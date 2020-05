Carlos Herrera: «Es intolerable e impresentable que en una democracia se pretenda hurtar información a la gente»

Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es viernes es 8 de mayo de 2020. Es el día 55 del confinamiento.

Ayer fallecieron 213 personas, poco menos que antes de ayer, los contagiados, pues según quién los cuente, pero bueno en torno a los 754.

Y en fin vamos, saben ustedes, miren ¿cuántos muertos reconoce Sanidad? 26070, ¿cuántos el Instituto Carlos III?

Que fueron cifras que en este programa empezamos a revelar y ahora todos se han apuntado, bienvenidos, en su día más de 30.000.

Hay una diferencia de 4000 fallecidos a los que el Gobierno no reconoce y el experto mayor del reino, Fernando Simón le da por decir esto.

O se explica muy mal o ya es que se ríe del personal con una soltura, parece un político.

Un accidente de tráfico enorme, 60 autobuses despeñándose por barrancos de España, estas ‘simonadas’.

Fernando Simón está sobrepasado por los acontecimientos, no tengo nada contra Fernando Simón, creo que es un buen profesional de trayectoria intachable.

Pero cometió un error gravísimo en la valoración del riesgo de la enfermedad y ese error ha tenido consecuencias dramáticas para la sociedad española y además ha liquidado buena parte de la confianza que inspiraba su figura, está perdiendo hasta las más elementales normas de comportamiento cuando uno tiene que actuar como portavoz.

Nadie duda de su entrega, de su capacidad de trabajo, que hay veces que parece que duerme en el coche como dice me parece que lo decía Pablo Motos, pero es evidente que necesita unas vacaciones, hace ya tiempo que su labor lejos de tranquilizar se convierte por una razón por otra en motivo de polémica.

Lo de ayer debería hacerle pensar seriamente si su presencia diaria ayuda a una buena gestión o genera polémica.

EXIGE AL GOBIERNO LA INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPERTOS

Y luego está lo de los expertos, los expertos que saben ustedes que tienen que decidir cómo ha de ser su vida en las próximas semanas, si puede usted viajar en coche, si puede usted ir a la playa, si puede usted reunirse en la terraza o lavadero con cinco amigos si caben.

Siguen sin querer decir exactamente quiénes forman esa comisión, es un secreto de estado.

Miren, tanto la Ley General de Salud Pública como la Ley de Transparencia hacen procedente que el Gobierno comunique a los españoles qué expertos son los que van a decidir el avance del desconfinamiento y nuestras vidas.

Es democráticamente impresentable que se trate de hurtar a la gente esa información, no es admisible seguir en la ignorancia sobre esas personas, sobre sus condiciones, yo ya no hablo de conocer méritos personales, que los tendrán, los currículos, las cualificaciones técnicas que avalan su presencia como experto, sí está muy bien, yo hablo también de sus circunstancias, ¿tienen relaciones con empresas del sector?, ¿sabemos si hay incompatibilidades?

Insisto, es intolerable que en una democracia se pretenda hurtar esa información a la gente, impresentable.

LA DIMISIÓN DE LA DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En este ambiente pronto sabremos qué comunidades pasan o no a la siguiente fase, si hay alguna que habiéndolo solicitado no vaya a ser autorizado por el Ministerio, por toda esta colección de expertos en la sombra, misteriosos, a lo mejor están Batman y Robin entre ellos.

Bueno, pues el proceso de desconfinamiento se está demostrando muy complicado, no solo por toda la incertidumbre que genera la enfermedad sino por más circunstancia.

Miren, ayer dimitió la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se llama Yolanda Fuentes, es una señora bastante sólida, ha estado en gestiones en otros momentos muy delicados como el del ébola y sabe de lo que habla.

Y ¿por qué dimitió?, porque se negó a firmar la documentación en la que se solicita al Gobierno que Madrid pueda pasar el próximo lunes a una nueva fase, porque a juicio de ella todavía no se dan las circunstancias para eso.

Es decir, tenemos dos modelos de gestión autonómica ante el nuevo proceso, por ejemplo, Cataluña ya ven ustedes Torra ¿eh?, que es lo más insensato que ha generado la política española en muchos años, Torra dijo algo o ha tomado una decisión bastante sensata que es que la mayor parte de Cataluña no está preparada para pasar a la fase 1.

Castilla y León cuyo vicepresidente el médico y la consejera de Salud es médico, también apuestan por la prudencia y Madrid que decidió apostar por la reactivación económica, no sin polémica, sobre todo en función de la discusión abierta entre los dos partidos que están gobernando la Comunidad Autónoma.

La señora Díaz Ayuso era partidaria de esperar, el señor Aguado era partidario, fíjense no en consonancia con lo que votó ayer Inés Arrimadas en el Congreso pero bueno, era partidario de acelerar para que la reactivación económica, autónomos bla bla bla… pudiesen reactivarse como antes.

Aquí hay un debate entre economía y salud y hay que decidir cuál de los dos es prioritario, hombre una reflexión un poco superficial si quieren ustedes pero inevitable, es decir, que si no hay salud desde luego no hay economía, con salud puede no haber economía pero desde luego si no hay salud si se rebrotan de nuevo las fisuras del virus que anda por ahí por la calle y hay gente por cierto que se comporta como si esto fuera una fiesta, no toda es evidente, no la mayoría, es evidente, pero la hay.

No es de recibo que los gobernantes generen incertidumbre

Bueno, al final la Comunidad Autónoma presenta la petición de pasar a la fase 1, lo más fácil es que el Ministerio de Sanidad rechace la petición Madrid, con lo cual ya tenemos organizado otro follón.

Madrid ha sido la comunidad más golpeada, aproximadamente la cuarta parte de los contagios se han producido en Madrid, la cifra de víctimas mortales está, ya depende de qué fuente, pero bueno, en torno a las 8.500.

Madrid, bajo la dirección de la responsable que acaba de dimitir fuera la que ordenó el cierre de los colegios, fue la que puso en marcha otras medidas de control cuando el gobierno de Sánchez estaba tocando la lira o la flauta y se negaba a ello con el peregrino argumento de no alarmar a la población, bueno era otra simonada, vivan las manifestaciones, el machismo mata más que el coronavirus.

Y ya la Comunidad de Madrid estaba tomando medidas.

Ayer mismo la presidenta regional admitía que la situación de las UCIs sigue siendo muy tensionada en la comunidad autónoma.

Este tipo de espectáculos no tranquiliza nada, nada a los ciudadanos, no genera confianza. Particularmente bastante cuidado estamos llamando cada día la gente, la responsabilidad a tomarse en serio el riesgo sanitario, no es de recibo que los gobernantes generen incertidumbre, sean del Gobierno central del Gobierno Regional o de lo que sea.

PATXI LÓPEZ AL FRENTE DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Y saben usted es que ya tenemos en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Reconstrucción que en eso ha quedado aquella rimbombante oferta de reedición de los nuevos Pactos de la Moncloa ¿no?

Bueno, pues eso lo hemos mejorado poniendo al frente de la misma a una garantía de inoperancia como es Patxi López, que fue el primer lehendakari no nacionalista con el apoyo del PP que se encargó todos los días de adjurar de él y perdió una oportunidad de oro para hacer avanzar el constitucionalismo en el País Vasco y como presidente de las Cortes se le recuerda por una cierta incapacidad para moderar debates.

Bueno, pues ahora mismo él se ha puesto al frente de la Comisión con un encargo que él mismo se ha encargado de hacer explícito, esto no es una comisión para controlar al Gobierno, un Gobierno que presenta la segunda mayor tasa de fallecidos del mundo, la primera por millón de habitantes porque los belgas cuentan muertos que aquí no contamos, con la mayor tasa de sanitarios contagiados, hombre yo creo que merece la pena ser controlado ¿no?, insólitas compras de material, proveedores que vaya usted a saber…todo eso merece explicaciones.

Patxi López le decía en un debate a Pedro Sánchez, pero Pedro ¿tú sabes lo que es una nación?

Ahora le podrías decir, pero Patxi ¿tú sabes lo que es un Parlamento? Constitución articulo 66.2: “las Cortes Generales legislan y controlan la acción del Gobierno”.

Y además se nombra vicepresidente y encargado de la recuperación económica al secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, este es el que escribía hace poco “estamos por romper el régimen del 78, iniciar un proceso constituyente democrático, democrático republicano y social, recuperar el sindicalismo de clase y combativo, reivindicar medidas que atiendan a los trabajadores sobre la base de los principios del marxismo-leninismo”.

Este fue representante de las FARC en las conversaciones de La Habana. Este ¿al frente de la recuperación económica de España?

¿Qué puede salir mal?

¡Qué suerte tenemos los españoles!

