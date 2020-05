Anián Berto: "Señores periodistas, a la Fase '0'...¡exprópiese!

Es lo que parece indicar al gobierno de Sánchez a la brillante actuación de los compañeros. La valentía y profesionalidad del grupo de periodistas intervinientes en la pasada rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros del martes 12, con preguntas reales, decididas y entorno a la sensibilidad y agobio de la gente.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, y la ministra Portavoz Montero, fueron los comparecientes, de la probablemente más aprovechable rueda de prensa por parte de los representantes del cuarto poder frente al Ejecutivo. Y no precisamente por la información aportada por los políticos, sino por aquello de, quién calla otorga.

«Piden mucho de la ciudadania, pero, ¿Qué esfuerzo hacen ustedes, para reducir gastos, bajar sus sueldos y acortar los cargos ministeriales?», refiriéndose la valiente periodista a rebajarse los sueldos los políticos, reducir los gastos de ministerios, asesores y burocracia estructural del gobierno. Sin olvidar los tremendos errores de millones tirados a la basura con las compras de materiales sanitarios de «tocomocho» inválidos.

La pregunta directa, clara y concisa, fue dirigida a la ministra portavoz del gobierno y titular de Hacienda. Y respondió.

Si lo hizo, a través de un nuevo regateo que ni la cobra de Bisbal a Chenoa tiene capacidad de superar.

Tras rascarse la nariz, la médico María Jesús, inició su argumentación en respuesta a la «intrépida» y «preguntona» periodista de E-Radio, que insistió en el desmadre, despiporre, despilfarro y dilapidación de las arcas públicas a cargo de las más de veinte instituciones ministeriales, además de la presidencia de Pedro Sánchez, el jefe de la tribu.

Con ese gesto de toque nasal, la portavoz dejó saber inequívocamente su incomodidad y nerviosismo, sino su rabia incontrolada. Por fin, la «galeno» se arrancó cuál bailarín en el escenario, y con desparpajo, llevó la respuesta en dirección a elevar significativamente el trabajo ímprobo de ellos mismos. Siguió su relato electoralista, destacando la utilidad y eficacia del sistema sanitario, la puesta en marcha del Real Decreto, ahora el timo de la «co-gobernanza» junto a las Comunidades Autónomas, sacrificios personales, y del resto del gobierno, conforme exige la pandemia, dijo.

Además se atrevió a llamar «motivaciones populistas» a los que hacen referencia a cuestiones cómo esas, sin mencionar nada respecto a minimizar los gastos, y ni mu de cobrar ella ni un céntimo menos, tampoco a los gastos superfluos, y pasándole desapercibido mencionar rectificar el abundante gasto de cargos y duplicidades excesivas, ineficaces y poco racional.

Brindó con una larga cambiada, e hizo el volápié para tirar a matar, dejando a la periodista compuesta y sin imagen en la pantalla. Toda una faena propia del mejor torero del Cossío. En cambio el público pidió la oreja, no para la refractaria Montero, sino para la acertada profesional redactora.

Sin embargo, ahí no terminó toda la corrida microfonada. La suerte volvió por sus fueros, y ya va por la décima ocasión que los periodistas preguntan lo mismo; «¿Cuál es el motivo para que ustedes no ofrezcan a la opinión pública nombres, biografía y datos concretos sobre los asesores técnicos -científicos que deciden sobre la salud de los españoles y obligan al confinamiento a los ciudadanos?

Oye pues nada. Mutismo por el foro, silencio sepulcral y anonimato forzado. Un secreto que a muchos nos lleva a pensar que no existe tal comité, sospechar que ellos mismos conforman el gabinete de expertos en pandemias víricas y repartos de fases, según zonas políticas y «simpatías» bienvenidas y afables.

Una especie de compadreo político y caprichoso e interesado. Por qué no quiero imaginar que subyugue ideas estratégicas que respondan a una nueva sorpresa por parte de Pedro Sánchez y el vicepresidente bolivariano-venezolano-chavista Pablo Iglesias. Este último es capaz de ordenar, «Esos periodistas a fase 0», antes de decir; «¡¡Señor alcalde expropiese!!».

Y es más grave aún cuando se conoce que la ley obliga a cumplimentar información a la opinión pública, que incluso los periodistas se lo recordaron a Illa y a Monteros, «¿Acaso no le temen a la repercusión legal»?, apostilló la periodista.

La respuesta por peteneras, y habrá que esperar a nueva convocatoria de video-rueda de prensa, descafeinada, pero que en esta ocasión salieron los periodistas por la puerta grande.

Una atrevida intervención periodística, que logra el reconocimiento y orgullo de pertenecer al gremio de un cuerpo esencial que defiende más los intereses del ciudadano que el propio gobierno. Defiende la transparencia pública y lucha por hacer relucir la verdad y en contra de la opacidad que pueda confundir a la gente, y así al pueblo.

Si Sánchez, y sus acólitos, ahora traza sus estratagemas en la pérdida de tiempo, a echar tierra al fuego o tirar balones fuera, basándose en la falta de memoria de España, debe ya percatarse que Europa ya le conoce, qué el resto de los países europeos han puesto fin a sus credenciales, no están dispuestos a pagar nuestros errores, y menos a subvencionar nuestras crisis mal gestionadas. No nos ayudaba Europa incluso cuando nuestra economía lucia con luz propia, no creo que lo haga ahora inmerso en una catástrofe sanitaria, social, económica y política.

Pero de ninguna manera se puede ser agorero ni cenizo, quizá los planteamientos cambien. Las mentes aclaren nuevos horizontes y los españoles espabilen.

ANIÁN BERTO

Periodista-escritor