Arrimadas, ¿seguirás fiándote de Sánchez? Ciudadanos se entera por la prensa de la prórroga de un mes del estado de alarma

Es lo que tiene fiarte de alguien que es capaz de hacerse trampas a sí mismo en el solitario.

Inés Arrimadas picó como una bendita, o como una pardilla, el anzuelo lanzado por Pedro Sánchez para que Ciudadanos le aprobase una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo de 2020.

Todo a cambio de conseguir que las ayudas como los ERTE no estuvieran vinculados únicamente a esa situación excepciona y de mantener reuniones semanales entre el presidente del Gobierno y la líder naranja.

Pues bien, la primera en la frente y además con recochineo.

En cuanto Pedro Sánchez ha podido, se la ha jugado a Inés Arrimadas a base de bien al enterarse esta, pese al encuentro mantenido entre ambos el lunes 11 de mayo de 2020, de que el Gobierno de España piensa ir a lo grande al solicitar ya no una prórroga de 15 días, sino de un mes del estado de alarma.

No es de extrañar que este 14 de mayo de 2020 haya editoriales que sacudan de lo lindo a Ciudadanos y más en concreto a su presidenta por haber sido tan ingenua de creer que el presidente del Ejecutivo socialcomunista iba a ser todo un ejemplo de transparencia.

En ABC tienen bien claro quién es el ‘okupa’ de La Moncloa:

Y le endilga a Ciudadanos la responsabilidad de que Sánchez haga y deshaga a su antojo:

A día de hoy, Sánchez prolongará el estado de alarma casi hasta julio gracias a Ciudadanos. La lectura no es compleja: un partido constitucionalista va a apoyar a un Gobierno radical de izquierdas en una votación para perpetuar la merma de garantías constitucionales. Y además, acusando a Sánchez desde sus propios escaños de ser un traidor a la democracia. Puede haber votantes de Cs que lo entiendan, pero no es lógico que Sánchez sobreviva a sus abusos políticos a costa de Inés Arrimadas. Sea constitucional o no, Sánchez ganará un mes de poder absoluto sin necesidad de rendir cuentas. Y España perderá un mes, otro mes, en manos de un Gobierno autoritario.