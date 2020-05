Carlos Herrera: «El cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes, un escarmiento público»

Carlos Herrera, uno de los líderes de opinión más críticos con Pedro Sánchez desde antes incluso que el socialista llegara al Gobierno, insiste en estos días de pandemia del coronavirus en cargar contra el Presidente:

En esta ocasión, además, Herrera se centra desde su editorial en COPE en el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos a manos del ministro del Interior, Marlaska, en una operación más del Gobierno que parece un dislate de categoría:

Pero miren, el caso del cese hoy ocupa prácticamente todos los medios de comunicación y se lo venimos contando desde primera hora. Hace unos días todas las televisiones del mundo ofrecieron imágenes del presidente de Brasil, Bolsonaro, quejándose de no poder cambiar a los responsables de seguridad y se quejaba además de que la Policía Federal no le pasaba información, el presidente del país. Un gran escándalo en todas las televisiones del mundo. Claro, era Bolsonaro igual que Trump pasa por ser la quinta esencia de lo que significa un gobernante y liberal, un gobernante que no respeta los principios de la democracia liberal, etcétera, etcétera.

Bueno pues aquí, el domingo pasado, un responsable del Ministerio del Interior llamó a un alto funcionario de Seguridad para pedirle información sobre el contenido de un informe remitido a la Justicia como policía judicial. El funcionario le dijo que no podía facilitar un informe hecho en condición de policía judicial porque la Policía Judicial está las órdenes del juez, no del Gobierno. El alto funcionario, coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue culminantemente cesado, desde luego Bolsonaro no ha sido capaz de acreditar tantísima eficacia como Sánchez y Grande Marlaska en la injerencia política de las investigaciones policiales.

Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por no facilitar al Ministerio información de las diligencias s que se están practicando por la manifestación del 8My que de momento ya han costado la imputación del delegado del Gobierno de Madrid, son dos informes técnicos, de Sanidad, del 3 y el 6 de marzo, que ya advertían contra las concentraciones, que a pesar de todo se realizaron. Y el golpe de ayer, el cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes, un escarmiento público ante el aluvión de responsabilidades que han comenzado a exigirse por la gestión de la pandemia y también es la prueba de que Sánchez no va a tener escrúpulo alguno para defenderse, hará a todo lo que pueda y todo lo que le permite la Justicia y la oposición para intentar protegerse él y sus ministros sin miramientos, con talante autoritario como el que mostró el cese de ayer.

Obsesión por controlar el aluvión, aluvión de investigaciones judiciales, hasta 41 denuncias han puesto ante el Supremo a las que va a tener que hacer frente y esta forma de actuar que no se recuerda hace muchos años confirma el diagnóstico que venimos haciendo desde hace tiempo. Este Gobierno no tiene capacidad ni estabilidad parlamentaria para haber sacado adelante unos Presupuestos, no tiene capacidad de gobernar, pero tiene absoluto descaro, una clamorosa ausencia de principios para intentar ocupar todos los rincones del poder, es una pulsión autoritaria, partidista en el ejercicio del poder.

Grande-Marlaska que fue el Dr. Jekyll como juez se ha transformado en Míster Hyde como ministro de Interior ya acumula 9 ceses en el ministerio, entre otros el del jefe de la UCO Sánchez Corbi. Legendario, legendario, jefe de la lucha antiterrorista contra ETA. Diego Pérez de los Cobos ha sido persona de confianza de 4 ministros de Interior tan dispares como Rubalcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández Díaz, Zoido; pero la independencia y la rectitud resultaron insoportables para Marlaska, ¡que es juez!, y que esperemos nunca más vuelve a colocarse una toga de juez en lo alto, el mismo ministro que usó y no sabemos si sigue usando la Guardia Civil para monitorizar desafectos al Gobierno en las redes sociales, ese es el mismo que ha llevado el uso y el abuso de la ley mordaza a su máximo esplendor.