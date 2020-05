Pepa Bueno se marca un artículo en El País cargado de inquina contra Díaz Ayuso

Ya es la consigna indisimulable en la izquierda mediática española.

Hay que ir a por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al precio que sea. De lo que se trata es de desviar la atención del personal, que no se posen las miradas sobre la pésima gestión del Gobierno Sánchez a la hora de afrontar la pandemia del coronavirus.

Este 13 de mayo de 2020, en un artículo cargado de inquina, Pepa Bueno aprovecha para despellejar desde las páginas de El País sin argumentos a la presidenta madrileña:

Tampoco es que eleve a los altares a Pedro Sánchez, pero desde luego no le culpa por ninguno de los 27.000 muertos oficiales que ha dejado el Covid-19:

Eso sí, curiosamente se queja de que solo se destaca lo que se hace bien fuera de nuestras fronteras, pero es ella misma la que se ha encargado de masacrar a Isabel Díaz Ayuso:

Con nuestro histórico complejo de inferioridad, nos encanta señalar lo bien que lo hacen otros en una epidemia en la que prácticamente nadie acierta, porque si muchos lo hicieran no sería pandemia. Incluso la evidencia de que países gestionados por mujeres están obteniendo buenos resultados parte, desgraciadamente, de una muestra tan pequeña que resulta imposible sacar conclusiones. Aunque recomiendo el artículo en este periódico de Marta Fraile sobre por qué en esos pocos países las líderes son capaces de tomar decisiones drásticas y difíciles, pero comunicarlas con precisión, sencillez y espontaneidad.

No, salvo para los fanáticos, es difícil señalar héroes en esta crisis monumental. Será porque, como escribe Jorge Carrión en The New York Times a propósito de esa imagen icónica de nuestras conversaciones confinadas a través de las plataformas, “en plena pandemia, sin nadie que asuma el liderazgo mundial, sin héroes que no sean colectivos, las imágenes que mejor representan la realidad son las pantallas divididas en celdas”.