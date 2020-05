Losantos: «La nueva función de Ciudadanos es aliviar el peso de la púrpura del Calígula de La Moncloa y del matón de Galapagar»

Inés Arrimadas ha terminado de dilapidar el poco o nulo crédito que le quedaba a Ciudadanos y a ella misma como política.

La decisión de apoyar por segunda vez la ampliación de la prórroga del estado de alarma le ha supuesto a la presidenta de la formación naranja una nueva dimisión de calado, la del diputado Marcos de Quinto, que no está a favor de que se le suministre más oxígeno a Pedro Sánchez.

Federico Jiménez Losantos, en su tribuna en El Mundo de este 20 de mayo de 2020 deja bien claro que el partido de Inés Arrimadas se ha vendido a cambio de unas baratijas:

Ciudadanos ha fiado su futuro a la complacencia con el despotismo social-comunista y, a cambio de unas carantoñas de Tezanos y la Potemkin mediática, Inés será la enfermera suplente del Doctor Muerte . Pero estos autodenominados liberales no van a apoyar una prórroga del estado de alarma por 15 días sino una continuidad liberticida de tres meses. Lo pactado no compromete a nada al Doctor Fraude .

Recuerda el también director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) que la presidenta de Ciudadanos salvó a Sánchez hace 15 días justificándolo con el tema de los ERTE:

La última vez que Inés lo sacó del lío dijo que logró separar las ayudas a los ERTE de la prórroga del estado de alarma. Como era ilegal, Sánchez no vaciló en firmar lo que le convenía. Pero lo que realmente ha hecho es no pagar los ERTE porque, como es un gestor calamitoso, no tiene dinero y no paga. La solución que ha pactado Ciudadanos, que «sólo piensa en el interés de los españoles» es que se «agilizará» el pago en junio, que es el plazo que ya se había dado el Gobierno para cumplir su incumplimiento. Enorme avance.