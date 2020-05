  Antonio Losada Azorín: «Page y todos sus allegados empezaron negando la pandemia»

No paran de sorprendernos los políticos de nuestra región tras el desencadenamiento de esta pandemia protagonizada por este atroz virus del Covid19.

Si cuando estalló Page y todos sus allegados empezaron negando la pandemia, sobre todo cuando el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha empezó debatiendo con el presidente de la Junta el cierre de la Universidad y negando que los colegios e institutos de nuestra Comunidad tuvieran que cerrar y poco menos que insultar al profesorado de la región cuando estaban en peligro de contagios directos y contemplar como nuestros médicos y enfermeros se quejaban y se quejan de no tener los Epis necesarios para combatir el virus.

A ello debemos añadir le drama de las Residencias de Ancianos calificadas como las Residencias del Terror con muertos varios días sin atenciones y sin personal para atender a los vivos que convivían con los muertos.

Y si a todo eso le añadimos el desaguisado en el Hospital de Albacete, la perdida inquebrantable de los negocios de los autónomos con cierres masivos buscando su ruina queriéndonos llevar a un sistema socialcomunista que tiene todos los visos de fracaso como se ha visto en todos los sistemas de este tipo en el Mundo.

Ante este panorama hemos visto a un presidente Page aturdido y entre las cuerdas como un boxeador noqueado que no sabe como iba a reaccionar y que tampoco ha dado una solución precisa para salir de esta crisis.

Y por si faltaba algo vemos que ALBACETE, TOLEDO Y CIUDAD REAL NO PASABA A LA FASE I.

ESTO VA A SUPONER NO SOLO LAS PERDIDAS HUMANAS, SI NO TAMBIEN LA RUINA ECONOMICA DE LOS NUMEROSOS AUTONOMOS Y EMPRESARIOS QUE NO PUEDEN ABRIR SUS PUERTAS Y QUE TAMPOCO VAN A DAR TRABAJO A SUS EMPLEADOS.

¿Qué QUIEREN HACERNOS?

¿NOS QUIEREN METER EN UN SISTEMA DE MINIMOS VITALES PARA HACER ESTOMAGOS AGRADECIDOS, DIGUASE CLIENTELISMO?

Y entre tanto la Oposición, que no la ha habido, está más pendiente de la firma de pactos político-económicos con 200 medidas para asegurarse las pagas y los puestos en negociaciones Gobierno-Oposición en los que en vez de cuidar la salud y la apertura de negocios para evitar la ruina se dedican a hablar entre bambalinas los pactos mientras cae la breva: “yo me aseguro ampliar el mandato a una legislatura más y tu te conformas con recuperar los sueldos que Cospedal recortó”.

Y ante panorama, mis queridos lectores, solo hemos visto críticas de la Oposición de la Oposición.

Es decir, que solamente ha salido a la palestra pidiendo responsabilidades la corriente crítica del PP de Castilla-La Mancha de la mano de Antonio Martinez Iniesta es la única que ha puesto en dedo en la llaga al aprobar las Cortes Regionales los sueldos y los mandos vitalicios pidiendo las Elecciones Anticipadas y la dimisión del presidente Page en la región por todos estos desaguisados.

Antonio Losada Azorin

Director de La Actualidad Hellinera