Sánchez toma el pelo a los españoles al negarse a revelar una vez más quién conforma ese trampantojo de expertos

Pedro Sánchez y sus ministros hace tiempo que olvidaron algo fundamental en el desempeño de su cargo, la transparencia.

El Gobierno socialcomunista de España sigue en el empeño de tomarle el pelo a los españoles y ocultarle cuestiones tan básicas como quiénes están detrás de ese engendro del comité de expertos para la desescalada.

Rueda de prensa tras rueda de prensa, desde Moncloa se niegan persistentemente a dar los nombres de esos 12 especialistas, además aduciendo razones que van, precisamente, contra la Ley de Transparencia que Sánchez y sus cuates siempre han esgrimido como elemento de autoridad indispensable para un buen Gobierno.

El diario ABC denuncia en su editorial de este 13 de mayo de 2020 como se le volvió a despachar con cajas destempladas cuando se le preguntó a la portavoz del Gobierno por esta cuestión de los expertos:

El rotativo de Vocento se malicia que esos especialistas tienen una escasa experiencia:

O incluso que los mismos los maneja a placer la propia Moncloa:

O sencillamente, que son asesores maleables y manejados a capricho por La Moncloa , con la garantía añadida de que cualquier exceso o error quedará convenientemente encubierto. Si a eso se añade la clausura del Portal de Transparencia, el puzzle de la gestión pública no puede ser más opaco y preocupante. Tanto, que en algunos aspectos parecemos más ser rehenes de un estado de excepción que de uno de alarma, porque la vulneración de garantías constitucionales se está perpetuando innecesariamente. Desde esta perspectiva, es inevitable interpretar esta obsesión por el ocultamiento de la verdad como una maniobra premeditada contra las libertades o como una regresión democrática. Si el motivo de Sánchez para no identificar a esos asesores se basa en el cálculo político o en contrapartidas capciosas para privilegiar a unas autonomías frente a otras, Sánchez estaría prevaricando.

El Mundo, de manera más breve, considera que ese comité de expertos es un verdadero trampantojo para tapar y esconder la responsabilidad de Pedro Sánchez y todo su equipo:

PERIODISTA DIGITAL YA ADELANTÓ LA IDENTIDAD DE ESOS EXPERTOS

Por mucho que el Ejecutivo socialcomunista se empeñe en el arte de la ocultación, Periodista Digital ya adelantó el 8 de mayo de 2020 la identidad de esos supuestos ‘expertos’ del comité de desescalada:

Altos cargos y funcionarios nombrados a dedo por Sánchez o sus ministros:

Que tienen alguna relación profesional con el problema, aunque sea lejana, o que al menos son médicos o similar:

Manuel Cuenca Estrella . Microbiólogo especializado en infecciones fúngicas (i.e., producidas por hongos, no por virus). Desde 2015 es uno de los seis subdirectores generales del ISCIII, donde lleva trabajando prácticamente desde que se licenció (no ha hecho otra cosa). En la web del ISCIII su curriculum vitae está en blanco. También es licenciado en Historia (aquí tiene una buena tragedia que contar) y experto en “estadística médica”: quizás sea el responsable del caos absoluto con las cifras reportadas por el gobierno.

Que no tienen ninguna relación con el problema:

Diego Rubio Rodríguez . Licenciado en Historia. Nombrado por Sánchez director de la “Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo plazo”, uno de los múltiples organismos inútiles creados por Sánchez (este en enero de 2020) para colocar a sus correligionarios o a los de sus socios de gobierno. No se sabe que ha hecho antes. Es un acólito del funesto Iván Redondo, uno de los personajes que más daño ha hecho a España en lo que llevamos de siglo, como mínimo.

Angel Alonso Arroba . Licenciado en Periodismo y Antropología Social. Profesor asociado en el Instituto de Empresa (¡otro!). Trabajó como analista en el Open Society Institute (George SOROS, no podía faltar). A principios de marzo le nombraron “Embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global”, lo que probablemente ni él sepa lo que es. Ni la más remota idea de medicina, ni de salud pública, ni de nada que se le parezca.

Manuel Muñiz Villa . Licenciado en derecho. Profesor del Instituto de Empresa (casualmente de donde cobra Begoña, la mujer de Sánchez, vaya, vaya) nombrado por Sánchez secretario de Estado de “España Global”, un organismo de nueva creación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que no se sabe para qué sirve y en el que sustituyó a la “negra” que escribió la autobiografía de Sánchez (Irene Lozano). Según su CV es especialista en “innovación, disrupción, economía política y gobernanza regional y global”. Sonaría a broma, si no hubiera 35.000 muertos y más de millón y medio de nuevos parados: eso sí que es “disrupción”.

Ex -Altos cargos socialistas que, por lo menos, son médicos:

Un médico que da clases de epidemiología en la Universidad de Harvard:

Miguel Angel Hernan. Licenciado en Medicina. Aunque se le presenta como “catedrático de epidemiología” (título que no existe en las universidades norteamericanas) es simplemente uno de los profesores titulares (`primary faculty’) del departamento de Epidemiología y del de Bioestadísitica de la T.H.Chan School of Public Health de la Universidad de Harvard: según la web de la universidad solo en su departamento hay otros 44 ‘primary faculty’ como él, además de 54 ‘secondary faculty’, 40 ‘assistant faculty’, 6 ‘emeritus faculty’ y un ‘visiting faculty’. Tiene su mérito, pero probablemente no entre en la lista de Premios Nobel egresados de Harvard (van por 49 profesores permanentes y otros 110 que han pasado por sus aulas) … Eso sí, él debe ser el más multidisciplinar, pues según su perfil biográfico trabaja en “la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares y psicosis” (echo en falta la eyaculación precoz) … ya se sabe que quien mucho abarca poco aprieta. Probablemente le han incorporado por la parte de la “psicosis”.