Losantos: «Desde el de Olvido Hormigos la izquierda no producía un vídeo con tanta repercusión como el de Irene Montero»

España se levanta este 3 de junio de 2020 con un ramillete de noticias que darían para auténticos monográficos en la prensa de papel o en las tertulias televisivas.

La resaca del corte filtrado de Irene Montero reconociendo el peligro que entrañaba acudir a las manifestaciones del 8-M, las mentiras de Fernando Grande-Marlaska o la enésima contradicción dentro del propio Gobierno de Pedro Sánchez sobre la libertad de movimientos en el país dentro de la fase 3.

Federico Jiménez Losantos, en su artículo en El Mundo, se centra en las declaraciones de la ministra de Igualdad y lo cierto es que le busca un enfoque divertido, la comparación con aquella exconcejal socialista del pueblo toledado de Los Yébenes y que saltó a esa fama efímera por un vídeo de contenido sexual:

Losantos recuerda que no es la primera vez que miembros de la izquierda aprovechan cierta relajación en medios afines para, en lo que creen que ya no se está grabando, confesar claramente sus verdaderos pensamientos:

Y reproduce, con enmiendas del propio Losantos, lo que fue ese surrealista y desopilante momentazo:

Al «Bueno, ¿qué tal ayer?» de la doctora Etebé, le responde la hiposemántica, toda fatuidad, encantadísima de verse ministra: «Mogollón de peña, volcada, o sea (mocos) como que es un movimiento fuerte, tía». ¿La bajada de cifras? «Pues tía, hmmm, (en confianza) creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir…»; «sí, porque te van a sacar cantares»; «…porque no lo voy a decir, tía, porque quiero ser muy prudente, la propaganda que se estaba haciendo desde el Gobierno es muy buena, o sea, no dejarse llevar por los sentimientos, por el pánico generalizado, porque, tía….» (mocos); «países que han tomado medidas drásticas…» «súper…» «…drásticas», completa la doctora. «Para cerrar el ministerio…»; «la gente tan cerca, así: ¿ministra, te puedo dar un beso? Dicen que el coronavirus, pero… muac, muac». «Y con la niña: ¿hola bonita, cómo estás?». «Y la mano, no, la mano noooo».

«Claro, no puedes hacer nada», dice la tía. Y fin.