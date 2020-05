Carlos Herrera: «Sánchez se mueve a bandazos entre la incompetencia y el sectarismo»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este lunes 11 de mayo del 2020 en el que comienza para alguna parte de España la Fase 1, para otra no, sigue la Fase 0 y, bueno, si la verdad pretende que yo le explique exactamente en qué consiste en cada territorio lo que va a hacer o lo que no puede hacer o lo que a lo mejor está consentido que haga, no terminamos en las horas que me queda de programa. Ahí está el BOE y si usted es capaz de descifrarlo, pues…

En cualquier caso, el mensaje de portada es un mensaje que hoy, además, viene repetido en varias tribunas de la prensa española de los medios de comunicación, radio y televisión, en todos, no se confíen antes de tiempo, no siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza por mucha Fase 1, por mucha terraza, por mucha tienda, por todo lo que queramos, distancia física, no contacto, si puede pagar con tarjeta mejor que con dinero, higiene, lavarse las manos, desinfectarse todo porque si es que no queremos llevarnos una sorpresa desagradable en las próximas semanas.

No quiero ser cenizo, pero cuidado.

143 fallecidos en las últimas 24 horas y la mitad de los españoles entran hoy en una segunda fase, aunque le llamen Fase 1, en la que los afortunados, pues se podrán reunir con familias y amigos de hasta 10 personas, terrazas 50% de capacidad, comercios de hasta 400 metros cuadrados, con aforo limitado. Está encantado el Corte Inglés con eso, Inditex y… Que ya me explicarán ustedes, pero bueno. Y las segundas residencias si es dentro de la provincia. Abrir cines y teatros solo para 30 personas, funerales y velatorios entre 10 y 15.

SOBRE LOS TERRITORIOS QUE PASAN DE FASE

Miren, algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Comunidad durante la videoconferencia con Sánchez de la decisión del Gobierno de negar el progreso durante la Fase 1 a amplias áreas de ambas comunidades sin justificación aparente.

El presidente andaluz denunció, además, el trato de favor del País Vasco, que disfruta de una desescalada a la carta en virtud del estado de alarma.

¿Por qué? Porque los votos del PNV son los que son y le hacen falta a Sánchez. Es verdad que luego el Gobierno vasca ha puesto más restricciones. A lo mejor que las de la Fase 1 en otros lugares, pero la opacidad del Gobierno, la falta de transparencia cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.

Si se desconoce a los técnicos que toman las decisiones, si no se ofrecen a las comunidades autónomas criterios objetivos, las decisiones parecen discrecionales, parecen arbitrarias, y luego las componendas políticas, pues bueno, confusión.

Se ha comenzado a conocer los primeros datos sobre incidencia de la pandemia en la sociedad a través de una encuesta que está realizando el Ministerio de Sanidad y al parecer hasta un 13,8 de la población habría desarrollado anticuerpos contra la enfermedad. Eso hoy lo publica La Razón.

Pero el principal problema que tiene este Gobierno en la situación actual es la profunda desconfianza que inspira por los graves errores que cometió en los primeros días de la pandemia. Eso nos ha convertido en el peor país del mundo en tasa de fallecidos, en tasa de infectados, en número de sanitarios contagiados. Desconfianza porque cambia constantemente. Como decía Les Luthiers, premio príncipe Basili, así conocido por su carácter dubitativo. Bueno, pues eso, premio príncipe Basili.

LA CRÍTICA AL EJECUTIVO

El Ejecutivo de Sánchez se mueve a bandazos entre la incompetencia, la soberbia, el sectarismo. Desconfianza por la opacidad. Todo es secreto, todo es misterioso, todo es reservado y las decenas, interminables ruedas de prensa, no contesta nada. Ninguna pregunta comprometida con claridad. Todas las respuestas son de Houdini, maniobras de escapismo. Cerrojazo informativo disfrazado de comparecencias irrelevantes, engañosas. Es absoluto.

Y luego, lo que más desconfianza suscita es la mentira sistemática, gratuita. Este fin de semana, la CNN la que desveló ante el mundo entero lo que los españolitos de a pie llevamos sufriendo desde hace tiempo, que son las mentiras de Sánchez. No es una anécdota ni es un episodio aislado.

Antes de mentir en directo a la CNN, Sánchez engañó deliberadamente a la OCDE. Les coló un bulo al mezclar test PCR con pruebas serológicas.

Y la Organización tuvo que emitir un desmentido oficial. Y no solo miente con los test. Hace unos días la Unión Europea destapó el engaño del Gobierno de España en las cifras del déficit público, es decir, es bastante humillante que el presidente de tu Gobierno sea conocido fuera de España como un embustero y también es triste que los ciudadanos no podamos fiarnos de la palabra de los gobernantes.

Lo único seguro con Sánchez es que te engañe porque la lista de mentiras es interminable: la tesis, la moción de censura que según dijo era para convocar elecciones inmediatas, los pactos que nunca iba a hacer, luego los cerró en 24 horas, las relaciones con los independentistas catalanes, con este no podría dormir nadie, ni el 95% de los españoles.

Pues toma. Incluso, fíjense ustedes, cunde la sospecha de que los famosos expertos que deciden sobre el desconfinamiento, cuyos nombres se niegan a facilitar, no existen.Cualquier comité de expertos en el universo mundo es público y transparente. Oiga, sabemos quiénes son los expertos de la Unión Europea, quiénes asesoraban al Gobierno cuando la crisis del ébola y tenemos las radios y las televisiones llenos de especialistas.

Los únicos expertos clandestinos son los que asesoran al Gobierno. Pues seguramente son funcionarios del Ministerio y por eso no se dan los nombres.

SOBRE LOS EXPERTOS DE SÁNCHEZ

Un experto no es un funcionario del Ministerio por muy cualificado que pueda estar. Un experto es alguien ajeno a la administración con méritos fuera de toda duda, con autoridad indiscutible en la materia de la que trata. Un tío al que se le puede llamar para mejorar el proceso de toma de decisiones. Eso es un experto, no un funcionario de una comisión interministerial.

Bueno, por hablar de economía, podríamos hablar también hoy a lo largo del día, al igual que de este trágala curioso y gracioso de las…

Esto parece la Primera República española, la vuelta al cantonalismo, de las regiones que sí y regiones que no. Regiones que pasan a la Fase 1, regiones que no pasan, comunidades que entran en bloque: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Las que entran parcialmente, Andalucía sin Málaga y Granada, Castilla- La Mancha, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Lleva un cabreo el señor Puig, por otra parte, bastante comprensible, a cuenta de lo que, efectivamente, supone que unos pasen y otros no con datos comparativos que son particularmente sangrantes.

Miren, Vizcaya tiene peores datos que Málaga o que Granada. Peores. Les doy algunos si comparamos Vizcaya con Granada. Casi todo el País Vaco cabe en la provincia de Málaga, no todo porque la población es de 2 millones y medio y en Málaga es de un millón y medio. Pero bueno, si se aprietan caben todos. Oiga, en el País Vasco, 1.390 fallecidos, en Málaga 266, 14 en la UCI, 77 en la UCI en el País Vasco. El País Vasco pasa a la Fase 1 y Málaga no.

SOBRE EL PNV

¿Explicaciones? Bueno, ha venido el Gobierno vasco y ha acotado bastante porque no se crean ustedes que aquello va a ser jauja, que el Gobierno del PNV me parece que ha obrado con bastante sensatez y ha puesto pie en pared. Pero, sin embargo, bueno, las decisiones tienen toda la pinta de ser caprichosas. Absolutamente caprichosas.

El voto del PNV hace falta en el Congreso de los Diputados, pues lo que quiera el PNV, que menos mal que lo ha hecho bien. Ahora, los demás, vamos a ver qué pellizquitos le podemos dar. Vamos a ver si a la Costa del Sol le pegamos un pellizquito durante una semana, la semana que viene cambiamos de opinión. Como son las cosas de estos amigos.

Miren, ayer llegó un avión de la Comunidad de Madrid, el octavo, cargado de material sanitario y de mascarillas.

Hacienda lo paró en la aduana de Barajas durante cinco horas. Y llevaba lo mismo que el que llegó antes de ayer, que no tuvo ningún problema. La Comunidad de Madrid manda un notario para levantar acta y solo entonces le dan permiso de entrada.

El ataque del Gobierno central a la Comunidad de Madrid insostenible. Es absolutamente inaceptable. Ya están en los pequeños detalles.

A ver cómo nos cargamos a Ayuso y a quien se ponga por delante.

Ya les digo que no es fácil pormenorizar en cada provincia y en cada región lo que es y lo que va a ser, no tengo tiempo en todo el programa, pero vamos a intentarlo.

