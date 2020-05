Espada sopapea a Marlaska: «Una patria que no respeta la democracia es una mierda»

Arcadi Espada sale este 28 de mayo de 2020 a defender a capa y espada al alto mando de la Guardia Civil ‘decapitado’ por Fernando Grande-Marlaska, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

En un extenso artículo en las páginas de El Mundo, el periodista y escritor relata con todo lujo de detalles como se produjo el cese de este miembro de la Benemérita:

El último domingo, pasadas las diez de la noche, el coronel Diego Pérez de los Cobos recibió la llamada de la directora de la Guardia Civil. Un rato antes le habían telefoneado dos generales. La directora le dijo que iba a destituirlo y le explicó por qué: Pérez de los Cobos no le había informado de que la unidad de la Guardia Civil (en funciones de policía judicial) que investigaba la responsabilidad del Gobierno (de su delegado en Madrid , concretamente) en la propagación de la pandemia había enviado parte de sus diligencias al juez. En realidad, lo que la directora quería decirle era 1/ que no le había informado de que el contenido de las investigaciones era incriminatorio y 2/ que cómo había permitido que lo fuera. Pero no es necesario interpretar lo que quiso decirle la directora. Basta con fijarse en lo que le dijo.

La razón de ser empujado fuera de su cargo es tan chirriante como incomprensible, haber cumplido con su deber:

Un domingo, de noche, un coronel de la Guardia Civil era destituido por cumplir escrupulosamente con su deber. No es que Pérez de los Cobos no tuviera ninguna obligación de conocer el curso y el contenido de las diligencias. Es que tenía la obligación de desconocerlas. Por lo tanto, lo que realmente interesa de esta historia es que la directora se atreviera a decirle al coronel que lo cesaba por cumplir con su obligación. E interesa, más allá de que la directora deba comparecer ante un juez para determinar si cometió el desagradable delito de prevaricación, por reflejar hasta qué punto ha llegado la degradación del Estado de Derecho en España .

Por supuesto, Espada da por hecho de que hubo una cadena de llamadas que, sin riesgo a equivocarse, comenzó desde el despacho presidencial de Moncloa y luego fuesen en cascada hasta llegar al terminal de Pérez de los Cobos:

No es descabellado que el ministro hubiera recibido también el mismo domingo, un rato antes, alguna llamada de su superior jerárquico recriminándole 1/ que no le había informado de que el contenido de las investigaciones era incriminatorio y 2/ que cómo había permitido que lo fuera. Su reacción, con nocturnidad e histerismo, tiene mucho que ver con esa probabilidad.

Y avisa al sustituto de este general para que se vaya enterando de cómo se las gastan en el Gobierno socialcomunista:

El reflejo de la fragilidad del Estado de Derecho que supone este caso es múltiple. Y alcanza también, por cierto, al general Pablo Salas. La facilidad con la que el ministro Marlaska ha encontrado en él al sustituto de Pérez de los Cobos es inquietante. Supongo, no estoy muy al corriente, que el lema «Todo por la Patria» aún estampa el dintel de la fachada de los cuarteles de la Guardia Civil. Si es así, el general Salas habría de recordar que la abstracción Patria simboliza muchas cosas concretas. Y una de ellas, la limpieza ética y política. Una patria que no respeta la democracia no es una patria, es una mierda. Por esto Cataluña es hoy un lugar de mierda, incluso para muchos nacionalistas. El general Salas debe saber –y en caso de ignorancia puede preguntárselo al propio De los Cobos– a través de qué método putrefacto ha ascendido en el escalafón. Una destitución de tal naturaleza solo puede interpretarse, además, como un aviso a navegantes. Salas es el aviso y no el navegante, y cierta vergüenza patriótica debería darle.

La fracción intelectual (algo hay que llamarles) de los déspotas ha intentado justificar al Gobierno centrándose en la calidad técnica del informe de la Guardia Civil. Huelga decir que la presunta mala calidaddel informe solo compete al capitán responsable y en absoluto a De los Cobos que, repitámoslo, tenía la obligación de no conocer.