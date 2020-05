Espada le pasa factura a Arrimadas por dar oxígeno a ‘Mádelman’ Sánchez

Es una de las voces más que autorizadas en España para hablar sobre Ciudadanos.

A fin de cuentas, Arcadi Espada fue uno de los fundadores del partido naranja y desde su privilegiada atalaya periodística observa el devenir de la formación que ahora preside Inés Arrimadas y no está nada satisfecho.

De hecho, en su amplia tribuna dominical en El Mundo de este 10 de mayo de 2020 observa preocupado que la actual líder de Ciudadanos esté tan bien valorada en las encuestas. Para él eso es un signo evidente de que algo no está haciéndose bien a la hora de acorralar al Gobierno Sánchez:

Explica Espada que:

Para el periodista hay un hecho que debe explicarse ampliamente y que no es lo mismo que Ciudadanos haya dado ahora un sí a una petición de Sánchez y que hace casi un año el antecesor de Arrimadas, Albert Rivera, hiciera todo lo contrario. Considera el tertuliano que ambas decisiones han sido perniciosas para la marca naranja:

La importancia política del voto de Ciudadanos es, en sí, relativa. Cualquier apoyo a Sánchez es alarmante, debe reconocerse. Pero la discusión en Ciudadanos no debe ser si pactan o no con el Psoe sino si deben hacerlo con esas fuerzas decididamente afines que son los nacionalistas vascos o la podemia. Porque el sí o el no de Ciudadanos, en el estado de alarma y en lo que venga, es irrelevante sin esas dos fuerzas políticas. De ahí que no pueda haber comparación posible entre apoyar al PSOE cuando tocaba y hacerlo ahora. Porque entonces, precisamente, era para evitar que los nacionalistas & la podemia tuvieran el control del Gobierno.