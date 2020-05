Ingreso Mínimo Vital: ¿Un ruinoso ‘cheque PSOE-Podemos’ con el que perpetuarse en el poder gracias a votos cautivos?

Mal deben de andar las cosas por Moncloa cuando el Gobierno socialcomunista necesita tanto marketing y tanta pomposa presentación de una ayuda.

Porque, no nos engañemos, ese Ingreso Mínimo Vital es simplemente una mera papilla para alimentar a alguien con avitaminosis, un fuego de artificio que dura lo que dura.

Luis Ventoso escribe este 30 de mayo de 2020 que mientras países y dirigentes nada izquierdistas como el presidente Donald Trump han ingresado sin trámite alguno las ayudas necesarias a los más desfavorecidos por la crisis económica que ha dejado tras de sí el coronavirus, en España aún estamos en esa fase de la propagande y del ya veremos cómo se cobra esa ‘paguita’:

Supongo que convendremos en que Trump no es socialista. Pero el 16 de abril, ante la abrupta paralización de la primera potencia mundial por la pandemia, tomó una decisión de emergencia: una espectacular inyección de ayuda social. Todos los estadounidenses con ingresos por debajo de 70.000 dólares anuales recibieron un cheque del Gobierno de 1.200 dólares para vadear un trance inaudito. Se calcula que el subsidio llegó a 165 millones de ciudadanos, sin necesidad siquiera de que lo solicitasen.

Entiende el columnista de ABC que se ayude a los más necesitados, pero ya pone en tela de juicio que esa cantidad se convierta en un perpetuo ‘sueldo Nescafé‘:

Hace un bosquejo de nuestra realidad económica y todo hace indicar que las cuentas no cuadran para sostener esos, de momento, 3.000 millones de euros que costaría de inicio ese Ingreso Mínimo Vital:

La primera duda estriba en si España está en condiciones de sostener semejante gasto (3.000 millones para arrancar). Tenemos la cabeza llena de pajaritos. No queremos asumir la realidad: en este país a día de hoy peligran las pensiones, porque las cuentas de la Seguridad Social no cuadran y se están pagando a crédito. Existen comunidades con más pensionistas que cotizantes activos. Además, nuestra extraordinaria sanidad pública es otro pozo sin fondo, difícilmente sostenible con su formulación actual. Por último, el desempleo masivo va a disparar las prestaciones de paro. ¿Está el país que hemos retratado en condiciones de mantener un sueldo permanente para 850.000 hogares, con 1,6 millones de beneficiarios? No. Aunque sí lo podría hacer puntualmente durante lo más agudo de la recesión.