco yo tuve inconveniente con tal de evitar la repetición del juicio.

La policía realizó un registro autorizado judicialmente esa mañana en el apartamento donde vivía el abogado pero no encontraron nada reseñable, deduciendo que no había dormido ese día allí y tampoco estaba el coche. Sobre la 13:30 encontró la policía al letrado sacando dinero de un cajero automático y según comentó la prensa estaba medio desorientado, le estuvieron interrogando en comisaría, y al día siguiente pudo asistir a la continuación del juicio pero no dio explicaciones públicas de lo ocurrido más que era un asunto personal de tipo médico. Cuando finalizaron todas las sesiones del juicio y ya hubo sentencia, le puso una sanción pecuniaria la Sala y además el ministerio fiscal se querelló contra el mismo, pero las diligencias acabaron siendo archivadas porque al parecer presentó documentación médica acreditativa de lo ocurrido y no tuvo más recorrido dicha desaparición.

2ª Desaparición.- TOLEDO 17 de mayo 2017

El día de San Isidro después de presenciar la corrida de MONTALVO con Curro Díaz, Paco Ureña y López Simón, que tanta expectación había levantado y de la que solo pudimos ver algunos detalles de Curro Díaz, puse rumbo a Toledo donde comenzaba al día siguiente el juicio del Atraco al Mercadona de Yuncos que había tenido consecuencias fatales para un Guardia Civil porque en el tiroteo los atracadores le habían alcanzado dejándole en silla de ruedas.

Así fue el atraco al Mercadona de Yuncos 🎥 ¡Ojo! Ya hay sentencia del juicio por el atraco de Yuncos (Toledo) en el dejaron en silla de ruedas a un Guardia Civil.Condenados a más de 30 años de cárcel cada uno de los tres acusados👉 http://www.encastillalamancha.es/sucesos/condenados-35-anos-carcel-los-acusados-atraco-yuncos-toledo/ Publicada por encastillalamancha.es en Miércoles, 14 de junio de 2017

El juicio comenzó sin ningún incidente reseñable el primer día, pero en la segunda sesión del juicio uno de los abogados, de uno de los atracadores, que se encontraba en prisión, no apareció a la hora señalada, y se comenzaron a hacer gestiones por parte de la Sala para su localización lo que se logró sobre las 12:00 del mediodía localizándolo telefónicamente, se encontraba en el Jugado de Torrijos tan tranquilo atendiendo otro tipo de obligaciones jurídicas que desde luego no tenían preferencia sobre el juicio que estábamos celebrando que era causa con preso.

Lo más sorprendente fue la explicación que nos dio el abogado de oficio cuando compareció sobre la 12.30 y se pudo reanudar la sesión, la explicación que nos dio fue que él pensaba que como eran muchos días de juicio (era un juicio de 10 o 12 sesiones ) con asistir el primer día y el último era suficiente, y lo dijo con toda la naturalidad del mundo. Desconozco si se le inició algún expediente por parte de la sala ,pues el abogado era un poco peculiar y la verdad que no conversaba mucho con los demás compañeros, y no nos comentó nada.

3ª Desaparición.- GETAFE. 3 de julio de 2017

Estábamos convocados tres días para celebrar un juicio de delito fiscal, y uno de los compañeros de la defensa, éramos tres abogados, a la hora del juicio no compareció. Era la primera de las sesiones señaladas, intentamos repetidamente llamarle a los teléfonos que teníamos pero no había forma de hablar con él con lo cual se acordó la suspensión para los días 13, 14 y 15 de noviembre de 17.

El día anterior alguno de los compañeros de la defensa había hablado con él y se encontraba perfectamente, ni que decir tiene que los días siguientes al juicio estuvimos llamándole preocupados por lo que pudiera haberle ocurrido sin poder entrar en contacto con él hasta el tercer día que nos cogió el teléfono móvil , pues en el fijo trabajaba solo y no había nadie en su despacho. Nos contó que esa misma mañana había tenido un desprendimiento de retina y le habían ingresado en el hospital donde permaneció tres días, luego en este caso estaba más que justificada la incomparecencia al juicio

4ª Desaparición.- MADRID. mayo de 2019

Desde el 20 de mayo al 4 de julio de 2019 estábamos celebrando un juicio por estafa en la Sección 16 de la Audiencia Provincial . Estaríamos como unos 18 letrados y el fiscal entre abogados de la defensa, de la acusación y de los responsables civiles que eran 5 entidades bancarias.

En una de las sesiones tras el descanso que se hacía a media mañana, se reanudó la sesión y unos e de los letrados de uno de los bancos no compareció a la continuación del juicio.

Estuvimos llamándole al teléfono y no había manera de hablar con él como quiera que yo también llevaba otro de los bancos, le propuse al Presidente que le sustituyera con el objeto de poder reanudar la sesión hasta que apareciera.

Así lo hicimos pero no apareció en toda la mañana y al día siguiente , El presidente que había anunciado el día anterior el día anterior al finalizar la sesión que se le abriría expediente por haber hecho “mutis por el foro” sin avisar a nadie, tuvo una conversación con el compañero desaparecido, y al parecer no se le abrió expediente pero no puedo contar qué es lo que le pasó porque a los compañeros no nos dio ninguna explicación.