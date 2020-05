EDITORIAL EN 'ES LA MAÑANA DE FEDERICO' (ESRADIO) Y TRIBUNA EN EL MUNDO

Losantos: «Lo de Marlaska es de vergüenza, no solo castiga a la Guardia Civil sino que le añade la sombra del soborno»

" El aún ministro del Interior dijo que no sabe conjugar la palabra injerencia. Natural. Es un sustantivo, no un verbo, así que, si se empeña en conjugarlo, no podrá. Pero rima con otro sustantivo, femenino y singular, indecencia"